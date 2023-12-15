Что было в записке из бутылки с затонувшего «Титаника», написанной погибшим юношей

Пассажиры, которые 10 апреля 1912 года поднимались на борт новенького роскошного лайнера, именуемого «непотопляемым», вряд ди могли предположить чем закончится их путешествие. Родственники воодушевлённо махали вслед кораблю, не зная, что для большинства из них это был последний раз, когда они видят своих близких живыми. Когда «Титаник» начал тонуть, после столкновения с айсбергом, один пассажир поспешил написать своей семье записку. Он спрятал её в бутылку и выбросил в океан. Юноша погиб в той страшной катастрофе, но его послание спустя год было выброшено на берег и найдено...
Брат и сестра поднимаются на борт «Титаника»
Джереми Берк был седьмым ребёнком в семье и самым младшим. В 1912 году он купил билет на «Титаник», чтобы уплыть в Америку. Две его сестры уже давно жили там, в Чарльстауне, Бостон. Они и оплатили ему эту поездку. Джереми тогда только исполнилось 19 лет. Он был высоким, красивым, полным сил и задора юношей. Он охотно отправился в величайшее путешествие в своей жизни. К сожалению, оно оказалось для него последним.
Пассажирский лайнер White Star Line RMS Titanic отправляется в свой злополучный первый рейс.
На корабле он плыл не один, а в компании своей двоюродной сестры Ханоры Хагерти. Девушка была младше его на год. Семья тепло проводила их. Мать на прощание подарила Джереми бутылку со святой водой. Она считала, что эта вещь убережёт её мальчика от опасности в пути.
Друзья навек
Джереми и Нора плыли третьим классом. Билеты им обошлись недёшево - по 850 долларов каждый. Молодые люди предвкушали приятное приключение и собирались извлечь из этого захватывающего путешествия максимум удовольствия. На борту они подружились с ещё одним юношей по имени Юджин Дейл. Он был волынщиком из Корка. Молодой человек собирался начать в Америке новую жизнь. В этом весёлом путешествии Юджина сопровождали две прекрасные девицы, которых он вместе с остальной толпой развлекал своими песнями.
Компьютерные видеопроекции пассажиров демонстрируются в воссозданном салоне третьего класса на Титанике 27 марта 2012 года в Белфасте, Северная Ирландия.
Юджин был одним из немногих счастливчиков, переживших крушение «Титаника». Как только он ступил на землю, у него взяли интервью репортёры из The Daily Sketch. Юноша охотно рассказал всё, что он пережил во время трагедии. Дейл сказал: «Я был в купе третьего класса под номером 23. Я спокойно спал на своей койке, когда внезапно проснулся от ужасного грохота. Корабль так тряхнуло, что я чуть не упал с кровати. Я встал, оделся, обулся и пошёл посмотреть, что там происходит. По дороге встретил стюарда, он меня заверил, что всё в порядке. Я было вернулся в каюту, но шум не давал мне покоя и я поднялся всё же на палубу. Там царил хаос и паника, все куда-то бежали, что-то кричали»...
Художник Вилли Штауэр изобразил сцену крушения «Титаника».
Женщины и дети в первую очередь, верно?
Как только стало ясно, что корабль идёт ко дну, Юджин бросился за двумя своими спутницами к спасательным шлюпкам. Вокруг творилось нечто невообразимое. Юджин заметил как двое «представителей сильного пола» бесцеремонно отталкивали женщин, чтобы самим усесться в лодки. Офицер сначала кричал на них, потом сделал предупреждающий выстрел. Всё было бесполезно и он просто застрелил обоих. Юноша видел всё это своими глазами. Потом он услышал ещё один выстрел и обернулся — офицер пустил себе пулю в висок.
Переполненные спасательные шлюпки спускают с потерпевшего крушение Титаника в сцене из фильма Роя Уорда Бейкера 1958 года «Незабываемая ночь».
Понимая, что сесть в шлюпку нельзя, Юджин просто прыгнул в ледяную воду. Молодому человеку повезло найти какой-то обломок, на котором он устроился как на плоту. Потом к нему забралось ещё несколько пловцов. Вместе им повезло пережить ночь и дождаться помощи. Юджин помнит каждую секунду гибели «Титаника», которая происходила у него на глазах. Он вспоминал, как корма сначала поднялась, потом постепенно опустилась в тёмные воды Атлантики.
Последнее письмо
Во всём этом паническом хаосе Джереми вспомнил, как его мать подарила ему бутылку со святой водой. В момент отчаяния он написал коротенькую записку и, вылив оттуда воду, положил внутрь своё последнее послание. После этого он выбросил бутылку в воды Атлантики. В отличие от друга Юджина, Джереми и его сестре Норе не так повезло. Молодые люди погибли вместе с 75% всех остальных пассажиров третьего класса «Титаника».
Письма мисс Мейбл Франкателли, выжившей на Титанике, представлены перед выставкой на аукцион 4 апреля 2007 года в Лондоне.
Многие семьи до последнего надеялись получить весточку от своих родных, находившихся на борту «Титаника». Семья Берк дождалась. Бутылочка с последним посланием юноши вернулась к берегам Европы. Летом 1913 года её выбросило на берег галечного пляжа в Данкеттле, графство Корк. В это время местный почтальон выгуливал там свою собаку. Он и наткнулся на маленькую бутылочку и принёс её ирландским властям.
Сообщение в бутылке на берегу пляжа.
Сообщение, которое написал Джереми, было очень простым. Оно гласило: «С Титаника, Берк из Глэнмайра, Корк, прощайте». Бутылочку юноша завязал шнурком от ботинка. Тело его так и не нашли. Мать ничего не знала о катастрофе, когда к ней послали чиновника, сообщить о письме сына и его гибели. Женщина отказывалась верить в это, пока не увидела подаренную ею бутылку.
Официально мать Джереми год спустя скончалась от рака. Только родные говорили, что она на самом деле умерла потому что её сердце было разбито. Она так и не смогла справиться с болью утраты. Бутылка и записка десятилетиями хранились в семье как ценная реликвия. Лишь недавно родственники решили, наконец, подарить их. Теперь этот бесценный артефакт выставлен в Центре наследия Коба в графстве Корк.
Центр наследия, Коб, графство Корк, Ирландия.
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