19 черно-белых фото о жизни в Японии в начале XX века

Период Мэйдзи, который начался в 1868 году и продлился до 1912 года.
Возможность увидеть фотографии 100-летней давности, на которых запечатлена жизнь японцев до начала периода в Стране Восходящего солнца индустриализации, появилась благодаря фотографу немецкого происхождения Арнольду Гензе. Эти фотографии он сделал во время своего 6-месяцного путешествия по Японии. Ценность фотографий состоит в том, что на ней можно увидеть жизнь японцев в 1908 году без прикрас.
1. На улочках Японии
Вот так одевались и выглядели жители Страны восходящего солнца сто лет назад.
2. Базарный ряд
Внуки с дедушкой и бабушкой покупают продукты питания.
3. Скрытая камера
Американский ученый Арнольд Генте (Arnold Genthe) сделал снимок японцев, которые что-то оживленно обговаривали.
4. Маленькие озорники
Группа детей, которые резвятся на отведенной им территории.
5. Девушка под зонтом
Женщина под зонтиком, который называется вагаса, в ожидании.
6. Домотканый переулок
Что бы защититься от жары, между домами были протянуты крыши из ткани.
7. Поселок
Повседневная жизнь жителей небольшого поселения.
8. Возмущение
Женщины Японии были благовоспитанными и не имели права возмущаться.
9. Бегущая вниз
Двухэтажные дома - это не роскошь. На первом этаже японцы торговали, а на втором - проживали.
10. Местные граждане
Человеческая сущность в повседневной жизни.
11. Столбы
Какая то нереальность, нагромождение строений, тележка, наряд жителей и электрический столб.
12. Страна традиций и обрядов
Центральная улица с изображением храма на заднем плане.
13. Извозчик
Японский народ работал на земле выращивая и продавая то, что вырастил.
14. Водный канал
По воде спускались и переправлялись бочки с товаром.
15. Обычный день жителей
Через сто лет эта страна превратится в крупную мировую державу, которая будет процветать.
16. Улицы Великой Японской империи
Нагромождение строений для Японии предусмотрена большой плотностью населения.
17. Деревянный мост
Мост арочной формы отлично вписывается в дизайн парка.
18. Сезон открыт
После трудной рабочей недели можно и передохнуть.
19. На пляже
Местные жители купаются на городском пляже.
По материалу сайта mymodernmet.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии