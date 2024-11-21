Как сделать квартиру уютной, чтобы в неё хотелось возвращаться

Уютный дом – не равно дорогой ремонт. Это больше про удобство, комфортную обстановку, вещи, которые вам нравятся. Совсем необязательно пытаться повторить в своей квартире картинку, увиденную в интернете, – иногда достаточно добавить всего пару деталей или внести совсем небольшие изменения в общий интерьер.

Прием 1: Правильное зонирование

Прием 2: Качественное освещение

Прием 3: Текстиль

Прием 4: Аксессуары

Прием 5: Декор стен

Мы расскажем, как добавить уюта с минимальными вложениями.Без журнального столика в гостиной неудобноВ первую очередь следует провести небольшой анализ и понять, чего не хватает вашей квартире. Вспомните, в какие моменты было неудобно вам или вашим гостям. Возможно, в гостиной не хватает туалетного столика, на который можно было бы поставить чай, или в спальне не помешала бы прикроватная тумба, чтобы ставить на нее стакан воды, книгу телефон? А может, полки расположены так высоко, что вам приходится становиться на носочки, чтобы достать нужную вещь?Попробуйте исправить эту проблему, и вы сразу заметите, насколько сильно преобразилось ваше жилье. Оно станет более комфортным, а значит, находиться в нем будет гораздо приятнее. Далее обсудим визуальные приемы для «обуючивания» пространства.Используйте для зонирования стеллаж и штору.Совсем неважно, о каком помещении идет речь – маленьком или большом – любую комнату для удобства можно разделить на функциональные участки, чтобы интерьер стал боле организованным. Например, в гостиной стоит выделить зону отдыха и рабочее место, на кухне – обеденную группу и участок, где вы готовите.Чаще всего для зонирования используют реечные и стеклянные перегородки, ширмы, шторы, стеллажи и прочую мебель.При выборе ориентируйтесь на свои потребности: если вы хотите, чтобы перегородка была мобильной и появлялась только в некоторых ситуациях, выбирайте шторы. А если для вас важно, чтобы она не перекрывала доступ солнечному свету во вторую часть комнаты, отдайте предпочтение стеклянной или реечной перегородке.Также существуют визуальные методы разделения пространства: акцентные стены, когда две зоны в комнате выделяют разными цветами, обоями или настенным декором, ковер на полу, напольные покрытия, например, на в зоне кухни плитка, а в гостиной – ламинат.Предусмотрите на кухне несколько светильников.Не стоит ограничиваться исключительно потолочным освещением в виде люстры или точечных спотов – они не смогут обеспечить достаточное количество света в темное время суток. Чтобы в комнате не оставалось темных углов, и она не смотрелась мрачной, необжитой, используйте дополнительные светильники, которые сделают обстановку домашней. Бра, торшеры, настольные лампы, гирлянды, подсветки отдельных предметов, светящийся декор – все это сделает пространство более уютным, а также повысит его функциональность.• Во всех рабочих зонах установите «холодный» свет, так как он улучшает концентрацию и повышает уровень работоспособности.• Для зоны отдыха выбирайте «теплые» светильники, которые способствуют расслаблению.• Уже сейчас, в преддверии зимы, можно вешать гирлянды – они помогут создать сказочную атмосферу в квартире. Также красиво будут смотреться вазы с шишками и огоньками на батарейках внутри. Их можно поставить на журнальный столик или ТВ-тумбу.• Если в квартире низкие потолки, установите напольные светильники, а также организуйте подсветку под мебелью. Так вы сможете визуально приподнять потолки.• Для зрительного расширения узкой комнаты устанавливайте светильники по периметру потолка. Учтите, что они должны быть направлены на стены, а не внутрь помещения.Со шторами кухня сразу выглядит уютнееОсобого уюта комнате придает текстиль: вязаные пледы наволочки с бахромой и кисточками, теплые пушистые ковры, плотные шторы в паре с полупрозрачными занавесками. Очень важно подбирать текстиль таким образом, чтобы он совпадал с общей цветовой гаммой интерьера и не выбивался из стилистики комнаты.Интересный прием – два или три ковра, расстеленные друг на друга. Поверх лаконичного однотонного паласа можно положить яркий, объемный коврик, который позволит выделить какую-то зону или просо станет акцентом в интерьере. Даже небольшая тканая дорожка около кровати сделает обстановку более теплой и домашней. Также в спальне можно повесить балдахин, чтобы она стала милым, уютным гнездышком.Ковры можно расстелить друг на друга – получится интересноКстати, дизайнеры применяют принцип многослойности не только с коврами, но и с другим текстилем, например, шторами или постельным декором, когда сверху на покрывало кладут плед с сезонным узором и декоративные подушки. Старайтесь гармонично сочетать не только рисунки, но и материалы. Например, в паре с вязаным пледом отлично будут смотреться наволочки из бархата или любой другой гладкой ткани.Подумайте, чем можно украсить разные поверхности в квартиреВазочки, статуэтки, свечи, фотографии в рамках и прочие милые безделушки также создают ощущение уюта. Самое главное – правильно их подобрать, чтобы они не выбивались из общей стилистики интерьера, и расставить. Если сувениры можно объединить в одну тематику, выделите для них отдельную полку на стеллаже или в шкафу. Предметы на журнальном столе нужно группировать, следуя «правилу трех». Три предмета смотрятся наиболее сбалансированно, особенно если они отличаются формой или размером.• Используйте свечи. Выбирайте максимально лаконичные однотонные экземпляры, без декора. Сгруппируйте их по несколько штук и расставьте по квартире.• Возьмите красивую тарелку, заполните ее яркими фруктами и поставьте в центре обеденного стола либо на другое видное место.• На столе всегда должны стоять салфетки – это создает ощущение чистоты и порядка.• Не выбрасывайте флаконы из-под духов и бутылки из-под напитков. Из них можно сделать оригинальные вазы или наполнить цветными камешками, чтобы получился милый предмет декора. Если не получается снять этикетку, подержите емкость в теплой мыльной воде или прогрейте наклейку феном.• Кухня станет гораздо теплее и уютнее, если пересыпать чай кофе, сахар, крупы и прочие сыпучие продукты в прозрачные баночки или красивые контейнеры. Для полной картины наклейте на каждую баночку стикер с указанием ее содержимого.• На журнальном столике можно разложить или расставить красивые книги. Если они небольшого формата, используйте поднос, контейнер или коробку.Украшайте стены постерами или живыми растениямиОставлять стены пустыми – неудачная идея. Даже в минималистичных интерьера с базовым набором вещей находится место для нескольких постеров и картин. Они оживляют пространство, добавляют в него динамики, глубины, отражают индивидуальность владельца.Если вы не фанат живописи и не хотите украшать стены какими-либо полотнами, заполните пустые участки чем-нибудь другим. Вариантов масса: декоративные тарелки, перуанские шляпы, плетеные коврики, фотографии зеркала, географические карты и даже велосипед (да-да, бывает и такое).Можно не украшать стену, а просто покрасить ее в контрастный цвет или наклеить обои с рисунком. Также подойдет частичная отделка искусственным камнем или деревянными панелями. Суть в том, чтобы визуально она отличалась от других и привлекала внимание.