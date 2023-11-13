За 2 года архитектор перестроил заброшенный завод так, что он стал похож на средневековую крепость

Архитектор Рикардо Бофилл превратил заброшенный цементный завод в роскошный особняк.
Истинное призвание архитектора – создавать и преобразовывать пространство вокруг себя. Когда испанец Рикардо Бофилл задумался над обустройством собственного жилья, он четко сформулировал мысль, что хочет жить в особом здании. И сумел реализовать задуманное. Собственный дом и офис архитектор-подстмодернист построил на базе… заброшенного цементного завода.
Цементный завод до реконструкции.
Особняк и офис Рикардо Бофилла.
Глядя на бетонные стены завода, сложно предположить, что в них всего за какие-то два года можно вдохнуть жизнь, озеленить и кардинально изменить внешний облик построек. Рикардо Бофиллу эта задача оказалась по плечу: он дал себе полную свободу действий и вскоре переехал жить в дом, который стал напоминать неприступную средневековую крепость. В цехах, где раньше кипела работа, появились комнаты для досуга, а в старом хранилище бетона – открытое рабочее пространство. Задействовали и другие помещения – более 30 бункеров и подземных галерей.
Завод после реконструкции.
Сегодня особняк утопает в зелени.
Реконструкция завода была завершена в 1975 году, но здание и сегодня выглядит стиль и современно. Секрет в том, что команда Бофилла никогда не останавливается, продолжая ухаживать за зданием, улучшая и дорабатывая его. В здании, помимо офиса, есть белоснежные гостевые комнаты, спальни для семьи Рикардо, библиотека, архив для хранения редких книг.
Просторная библиотека.
Центральная часть здания отведена под так называемый «кафедральный собор» - помещение, в котором проходят музыкальные концерты, выставки и другие культурные мероприятия.
Некоторые заводские сооружения органично дополнили современный дизайн.
Крыши здания превратили в зеленые зоны, стены тоже частично увили виноградниками. Бывший завод буквально утопает в зелени. На территории разбит парк, где можно погулять среди пальм, кипарисов, эвкалиптов и оливковых деревьев.
Парковая зона вокруг особняка и на крыше здания.
В парке много пальм, кипарисов, эвкалиптов и оливковых деревьев.
Офис Рикардо Бофилла находится в окрестностях Барселоны. Этот цементный завод, переживший такие впечатляющие трансформации, - свидетельство того, как архитекторы могут изменять до неузнаваемости пространство, окружающее их.
Рикардо Бофилл - известный архитектор из Каталонии.
О самом Рикардо Бофилле следует сказать, что он один из самых известных архитекторов в мире, прославившийся амбициозными проектами. На родине в Каталонии он спроектировал здание Национального театра и аэропорта, в Париже – офисы Cartier и Christian Dior. Также на его счету несколько высочайших небоскребов в Чикаго и Токио. Знают Бофилла и в России, он участвует в проектах по трансформации облика Москвы, по его проектам построено несколько жилых комплексов в Санкт-Петербурге.
Интерьер особняка.
Помещение для музыкальных выступлений.
Столовая.
Особняк Бофилла.
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