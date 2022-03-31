Как получить крупную и сладкую клубнику

Вырастить крупную клубнику несложно, если провести все необходимые подкормки одну за одной. На них вы не потратите больше, чем 100 рублей!







Крупная клубника получается, прежде всего, из хорошего сорта, например: Сирия, Майя и т. п.







Когда клубника «проснулась» в марте-апреле и начала выпускать новые листочки, старые листья следует обрезать и дать любую азотную подкормку: например, травяной настой или коровяк.







Следующая подкормка проводится, когда клубника выпустила цветы. Подкормка довольно концентрированная, но бояться ей подкармливать не нужно. Главное условие — все подкормки проводить по влажной земле! Итак, на 10 л воды добавьте 0,5 ч. л. порошка борной кислоты (растворённого заранее в горячей воде), 0,5 ч. л. марганцовки, 2 ст. л. нашатырного спирта, 15 капель йода. Поливайте под каждый куст полученной подкормкой. Разводить её водой не нужно, иначе эффекта никакого не будет. Если куст клубники маленький, хватит 0,5 л, если куст большой — 1 л подкормки.







Когда клубника начала давать плоды, проведите последнюю, третью подкормку гуматом калия по инструкции. Вот и всё, что вам нужно знать, чтобы получить отличный урожай крупной и сладкой клубники!







Подробнее о том, как вырастить крупную клубнику, смотрите в видео ниже:



