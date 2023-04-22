Зачем христиане годами жили на столбах

В VI веке в Византийской империи количество столпников стало настолько велико, что их выделили в отдельное сословие. Но чем же так примечателен этот поистине странный феномен подвижничества?
Кем был первый столпник в истории?
Последователи христианской религии на протяжении долгого времени подвергались непониманию среди приверженцев других религий, в том числе язычников. И чтобы доказать свою преданность Богу, многие христиане следовали аскезе. Они отказывались от еды, раздавали все свои деньги и посвящали дни и ночи молитвам. Одной из форм крайнего аскетизма являлось и столпничество.
Само понятие «столпник» произошло от греческого слова «stylos», что переводится как «колонна» или «столп». Столпами также называли каменные скалы, стоящие отдельно от горной гряды — останцы. На их вершинах селились аскеты, пожелавшие всю свою жизнь посвятить Богу, чтобы достичь некоего просветления.
Одним из самых первых столпников был сирийский монах Симеон. Он родился в конце IV века и с малых лет принял христианство. Будучи подростком, Симеон отправился в монастырь, чтобы принять постриг. Сначала юношу не хотели принимать, и Симеон был вынужден пролежать целую неделю под воротами монастыря. Став монахом, мужчина быстро заработал славу выдающегося аскета. Всё своё время он посвящал молитвам и чтению богословских книг. Но по прошествии некоторого времени Симеон понял, что так он просветления не достигнет, и ушёл из монастыря, чтобы жить в уединении.
Симеон полтора года провёл в отдалённой от людей хижине, строго соблюдая пост и непрестанно молясь. Но и этого для просветления было недостаточно. Другим подвигом аскезы монаха стало стояние. Много дней подряд Симеон стоял, до той поры, пока, обессилев, он не падал на землю. В дальнейшем Симеон стал вести ещё более аскетичный образ жизни. Некоторое время он жил внутри колодца, после ушёл в горы и молился, живя на небольшой площадке. Впоследствии эта гора стала называться горой Симеона. Но полностью отречься от всего мирского отшельнику не удалось. Его постоянно осаждали верующие, желающие узнать, открылась ли Симеону истина. А открываться она ему из-за частых визитов паломников что-то никак не хотела. Тогда Симеон нашёл выход: он стал жить на верхушке самолично построенной колонны около Алеппо.
Жизнь Симеона Столпника на столбе
Святой Симеон всю оставшуюся жизнь провёл на столбе. Колонна эта была высотой около трёх метров, а на её вершине находилась небольшая платформа, огороженная перилами. Хоть Симеон Столпник и привык подолгу держать пост, но совсем не есть и не пить он не мог. Воду и еду ему передавали в корзинах, которые он поднимал при помощи верёвок. По одной версии, когда у Симеона изнашивалось одеяние, ему просто присылали в корзине новое. По второй версии, он так и стоял под палящим солнцем в лохмотьях. В любом случае поведение Симеона немало удивляло и настораживало жителей Алеппо.
Однажды монахи из местного монастыря послали Симеону записку, где просили спуститься с платформы на столбе. Они думали, что его жизнь на колонне — всего лишь проявление гордыни и желание возвеличиться над другими. Но к их огромному удивлению Симеон безропотно стал спускаться по лестнице, приставленной к колонне. Тогда монахи поняли, что никакой гордыни у Симеона Столпника не было и в помине.
Симеон прожил на колоне около 37 лет и иногда проповедовал прямо с неё собравшимся христианам. К нему обращались за советом императоры, и ещё при жизни его признали святым. На той же колонне Симеон и скончался. В наши дни преподобного Симеона Столпника почитают православные и католики. А на месте его столпничества сейчас находятся руины храма Симеона Столпника. Следом за Симеоном появились и другие святые столпники.
Столпничество в христианстве и православии
Множество истовых христиан, особенно турков, палестинцев и сирийцев, последовали примеру преподобного Симеона Столпника. Известно, что один турецкий христианин в VI веке даже взял имя Симеон и стал жить на столпе. Его назвали Симеоном-младшим или Симеоном Дивногорцем. Подвиг Симеона Столпника и Симеона Дивногорца нашёл своё отражение на иконе, где оба этих святых изображены на рядом стоящих столпах. Примечательно, что Симеон Столпник на изображении свешивает свою ногу с колонны. Таким образом иконописец показал, что под конец жизни преподобного одолел недуг, и его нога покрылась язвами. Скорее всего, от инфекции и вызванных ею язв Симеон и умер.
Известен также и святой Даниил Столпник, проведший на столпе около 30 лет. Ещё одним известным турецким столпником являлся Алипий Столпник, живший в VII веке. Он прожил на столбе целых 66 лет. В житие столпников встречались описания чудес, которые они творили. Согласно им, Даниил Столпник мог исцелять людей, а Алипий Столпник был пророком. Чудеса творили и многие другие аскеты-столпники По некоторым данным, в Византии было столько столпников, что их пришлось вынести в отдельное сословие.
Первым известным на Руси столпником считают Серафима Саровского. Он, стоя на коленях на большом камне, непрерывно молился тысячу дней. А в XII веке в Никитинском монастыре жил Никита Столпник, которого ещё называют Столпник Переславский. Он денно и нощно молился Богу, сидя в каменной пещере-столпе и возложив на себя вериги. В житие Никиты Столпника описывались творимые им чудеса и исцеления немощных.
Ещё одним православным великим столпником был Савва Вишерский. В 1418 году он сам возвёл деревянный храм и монастырь. А после начал жить на столпе, спускаясь с него только по субботам, чтобы посетить службу. В Западной Церкви столпничество не было столь распространено. Единственным известным столпником был Вульфилаих, проживший много лет в уединении на вершине Арденнских гор. Постепенно столпничество, как один из видов подвижничества, сошло на нет. Но и сегодня находятся христиане, желающие повторить подвиги Симеона и других великих столпников.
Столпничество в современном мире
В настоящее время столпников можно пересчитать по пальцам. Самым известным из них, пожалуй, является грузинский монах Максим Кавтарадзе, живущий в церкви на столпе в Имеретии. Помимо церкви на Столпе Кацхи находится и монастырь, построенный примерно в VI–VIII веке. Максим Кавтарадзе живёт в одной из келий на столпе совсем один вот уже 25 лет и посвящает много времени молитвам и чтению книг.
Жизнь грузинского монаха-аскета полна трудностей. Иногда ему приходится спускаться со своего столпа, чтобы побеседовать с трудными подростками и дать совет монахам, живущим в монастыре у подножия столпа. Для спуска по узкой сорокаметровой железной лестнице Максим Кавтарадзе тратит очень много времени и сил, а ведь он уже далеко не молод. Продукты и книги ему доставляют при помощи лебёдки.
Сам Максим Кавтарадзе объясняет своё столпничество и аскезу желанием замолить грехи прошлого. До ухода в монастырь Кавтарадзе был вовсе не святым и даже сидел по 228 статье. Однако, обретя веру, он сумел отказаться от всех своих вредных привычек и посвятил свою жизнь служению Богу.
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