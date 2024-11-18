Древние цивилизации, исчезновения которых мы не можем понять

Людской род существует на планете уже несколько тысячелетий. Принято считать, что мы уже успели сформировать развитую цивилизацию, способную дотянуться до звезд и разгадать все тайны бытия – так, по крайней мере, кажется со стороны. И нем не менее, история хранит тайные сведения, когда целые цивилизации исчезали в один момент., что человечество может в один момент исчезнуть без следа и все в природе вернется на круги своя, но такое уже слушалось. И некоторые из таких исчезновений мы до сих пор не в состоянии понять.
Микены
Мощная цивилизация, которая оставила немалый след в истории. Вспомните школьную программу: легенда о царе Агамемноне, командующего греками во время Троянской войны, часто упоминает микенцев. Родная страна не могла обеспечить жителей всех необходимым – они стали торговцами, притом очень умелыми. Как и когда случился закат этой цивилизации, уверенно стоящей на ногах, историки понять не могут до сих пор. В один момент Микены пришли в упадок, а местные жители разбежались по окружающим городам.
Триполье
А это – одна из самых древних цивилизаций мира. Трипольская культура существовала несколько тысячелетий, с 5500 до 2750 года до нашей эры. Археологов долгое время ставил в тупик странный обычай народа Триполья: каждые сто лет они сжигали дотла свои города и строили на том же месте новые. Очередной пожар закончился полным упадком культуры – а причин его так и не нашли.
Кхмерская империя
Кхмеры построили свою великую империю в 9 веке нашей эры.ужас на юг Азии. Храбрые воины и беспринципные военачальники, кхмеры быстро захватили власть в регионе. Но долгое существование было цивилизации не суждено: внешне благополучный народ пал, судя по всему, под тяжестью собственных пороков.
Цивилизация Анасази
Самобытная культура стала предшественницей гораздо менее развитой цивилизации индейцев пуэбло. Люди Анасази разработали собственную систему строительства жилищ: их вырезали прямо в скалах. Скорее всего, упадок цивилизации последовал после череды агрессивных нападений окружающих племен.
Хараппская цивилизация
Наряду с древнеегипетской и шумерской, индская цивилизация считается одной из древнейших в истории человечества. Она занимала гигантскую территорию, раскинувшуюся сразу на два материка. К сожалению, хараппская культура также пришла в упадок: археологи находят немало свидетельств того, как люди совершенно внезапно срывались с мест целыми городами и уходили в бесплодные земли.
Минойская цивилизация
Помните лабиринт, в котором был заключен мифический (а может и вполне реальный) минотавр? Всю культуру археологи, для удобства, назвали именем великого царя Крита – Миноса. Минойская культура стала первой цивилизацией во всей Европе. Ее крах историки связывают с извержением вулкана, однако, у этой теории есть свои противники. В самом деле, почему извержение смогло застать врасплох людей, досконально знавших повадки родной горы? И почему они не спаслись на многочисленных кораблях, хотя слыли непревзойденными мореходами?
Цивилизация Кловис
Десять тысяч лет назад центральные равнины Северной Америки населяла крупнейшая доисторическая цивилизация. Люди народа Кловис были непревзойденными охотниками и с легкостью расправлялись с прочими, более мелкими и неорганизованными племенами. Тем более странно выглядит резкое исчезновение этой мощной культуры. Впрочем, некоторые археологи связывают его с внезапным похолоданием.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии