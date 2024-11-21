Как украсить зимний участок к праздникам

Зимние месяцы — не только холод и серость на участке припорошенная снегом. И хоть на улице рано темнеет, это не повод не проводить время на даче на свежем воздухе своего участка. Есть множество интересных идей как создать уют, красоту и волшебство в саду.







Несмотря на любые сильные морозы, сделать свой участок и дом снаружи привлекательным и теплым очень легко и просто, справится кто угодно.

1. Гирлянды

2. Дровяник

3. Кормушки

4. Украшения из еловых веток

5. Подсвечники

6. Хвойные растения в горшках

7. Скульптуры

8. Елочные игрушки

9. Деревянный декор

10. Композиция в ящике

Деревья станут волшебнымиЯркие гирлянды простой и наиболее эффектный способ для создания непревзойдённого уюта участку во время зимы. Их не обязательно вешать только на стены дома. Уличные гирлянды отлично будут смотреться на деревьях, а также вдоль забора или если их развесить вокруг беседки. Предпочтительнее покупать гирлянды с теплым светом, они будут выгодно смотреться в вечернее время и напоминать о приятных летних вечерах. Но, на фоне снега красиво смотрятся и гирлянды с холодным светом.Такие светодиоды это не только гирлянды, но и разнообразные декоративные элементы для подсветки кустарников и дорожек. Они обычно питаются от аккумуляторов, потому не нужно подключение от электросети. Это удобно и безопасно.Настоящее украшение участкаЛюбая зима требует создания комфорта и для создания его дополнительно можно использовать красивый дровяник. Такая конструкция, где уложены дрова, обычно не только лишь обладает функционалом, но и невероятно стильный элемент декора. Для создания самого каркаса подойдут дерево, металл или же плетеные корзины, но они не особо долговечны. А вот если его делать из спилов деревьев, то они очень изящно будут смотреться на фоне зимнего пейзажа. Не обязательно делать его традиционной формы, дровяник может быть в форме круга или треугольника.Можно также дополнительно украсить его еловыми ветками или посадить вокруг заранее зимние растения.Забота о пернатых тоже важнаКормушки для птиц на зиму это очень важная и полная для пернатых вещь. К тому же самые простые конструкции практически не требуют усилий. А вот красивый декор поможет занять себя скучными вечерами. Их делают из дерева, а также пластика или любых переработанных материалов. Лучше всего установить или повесить их на видном месте, и можно будет самому наслаждаться тем как туда прилетят птицы. Важно не только создать кормушку, но и выбрать правильный корм. При желании нет ничего сложного в том, чтобы украсить кормушку симпатичными декоративными элементами.Очень стильноЗима как ничто лучше не ассоциируется с еловыми ветками. К тому же это не только красота, но и замечательный натуральный материал для любого вида декора, как внутри дома, так и снаружи. Из них можно создать множество необычных украшений. Те же самые гирлянды, венки, что можно будет повесить на дверь, забор, их часть это также шишки и маленькие стеклянные шарики. Ветки нужно связать вместе и декорировать чем угодно, например создать маленькие ёлочки.Украсьте еловыми ветками можно не только стены, но и поверхности садовых камней, грядок или клумб. Рядом с ними разложить лимоны или грейпфруты, мандарины и апельсины — символы нового года. Это добавит цвета и сочности зимнему пейзажу на участке. А добавив чуточку оригинальности получится создать из них букеты и разместить уже в доме в вазах или сделать в виде сухоцветов. тут уже нудны будут плетёные корзины. В них же положить ёлочные игрушки, бантики или искусственные свечи.вторая жизнь для старых бутылокНевозможно представить зимний вечер без теплого и согревающего света свечей. Для них обязательно нужен очень красивый подсвечник. А если есть желание поставить их не только в доме, но и в саду, существует разнообразие материалов. Подойдут разные переработанные бутыли, камни или даже деревянные чурки, а также еловые и сосновые шишки. Старые банки тоже хороши для этой цели. Их можно декорировать просто, но со вкусом, обернув веревкой или бечевкой, добавить декор из лоскутков ткани и далее уже поставьте свечку.Такие красивые подсвечники можно поставить в тех местах сада, где они будут выгодно смотреться, а если не хочется постоянно следить за ними, то подойдут и светодиодные свечи.Целая композицияХвоя прекрасно не только укрывает культуры и цветы на зиму, но и красива в виде декора сада. Они вечнозеленые в любое время года. Если на даче растут хвойные деревья, их можно украсить сразу же, но также можно и купить маленькие растения в горшках. Это могут быть карликовые сосны, можжевельники, ели. Для того, чтобы их было хорошо видно, стоит разместить их на подиумах, ступенях пред домом, а также красиво украсить разнообразными контейнерами, завернутыми в праздничную пленку имитирующую подарки. Также подойдут и яркие банты, зимние украшения, и мишура.Глаз не оторватьСкульптуры хороши не только зимой, но если их подобрать под это время года, то участок вполне превратится в волшебную сказку. На нём будет желание находиться постоянно и любоваться красотой. Зимой в особенности выигрышно смотрятся скульптуры выполненные из максимально устойчивых к морозам и иным погодным условиям материалов, к ним относятся — металл и камень. Фигуры для зимы бывают разные, в разных стилях, зависящих от самого участка и мест, куда их поставят. Это могут быть целые композиции имитирующие разные зимние пейзажи, животные или нечто имеющее абстрактную форму.Но важно не просто позаботиться о том, чтобы они выдержали холода, но и также не забывать очищать их от налипшего снега. Если дом на участке небольшой и выполнен из дерева, то с ним некрасиво будет смотреться мраморный белый вазон, важно понимать гармонию.Они подходят не только для ёлокКонечно, несмотря ни на что, любой зимний декор будет ассоциироваться с новогодней атмосферой. Тут как нигде очень уместны в любой месяц начнут смотреться яркие елочные игрушки. Они отлично дополнят хвойные элементы в саду. Конечно, из-за осадков они начнут портиться, потому на улицу лучше выбрать старые или яркие игрушки, которые уже не вешаются на ёлку. Их нужно развесить как на деревьях, не обязательно елях, так и на кустарники. Они прекрасный акцент, добавят яркие цвета и радостное настроение. А если хочется, чтобы они смотрелись ещё более эффектно, нужно подобрать такие украшения, которые сочетаются между собой по цвету и общей стилистике.Сразу создаётся особая атмосфераДерево в природном ландшафте это беспроигрышный вариант. Им можно украсить практически всё. Такие элементы из разных пород дерева могут быть как украшенные подушками скамейки, так и крупные деревянные конструкции, беседки с мягкими окнами, или декоративные ограждения. На ступенях перед домом можно расставить деревянные короба наполненные чем-то красивым, цветами или фигурками.Можно и не просто украшать простыми вещами, из дерева отлично вырезаются ёлочки, олени, зайцы и бантики. Они украсят крыльцо, веранду, или превратятся в ёлочные игрушки. Нужно подобрать ровные поверхности для их установки, и лучше под гирляндами, чтобы осветить их в выигрышном свете.Композиция в ящикеКрасивый натуральный короб будет создавать настоящие сложные композиции, их нужно правильно заполнить зимними растениями и украшениями. Ёлочными веточками, зимними цветами или сухоцветами, шишками, и рождественскими огоньками, необходимо при этом создать сочетание текстур и цветов.