Что было в записке из бутылки с затонувшего «Титаника», написанной погибшим юношей

Брат и сестра поднимаются на борт «Титаника»

Пассажирский лайнер White Star Line RMS Titanic отправляется в свой злополучный первый рейс.

Друзья навек

Компьютерные видеопроекции пассажиров демонстрируются в воссозданном салоне третьего класса на Титанике 27 марта 2012 года в Белфасте, Северная Ирландия.

Художник Вилли Штауэр изобразил сцену крушения «Титаника».

Женщины и дети в первую очередь, верно?

Переполненные спасательные шлюпки спускают с потерпевшего крушение Титаника в сцене из фильма Роя Уорда Бейкера 1958 года «Незабываемая ночь».

Последнее письмо

Письма мисс Мейбл Франкателли, выжившей на Титанике, представлены перед выставкой на аукцион 4 апреля 2007 года в Лондоне.

Сообщение в бутылке на берегу пляжа.

Центр наследия, Коб, графство Корк, Ирландия.