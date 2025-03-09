Чего не сделает русский мужчина в отличие от иностранца

Многие российские женщины мечтают выйти замуж за иностранцев. Соотечественников они обвиняют в том, что те не слишком подходят для семейной жизни: выпивают, не хотят работать, помогать по хозяйству и с детьми… Претензий много. Но так ли уж хороши западные представители сильного пола? Вот вещи, которые наш российский мужчина, в отличие от своего иностранного собрата, за редким исключением не станет делать.
Он не станет вести себя прямолинейно
Если англосакс или немец хочет заняться любовью, то он так прямо об этом и скажет. Если ему что-то не нравится в вашем поведении, скажет тоже. Он не будет слушать ваших отговорок. Русский мужчина скорее устроит «брачные танцы» и будет ждать, когда вы сами «прочитаете» его мысли.
Он не станет раскладывать все по полочкам
Русских женщин часто раздражает манера наших мужчин не принимать душ, разбрасывать по квартире грязные носки, не ставить на место тапочки или оставлять в ванной открытый тюбик с зубной пастой.
Да, западные мужчины по большей части аккуратисты. Они чистоплотны, каждая вещь у них обязательно должна лежать на своем месте. Но если вы не дай бог что-то переложите, без спросу выбросите в мусор какой-нибудь старый хлам, или ваш ребенок что-то испортит в доме, вас ждет самая настоящая истерика… И вы с сожалением вспомните неопрятных русских мужчин.
Он не станет экономить на мелочах
Конечно, среди российских мужчин тоже есть скупердяи, но все же большинство их не станут считать, сколько в день уходит масла или туалетной бумаги.
Например, немец (голландец, швед, француз и т.д) ведет учет всему. Он будет долго ездить по распродажам или дневать и ночевать на сайтах интернет-магазинов, чтобы купить товар подешевле. Если можно на чем-то сэкономить – на еде, одежде, проезде – он это сделает. Любимая женщина тоже не исключение. Он непременно будет хранить чеки на все покупки и подарки и, прежде чем потратить даже небольшую сумму, тщательно все взвесит.
Он не станет отмахиваться от ваших проблем
Российский мужчина по крайней мере посочувствует, если вы начнете жаловаться ему на свои проблемы. А также может дать совет или предложить реальную помощь. А вот иностранец может вас выслушать и никак не отреагировать. На Западе принято, чтобы каждый самостоятельно справлялся со своими трудностями.
Он не будет жить исключительно по плану
Конечно, у русского мужчины могут быть свои планы, но в большинстве случаев он готов их нарушить. Например, ради свидания с женщиной или спонтанной увеселительной поездки. Или помощи кому-то…
А вот западный мужчина всегда старается четко придерживаться графика. Если у него после работы запланирован поход в спортзал или в бар с друзьями, то он никогда не сорвется по звонку, чтобы отправиться куда-нибудь еще. Он приедет, когда сделает все ранее запланированное. Или вообще не приедет.
Он не станет ждать просьб о помощи
В России не так уж редко можно увидеть картину, когда мужчина по собственной инициативе помогает женщине вытащить из автобуса тяжелую сумку или коляску с ребенком.
Западные мужчины поступают так нечасто. В Европе и США царит гендерное равноправие. Занятия не делятся на «мужские» и «женские». Поэтому мужчины не отказываются убираться по дому, стирать, готовить. Муж может сидеть дома с детьми, а жена – работать. И это никого не коробит. Зато вещи вам никто не понесет, и дверь перед вами не придержит, и место в транспорте не уступит… Разве что пожилые представители сильного пола со старомодным воспитанием. Это ведь дискриминация по половому признаку! Пока вы сами не обратитесь к мужчине за помощью, он и пальцем не пошевелит. Да и если обратитесь, не факт, что поможет – у него могут быть и другие дела…
Он не станет отбирать у жены детей
В России после развода дети по большей части остаются с матерью, а отец встречается с ними только по выходным. Некоторые мужчины, правда, вообще после этого исчезают из жизни ребенка.
Женщины, рискнувшие выйти замуж за западных «принцев», нередко потом горько раскаиваются: если брак не сложился, те пытаются отсудить детей, или же жестко контролируют ситуацию в бывшей семье и могут добиться передачи ребенка в приемную семью или интернат, так как его мать якобы не справляется со своими родительскими обязанностями. И органы опеки часто идут навстречу именно отцу, а не матери.
Как видите, и у русских, и у западных мужчин есть свои плюсы и свои минусы. Смотрите, что вам больше по душе.
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