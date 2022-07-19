10 навыков выживания, которым необходимо обучить ребёнка!

Каждый родитель прекрасно знает, что какими бы крутыми не были его личные навыки, он всё равно не всегда сможет оказаться рядом со своими детьми, если у них вдруг возникнет проблема. Поэтому прямая обязанность (да, именно обязанность) родителей — обучить своих детей хотя бы базовым навыкам выживания в дикой местности.
И не только обучить теории, но и научить детей не паниковать и не теряться в непривычных условиях! Не надо бояться, что дети этому научиться не смогут. Детишки прошлого века, например, в войну выживали, в тайге неделями находится могли и ничего. Всё дело в правильном воспитании, которое уже зависит исключительно от вас и от вашего правильного примера.
Итак, публикуем статью о навыках выживания, которым необходимо научить своего ребёнка.
Ориентирование на местности
Базовый навык выживания. Ребёнок должен понимать что такое компас и карта. а также уметь по ним ориентироваться. Также должен знать про основные ориентиры местности, в которой он находится — реки, горы, озёра, основные дороги. Сложно ли это? Нет. Уж что-что, а по картам в стратегических играх детишки прекрасно ориентируются, а тут тот же самый принцип плюс минимум дополнительных знаний.
Первая помощь
Пожалуй, наиболее популярная причина, по которой ребёнок остался один в лесу — со взрослыми что-то случилось. Травма, потеря сознания, внезапный приступ болезни. Если ребёнок будет знать основные правила оказания первой помощи — он тем самым не только сможет спасти свою жизнь, но и, возможно, вашу.
Главная сложность здесь — научиться не паниковать, а действовать быстро и чётко. Отработать навыки до автоматизма, чтобы чадо точно знало, что если случилось вот это — нужно принять или выдать такие-то таблеточки. Что если кто-то сломал руку — нужно соорудить шину. Сможет ли ребёнок это запомнить? Разумеется сможет — в играх приходится алгоритмы и посложнее запоминать и применять.
Встреча с диким животными
Одна из возможных причин травмы и недееспособности родителей — дикие животные или змеи. Чаще всего — именно змеи. Поэтому чадо должно чётко понимать, что это ползающую фигню лучше обходить стороной, а не кидаться в неё камнями или палками. Также стоит доходчиво объяснить ребёнку опасность клещей и научить от них избавляться. Этот навык выживания ему уж точно пригодится.
Добывание огня
Если пребывание на открытой местности затягивается, то ребёнку придётся как-то разводить костёр для себя и для вас (вы считаетесь условно живым, но абсолютно недееспособным). И да, это крайне сложно. Даже матёрый выживальщик не всегда разведёт костёр без спичек, что уж говорить о ребёнке. Поэтому да, научите его основным и наиболее простым методам добывания огня, но положите ему в карман огниво или полноценный НАЗ. При условии, конечно, что чадо понимает, что это, зачем оно нужно и как работает.
Разведение костра
Научите своё чадо, как правильно сооружать костёр, какие ветки для этого использовать и где их в принципе можно найти. Ведь даже успешно разведя огонь, ребёнок может тупо не справиться с его поддерживанием без соответственных знаний. Также нелишним будет рассказать про два основных принципа-либо костёр горит жарко (для приготовления пищи), либо долго (для ночёвки и согрева). Этот навык выживания может оказаться критически важным, если происшествие произошло осенью или зимой и от наличия костра зависит непосредственное выживание всех участников инцидента.
Сооружение укрытия
Логически продолжает нашу ситуацию. Звери ушли, первая помощь оказана, костёр кое-как разведён, близится ночь. Нужно соорудить какое-нибудь укрытие на случай дождя. Вряд ли рационально учить чадо пользоваться ножом или топором в столь юном возрасте, но и без них что-то простое вполне можно соорудить. Какой-нибудь односкатный шалаш с подстилкой из лапника (привет, клещи, но с вами уже знают как бороться). Также важной составляющей этого навыка выживания является знание того, где укрытие можно ставить, а где — опасно.
Добыча воды
Из-за экстремальной ситуации организм начинает терять значительно больше жидкости, чем в норме. Поэтому поиск воды и обработка воды — крайне важный навык выживания. Ребёнок должен знать, какую воду можно пить, какую нужно предварительно кипятить, а какую вообще лучше проигнорировать. Для этого придётся детально объяснить про микробов, паразитов и отравления. И не бойтесь, что дети не поймут — если нормально объяснить, а не просто сказать «делай только так» — вполне сообразят, что к чему. Также неплохо научить его простейшему способу добычи воды с помощью конденсации.
Поиск подножного корма
Честно, этот навык выживания крайне полезен, но и весьма опасен. Даже опытный выживальщик не всегда правильно определит, что есть можно, а что нет. А у ребёнка критичности мышления намного меньше, поэтому обучать следует наиболее простым принципам. Ягоды, которые уж точно не перепутать с ядовитыми, азы рыбной ловли, съедобные корешки, которые опять же, ни с чем нельзя спутать — вот что должен знать ребёнок.
Физподготовка
Пожалуй, самый главный навык выживания, поскольку ребёнок должен быть физически в состоянии делать то, чему вы его учите. А для этого нужно привить своему чаду любовь к спорту и тренировкам. И нет, насильно записав в секцию карате вы её не привьёте. А вот личным примером — очень даже. Серьёзно, вы должны быть для своего чада примером для подражания во всём — тогда никаких проблем с обучением не будет. Ребёнок будет хотеть быть таким же крутым, как папка, а не как придуманные герои компьютерных игр и фильмов.
Психологическая подготовка
Окей, чадо всё знает, может назубок перечислить съедобные корешки в близлежащих лесах, способно часами бродить по пересечённой местности. Теперь очередь за практикой. Ведь лучший способ выжить в экстремальной ситуации — делать то, что умеешь, на уровне автоматизма. Поэтому практика, практика и ещё раз практика. И, разумеется, положительный личный пример.
Главное, что надо усвоить: ваше чадо — не инфантильный идиот, который не понимает, что происходит вокруг. У него ваши гены, поэтому в ваших силах помочь ему реализовать его потенциал. Да, будет сложно. Но когда у вас получится — ребёнок скажет вам спасибо. Причём не только за интересное и насыщенное детство, но и за то, что вы помогли ему стать настоящим человеком.
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