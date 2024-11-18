Что значат названия европейских государств

Почему Италия называется Италией, а Лихтенштейн — Лихтенштейном? Мы попытались разобраться в том, как появились названия сорока пяти европейских стран и что они значат.
Русские названия европейских стран не всегда звучат так, как их произносят местные жители. Различия вызваны тем, что оригинальные названия приспосабливались к русской фонетике или заимствовались через другие языки.
Легендарное прошлое
Беларусь (Беларусь)
Название «Белая Русь» с XIII века относилось к территориям, часть которых входит теперь в Белоруссию. Возможно, словом «белые» обозначали русские земли, не зависевшие ни от татаро-монголов, ни от литовцев.
Босния и Герцеговина (Bosna i Hercegovina)
Босния — по названию реки Босны. Герцеговина — от слова «герцог» (такой титул носили правители этой области).
Ватикан (Vaticano)
Холм, на котором стоит Ватикан, с древних времен назывался Vaticanus (от латинского vaticinari — «предсказывать, пророчествовать»). Это место было отведено прорицателям.
Лихтенштейн (Liechtenstein)
В начале XVIII века земли приобрел австрийский князь Ганс-Адам Лихтенштейн. Образованное в 1719 году государство названо его именем.
Люксембург (Lëtzebuerg)
Названием государства стало наименование его столицы, построенной на месте древнеримской крепости Люцилинбург, что означает «малый город».
Македония (Македонија)
По одной из старых версий, название произошло от имени Македона, вождя местного племени. Сейчас более вероятным считается, что оно было связано с иллирийским словом maketia — «скот».
Молдова (Moldova)
От реки Молда. Согласно легенде, первый наместник Молдавского княжества назвал эту реку по кличке своей собаки, погибшей во время охоты. Однако ученые выводят слово из древнегерманского Mulde — «лощина».
Монако (Monaco)
От греческого «монойкос». Так называлась область, которая была местом почитания героя Геркулеса, здесь находились его святилища. Монойкос (греч. «одиноко живущий») — одно из прозвищ Геркулеса.
Румыния (România)
От латинского romani — «римские». Так называли местное население, смешавшееся с римлянами.
Сан-Марино (San Marino)
По имени бежавшего из Далмации христианина Марино, в 301 году основавшего здесь первое поселение. Сан-Марино — старейшее независимое государство в Европе.
Франция (France)
От названия государства, созданного в Европе племенем франков после V века.
Швейцария (Schweiz)
По кантону Швиц, который был ядром первого объединения здешних областей в 1291 году.
Характерная черта
Австрия (Österreich)
Во времена Карла Великого в Подунавье была образована Восточная марка (марка — «пограничная земля») — Marchia Austriaca. От Austriaca появилось русское Австрия. Österreich (от древневерхненемецкого Ostarrichi) — «восточная страна», поскольку Австрия находилась на востоке Франкской империи.
Андорра (Andorra)
От баскского andurrial — «пустошь».
Ирландия (Éire)
От древнеирландского eirinn, то есть «западная земля», поскольку Ирландия — на западе Европы.
Исландия (Ísland)
В переводе означает «ледяная земля» — так назвали остров пришедшие в IX веке норманны.
Испания (España)
От финикийского «И-шпаним» — «берег кроликов» (якобы их тут было множество). По более поздней версии, название происходит от баскского espana — «отрог», «выступ», что может быть связано с формой Пиренейского полуострова.
Кипр (Cyprus)
Название связывают с произрастающими здесь кипарисами.
Литва (Lietuva)
От древнего названия реки Летава, на берегах которой находилось наиболее сильное княжество этой области.
Мальта (Malta)
Здесь находилась финикийская колония Мелита, чье название восходит к финикийскому malat, «гавань», или к греческому melita, «убежище».
Нидерланды (Nederland)
В переводе «низинная земля». Большая часть территории — ниже уровня моря. Слово Голландия (Holland), видимо, имеет то же значение: от германского hoi, hal («понижение») и land («земля»).
Норвегия (Norge, Noreg)
В древнескандинавских языках слово Norðrvegr означало «путь на север». Этим путем вдоль восточного побережья современной Норвегии норманны выходили в северные моря.
Португалия (Portugal)
От города Порту, сегодня он второй по величине в стране, после Лиссабона. Прежде именовался Порту-Кале.
Черногория (Црна Гора)
Склоны здешнего Динарского нагорья выглядят темными из-за густых хвойных лесов.
Племенное родство
Албания (Shqipëria)
От племени албанов. Сами жители именуют себя шкипитарами, от албанского shkip — «говорить понятно».
Бельгия (België)
Белгами назывались жившие здесь древние кельтские и, возможно, германские племена.
Болгария (България)
Волжско-камские болгары, переселившиеся в VII веке на Балканы, первое время занимали господствующее положение в государстве.
Великобритания (Great Britain)
От кельтского племени бриттов, населявшего Британию с VIII века до н. э. Англия получила название от германского племени англов, которые вместе с саксами обосновались в Британии в V–VI веках н. э.
Венгрия (Magyarország)
Слово «венгры» — это заимствованное через польский «угры» (обобщающее название родственных по языку народов — манси, хантов и венгров). Сами венгры именуют себя мадьярами, а свою страну — «землей мадьяр».
Германия (Deutschland)
Заимствовано из латыни, где обозначало территорию, заселенную германскими племенами. Самоназвание Deutsch — от древневерхненемецкого duit-isc, то есть «относящийся к людям».
Греция (Ελλάδa)
По названию племени греков. А Элладой именовалась область в Фессалии (историческом регионе на побережье Эгейского моря).
Дания (Danmark)
Во времена империи Карла Великого на территории племени данов была образована область Danmark («данские пограничные земли»).
Италия (Italia)
В Древнем Риме италики — это племена Апеннинского полуострова, покоренные Римом до III века до н. э. Их территория называлась Италией.
Латвия (Latvija)
В XIX веке литовцы именовали Latwija территорию Курляндии (западная часть Латвии). Топоним связан с племенем латгалов.
Польша (Polska)
От народа поляков.
Россия
Название производится от «русь». Это было, по одной версии, шведское племя, около тысячи лет назад растворившееся среди восточных славян. По другой версии, русь имела славянские корни (но само название было заимствовано у тех же варягов). До XV века страна именует себя Русью, затем в русский язык проникает форма «Росия», заимствованная из византийских источников (поскольку в греческом языке слово «русь» превратилось в «рось»). С XVIII века — Россия.
Сербия (Србия)
По названию сербов.
Словакия (Slovensko)
По названию словаков.
Словения (Slovenija)
«Словене» — древняя форма слова «славяне». Сейчас жители именуются словенцами.
Финляндия (Suomi)
От шведского Finland — «земля финнов». Самоназвание Суоми, по одной из версий, переводится как «земля болот», по другой — как просто «земля».
Хорватия (Hrvatska)
По названию хорватов.
Чехия (Česko)
От названия чехов.
Швеция (Sverige)
От корня -sve- древнескандинавского этнонима svein. Так называлось одно из местных племен. Rige значит «государство».
Эстония (Eesti)
По древнему наименованию жителей — эстии. Возможно, происходит от балтийского слова, означавшего «живущие у воды».
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