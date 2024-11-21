Как сделать квартиру уютной, чтобы в неё хотелось возвращаться

Уютный дом – не равно дорогой ремонт. Это больше про удобство, комфортную обстановку, вещи, которые вам нравятся. Совсем необязательно пытаться повторить в своей квартире картинку, увиденную в интернете, – иногда достаточно добавить всего пару деталей или внести совсем небольшие изменения в общий интерьер.
Без журнального столика в гостиной неудобно
В первую очередь следует провести небольшой анализ и понять, чего не хватает вашей квартире. Вспомните, в какие моменты было неудобно вам или вашим гостям. Возможно, в гостиной не хватает туалетного столика, на который можно было бы поставить чай, или в спальне не помешала бы прикроватная тумба, чтобы ставить на нее стакан воды, книгу телефон? А может, полки расположены так высоко, что вам приходится становиться на носочки, чтобы достать нужную вещь?
Попробуйте исправить эту проблему, и вы сразу заметите, насколько сильно преобразилось ваше жилье. Оно станет более комфортным, а значит, находиться в нем будет гораздо приятнее. Далее обсудим визуальные приемы для «обуючивания» пространства.
Прием 1: Правильное зонирование
Используйте для зонирования стеллаж и штору.
Совсем неважно, о каком помещении идет речь – маленьком или большом – любую комнату для удобства можно разделить на функциональные участки, чтобы интерьер стал боле организованным. Например, в гостиной стоит выделить зону отдыха и рабочее место, на кухне – обеденную группу и участок, где вы готовите.
Чаще всего для зонирования используют реечные и стеклянные перегородки, ширмы, шторы, стеллажи и прочую мебель.
Также существуют визуальные методы разделения пространства: акцентные стены, когда две зоны в комнате выделяют разными цветами, обоями или настенным декором, ковер на полу, напольные покрытия, например, на в зоне кухни плитка, а в гостиной – ламинат.
Прием 2: Качественное освещение
Предусмотрите на кухне несколько светильников.
Не стоит ограничиваться исключительно потолочным освещением в виде люстры или точечных спотов – они не смогут обеспечить достаточное количество света в темное время суток. Чтобы в комнате не оставалось темных углов, и она не смотрелась мрачной, необжитой, используйте дополнительные светильники, которые сделают обстановку домашней. Бра, торшеры, настольные лампы, гирлянды, подсветки отдельных предметов, светящийся декор – все это сделает пространство более уютным, а также повысит его функциональность.
Вот несколько рекомендаций, которые стоит взять на выборе и установке освещения:
• Во всех рабочих зонах установите «холодный» свет, так как он улучшает концентрацию и повышает уровень работоспособности.
• Для зоны отдыха выбирайте «теплые» светильники, которые способствуют расслаблению.
• Уже сейчас, в преддверии зимы, можно вешать гирлянды – они помогут создать сказочную атмосферу в квартире. Также красиво будут смотреться вазы с шишками и огоньками на батарейках внутри. Их можно поставить на журнальный столик или ТВ-тумбу.
• Если в квартире низкие потолки, установите напольные светильники, а также организуйте подсветку под мебелью. Так вы сможете визуально приподнять потолки.
• Для зрительного расширения узкой комнаты устанавливайте светильники по периметру потолка. Учтите, что они должны быть направлены на стены, а не внутрь помещения.
Прием 3: Текстиль
Со шторами кухня сразу выглядит уютнее
Особого уюта комнате придает текстиль: вязаные пледы наволочки с бахромой и кисточками, теплые пушистые ковры, плотные шторы в паре с полупрозрачными занавесками. Очень важно подбирать текстиль таким образом, чтобы он совпадал с общей цветовой гаммой интерьера и не выбивался из стилистики комнаты.
Интересный прием – два или три ковра, расстеленные друг на друга. Поверх лаконичного однотонного паласа можно положить яркий, объемный коврик, который позволит выделить какую-то зону или просо станет акцентом в интерьере. Даже небольшая тканая дорожка около кровати сделает обстановку более теплой и домашней. Также в спальне можно повесить балдахин, чтобы она стала милым, уютным гнездышком.
Ковры можно расстелить друг на друга – получится интересно
Кстати, дизайнеры применяют принцип многослойности не только с коврами, но и с другим текстилем, например, шторами или постельным декором, когда сверху на покрывало кладут плед с сезонным узором и декоративные подушки. Старайтесь гармонично сочетать не только рисунки, но и материалы. Например, в паре с вязаным пледом отлично будут смотреться наволочки из бархата или любой другой гладкой ткани.
Прием 4: Аксессуары
Подумайте, чем можно украсить разные поверхности в квартире
Вазочки, статуэтки, свечи, фотографии в рамках и прочие милые безделушки также создают ощущение уюта. Самое главное – правильно их подобрать, чтобы они не выбивались из общей стилистики интерьера, и расставить. Если сувениры можно объединить в одну тематику, выделите для них отдельную полку на стеллаже или в шкафу. Предметы на журнальном столе нужно группировать, следуя «правилу трех». Три предмета смотрятся наиболее сбалансированно, особенно если они отличаются формой или размером.
Вот еще несколько советов:
• Используйте свечи. Выбирайте максимально лаконичные однотонные экземпляры, без декора. Сгруппируйте их по несколько штук и расставьте по квартире.
• Возьмите красивую тарелку, заполните ее яркими фруктами и поставьте в центре обеденного стола либо на другое видное место.
• На столе всегда должны стоять салфетки – это создает ощущение чистоты и порядка.
• Не выбрасывайте флаконы из-под духов и бутылки из-под напитков. Из них можно сделать оригинальные вазы или наполнить цветными камешками, чтобы получился милый предмет декора. Если не получается снять этикетку, подержите емкость в теплой мыльной воде или прогрейте наклейку феном.
• Кухня станет гораздо теплее и уютнее, если пересыпать чай кофе, сахар, крупы и прочие сыпучие продукты в прозрачные баночки или красивые контейнеры. Для полной картины наклейте на каждую баночку стикер с указанием ее содержимого.
• На журнальном столике можно разложить или расставить красивые книги. Если они небольшого формата, используйте поднос, контейнер или коробку.
Прием 5: Декор стен
Украшайте стены постерами или живыми растениями
Оставлять стены пустыми – неудачная идея. Даже в минималистичных интерьера с базовым набором вещей находится место для нескольких постеров и картин. Они оживляют пространство, добавляют в него динамики, глубины, отражают индивидуальность владельца.
Если вы не фанат живописи и не хотите украшать стены какими-либо полотнами, заполните пустые участки чем-нибудь другим. Вариантов масса: декоративные тарелки, перуанские шляпы, плетеные коврики, фотографии зеркала, географические карты и даже велосипед (да-да, бывает и такое).
Можно не украшать стену, а просто покрасить ее в контрастный цвет или наклеить обои с рисунком. Также подойдет частичная отделка искусственным камнем или деревянными панелями. Суть в том, чтобы визуально она отличалась от других и привлекала внимание.
Читать далее →
Свежие комментарии