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19 черно-белых фото о жизни в Японии в начале XX века


Период Мэйдзи, который начался в 1868 году и продлился до 1912 года.

Период Мэйдзи, который начался в 1868 году и продлился до 1912 года.

Возможность увидеть фотографии 100-летней давности, на которых запечатлена жизнь японцев до начала периода в Стране Восходящего солнца индустриализации, появилась благодаря фотографу немецкого происхождения Арнольду Гензе. Эти фотографии он сделал во время своего 6-месяцного путешествия по Японии. Ценность фотографий состоит в том, что на ней можно увидеть жизнь японцев в 1908 году без прикрас.

1. На улочках Японии


Вот так одевались и выглядели жители Страны восходящего солнца сто лет назад.

Вот так одевались и выглядели жители Страны восходящего солнца сто лет назад.

 

2. Базарный ряд


Внуки с дедушкой и бабушкой покупают продукты питания.

Внуки с дедушкой и бабушкой покупают продукты питания.

 

3. Скрытая камера


Американский ученый Арнольд Генте (Arnold Genthe) сделал снимок японцев, которые что-то оживленно обговаривали.

Американский ученый Арнольд Генте (Arnold Genthe) сделал снимок японцев, которые что-то оживленно обговаривали.

 

4. Маленькие озорники


Группа детей, которые резвятся на отведенной им территории.

Группа детей, которые резвятся на отведенной им территории.

 

5. Девушка под зонтом


Женщина под зонтиком, который называется вагаса, в ожидании.

Женщина под зонтиком, который называется вагаса, в ожидании.

 

6. Домотканый переулок


Что бы защититься от жары, между домами были протянуты крыши из ткани.

Что бы защититься от жары, между домами были протянуты крыши из ткани.

 

7. Поселок


Повседневная жизнь жителей небольшого поселения.

Повседневная жизнь жителей небольшого поселения.

 

8. Возмущение


Женщины Японии были благовоспитанными и не имели права возмущаться.

Женщины Японии были благовоспитанными и не имели права возмущаться.

 

9. Бегущая вниз


Двухэтажные дома - это не роскошь. На первом этаже японцы торговали, а на втором - проживали.

Двухэтажные дома - это не роскошь. На первом этаже японцы торговали, а на втором - проживали.

 

10. Местные граждане


Человеческая сущность в повседневной жизни.

Человеческая сущность в повседневной жизни.

 

11. Столбы


Какая то нереальность, нагромождение строений, тележка, наряд жителей и электрический столб.

Какая то нереальность, нагромождение строений, тележка, наряд жителей и электрический столб.

 

12. Страна традиций и обрядов


Центральная улица с изображением храма на заднем плане.

Центральная улица с изображением храма на заднем плане.

 

13. Извозчик


Японский народ работал на земле выращивая и продавая то, что вырастил.

Японский народ работал на земле выращивая и продавая то, что вырастил.

 

14. Водный канал


По воде спускались и переправлялись бочки с товаром.

По воде спускались и переправлялись бочки с товаром.

 

15. Обычный день жителей


Через сто лет эта страна превратится в крупную мировую державу, которая будет процветать.

Через сто лет эта страна превратится в крупную мировую державу, которая будет процветать.

 

16. Улицы Великой Японской империи


Нагромождение строений для Японии предусмотрена большой плотностью населения.

Нагромождение строений для Японии предусмотрена большой плотностью населения.

 

17. Деревянный мост


Мост арочной формы отлично вписывается в дизайн парка.

Мост арочной формы отлично вписывается в дизайн парка.

 

18. Сезон открыт


После трудной рабочей недели можно и передохнуть.

После трудной рабочей недели можно и передохнуть.

 

19. На пляже


Местные жители купаются на городском пляже.

Местные жители купаются на городском пляже.

 

По материалу сайта mymodernmet.com

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19 черно-белых фото о жизни в Японии в начале XX века

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19 черно-белых фото о жизни в Японии в начале XX векаПодписаться на мой Instagram
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