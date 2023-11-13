Свитки алхимиков, кодекс ацтеков и другие древние книги, которые названы самыми странными в истории

1. Кодекс Мендоса

Кодекс Мендоса - иллюстрированный кодекс ацтеков.

2. Принцип Люцифера

«Принцип Люцифера»: Что есть зло?

3. Свиток Рипли

«Свиток Рипли»: алхимикам посвящается.

4. «Сатанинские писания»

«Сатанинские писания» - азбука для поклонников учения антихриста.

5. Кодекс Рохонци

Кодекс Рохонци: А что имели в виду?

6. «Хроники предзнаменований и пророчеств»

Энциклопедия человеческих верований.

7. Кодекс Серафини

«Кодексом Серафини» - современная книга со средневековыми иллюстрациями.

8. Кодексы Наг-Хаммади

Кодексы Наг-Хаммади с единственным полным текстом Евангелия от Фомы.

9. Рукопись Войнича

Рукопись Войнича - тайна за семья печатями.

10. «Сила есть право»

«Сила есть право» - книга, которая запрещена и сегодня.