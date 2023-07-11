Племенные мотивы: примеры использования этнических узоров в декоре
Сегодня простые полосы и цветочные узоры в декоре уже не актуальны, ставку делают на аутентичные и экзотические орнаменты, принадлежащие жившим когда-то и существующим сегодня племенам. Предлагаем примеры использования аутентичных узоров, принадлежащих разным культурам, в декоре.
Африканские мотивы в интерьере
Специалисты спорят относительно понятия «этнический» в отношении узоров и принтов, которые дизайнеры используют в своей работе. Дело в том, что в мире очень много племен и нельзя все узоры, особенно уникальные, объединять в одну группу. Многие орнаменты, включая зигзагообразные, треугольные или многоугольные, очень модные и стильные, особенно природных цветов. С успехом можно повторить попытки многих современных дизайнеров интерьера и тоже украсить ими свой дом, ведь считается, что они имеют магический смысл.
Баланс
Интерьер гостиной в эклектичном стиле
Комната выглядела бы абсолютно по-другому, если бы не коврики на полу. В противном случае кирпичная стена доминировала бы в общей схеме. Конечно же, они не совсем вписываются в стиль 50-60-х годов прошлого столетия, но благодаря приглушенным цветам, включая розовый, красный и оранжевый, и геометрическим узорам, они являются связующим звеном в общей схеме декора комнаты и поднимают настроение.
Плетение
Интерьер от VSP Interiors
Этнические узоры могут использоваться не только на тканях и мебели, но и для декора стен. Для более эффектного вида стоит использовать комбинацию из разных узоров, из предметов разных размеров. Темно-серый цвет стен как нельзя лучше подходит в качестве фона для соломенных тарелок. Серый цвет помогает проявиться цветовой гамме, текстуре и форме, но если нет желания окрашивать стены в этот цвет, то можно попробовать терракотовый, кирпичный или серо-зеленый.
Фантазия
Текстиль с этническими мотивами
Веранда однозначно может претендовать на звание «веранда мечты. Этнический орнамент на прозрачных шторах совершенно не доминирует в общей схеме, а наоборот подчеркивает умиротворенность, которая может считаться единой концепцией, лежащей в основе идеи дизайнера. Сочетание света, орнаментов и простой мебели является идеальным приемом, которым можно воспользоваться для трансформации пространства.
Сочетание с белым цветом
Гостиная в скандинавском стиле
У многих белый цвет ассоциируется с операционной, но ситуацию могут исправить орнаменты приглушенных цветов, которые наполнят помещение своеобразным теплом, совершенно не перегружая интерьер. Насколько органично сочетаются диванные подушки с орнаментом, плетеные тарелки, глубина и текстура, а коричневая кожаная мебель и грубый деревянный стол делают образ более интересным и совершенным.
Орнамент в маленьком помещении
Интерьер коридора от Lind¦Hesse + RE:LOCATE
Небольшие по площади помещения, например, коридоры или гардеробные иногда очень сложно декорировать. Это можно расценивать как вызов фантазии. В таких помещениях стоит использовать для декора простой повторяющийся орнамент, как, например, стрелки, чтобы отвлечь взгляд от размеров помещения.
Сочетание узоров
Интерьер гостиной от Sara Bengur Interiors
Если кажется, что использование разного рода орнаментов в декоре в пределах одной комнаты нецелесообразно, так как это может перегрузить её, это не совсем так, если подойти разумно и сбалансированно. Марокканские коврики с геометрическим орнаментом, диванные подушки с узором, ширма и диван прямоугольной формы органично сочетаются в декоре комнаты. Даже коврик Beni Ourain отлично вписывается в общую схему.
Пастельные цвета
Интерьер спальни от Platform
Если хочется применить орнаменты в декоре комнаты, но есть страх переборщить, тогда лучше выбирать орнаменты пастельных оттенков. Прерывистые полосы на постельном белье находят свой отголосок в орнаменте коврика, на котором преобладают многоугольники и зигзаги. Не забываем дополнить декор, например, картинами, плетеными корзинами или шторами по желанию.
Рискуйте
Этнические мотивы в интерьере
Работая над декором, можно рисковать и экспериментировать. Например, на стене столовой можно увидеть стрелу, которая показывает на полку с винами. По этому же принципу можно разместить предметы декора с орнаментами в таком месте, чтобы они точно привлекли к себе внимание.
Акцент
Ковры с этническими мотивами
Крупные орнаменты применяют для того, чтобы сделать акцент на одной из зон. Например, эта дорожка соединяет душевую и зону, где стоит симпатичный туалетный столик. Такой тип ковриков выбирают для того, чтобы комфортно было для ног, особенно в таком помещении, как ванная.
Игра цветов
Яркие этнические узоры в интерьере
Группируйте сразу несколько предметов декора с разноцветными орнаментами. Красиво смотрятся разноцветные подушки на фоне белой стены. Не стоит бояться, что разнообразие орнаментов и цветов может перегрузить декор, можно сочетать все с красочными предметами искусства.
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