За 2 года архитектор перестроил заброшенный завод так, что он стал похож на средневековую крепость

Архитектор Рикардо Бофилл превратил заброшенный цементный завод в роскошный особняк.

Цементный завод до реконструкции.

Особняк и офис Рикардо Бофилла.

Завод после реконструкции.

Сегодня особняк утопает в зелени.

Просторная библиотека.

Некоторые заводские сооружения органично дополнили современный дизайн.

Парковая зона вокруг особняка и на крыше здания.

В парке много пальм, кипарисов, эвкалиптов и оливковых деревьев.

Рикардо Бофилл - известный архитектор из Каталонии.

Интерьер особняка.

Помещение для музыкальных выступлений.

Столовая.

Особняк Бофилла.