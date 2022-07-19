10 жутких животных, которые, слава Богу, вымерли!

За время существования животного царства на нашей планете доминировали порой настолько ужасные хищники, что одного лишь взгляда на них достаточно, чтобы поблагодарить природу за их вымирание. Страшные, кровожадные гиганты встречались как среди животных, обитавших на суше, так и среди птиц и водоплавающих рептилий. И вот некоторые из них.



Мегистотерий

Фороракосовые

Геликоприон

Сумчатый саблезубый тигр

Гигантопитек

Кетцалькоатль

Эндрюсарх

Ракоскорпион

Дунклеостей

Аргентавис