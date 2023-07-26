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Как правильно использовать меламиновую губку

Меламиновая губка не зря называется «ластиком». По мере использования она стирается и уменьшается в размерах.
Многие хозяйки используют меламиновую губку не совсем правильно, потому одной штучки хватает всего на одну-две уборки. Покажем, как правильно использовать её несколько недель!

Как правильно использовать меламиновую губку

Чтобы губка экономно расходовалась, её нужно разрезать на кусочки поменьше. Отрежьте кусочек такого размера, с которым вам будет удобно убираться. Обязательно работайте в перчатках и не сжимайте губку, так как из-за этого она деформируется и теряет часть своих свойств.

Как правильно использовать меламиновую губку

Губку опустите в таз с водой, затем слегка надавите, чтобы убрать лишнюю влагу.

Как правильно использовать меламиновую губку

Теперь губкой можно пользоваться. Она прекрасно оттирает налипший, застарелый жир и въевшуюся грязь на кухонном гарнитуре, а также на любом пластике (в том числе подоконниках, холодильнике и т. д.). Кроме того, она отлично очищает белую подошву обуви без дополнительных чистящих средств.

Как правильно использовать меламиновую губку

И, конечно же, она уберёт неприятный, засохший жир на плите, который сложно отмыть и убрать обычной губкой.

Как правильно использовать меламиновую губку

Если кусочек губки использовать активно, конечно же, он сожмётся и загрязнится. Однако для следующей уборки достаточно будет отрезать ещё немного от меламиновой губки, и тогда одной штучки вам хватит надолго!

Как правильно использовать меламиновую губку
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