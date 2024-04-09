7 бесподобных блюд, которые можно приготовить из обычных макарон

1. Лапша по-азиатски

Немного азиатской кухни не помешает. \ Фото: paintthekitchenred.com.

Вкусно и очень просто. \ Фото: seriouseats.com.

2. Макароны с грибами в мультиварке

Грибы и макароны - всё, что нужно для шедевра. \ Фото: momsdish.com.

Аппетитное блюдо на скорую руку. \ Фото: bbc.co.uk.

3. Спагетти с сыром и авокадо

Вкус авокадо сделает это блюдо необычным. \ Фото: taste.com.au.

А вы готовы приготовить полезное блюдо? \ Фото: сybercook.com.

4. Салат с макаронами

Оригинальный макаронный салат. \ Фото: simplyrecipes.com.

Для взрослых и детей. \ Фото: pinimg.com.

5. Паста с сёмгой

Красной рыбке всегда найдется место. \ Фото: taste.com.au.

Не просто вкусно, но и очень полезно. \ Фото: googleapis.com.

6. Запеканка макаронно-творожная

Для самых требовательных гурманов. \ Фото: taste.com.au.

Вкусное и сытное блюдо на перекус. \ Фото: chefgordonramsayrecipe.com.

7. Лазанья с макаронами и фаршем

Еда для ленивых гурманов. \ Фото: thespruceeats.com.

Вкуснее не бывает. \ Фото: thespruceeats.com.