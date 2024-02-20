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С нами не соскучишься!

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25 сериалов с высоченным рейтингом, которые стоят вашего времени!

25 сериалов с высоченным рейтингом, которые стоят вашего времени!

Пока почти весь мир переживает за судьбу персонажей «Игры престолов», мы решили собрать список 25 крутых сериалов, у которых высокие оценки, закрученный сюжет, потрясающие актеры, и которые ни в чем не уступают телеадаптации произведений Джорджа Р. Р. Мартина.

Крах / The Fall




Жанр: Триллер, драма, криминал
Рейтинг IMBD: 8.3
Рейтинг Kinopoisk: 7.7

Действие разворачивается в городе Белфаст, расположенном на севере Ирландии. Здесь в сердца местных жителей вселяет страх безжалостный серийный убийца, который расправляется со своими жертвами с особой жестокостью. За расследование этого мрачного и опасного дела берется опытный детектив Стелла Гибсон, которая не остановится не перед чем, пока маньяк не получит по заслугам.

Любовники / The Affair




Жанр: Драма
Рейтинг IMBD: 8.0
Рейтинг Kinopoisk: 7.4

Сериал рассказывает об интрижке между женатым писателем и официанткой, потерявшей ребенка, и о последствиях этой связи, которая заденет всех близких курортных любовников.

Пропавший без вести / The Missing




Жанр: Драма, криминал, детектив
Рейтинг IMBD: 8.1
Рейтинг Kinopoisk: 7.2

Не примирившийся с потерей сына Тони становится одержимым поиском ребенка. Рискуя потерять все и всех, что у него есть, он пытается найти новые улики. Годы спустя Тони находит себе союзника в лице отставново детектива, с которым они находят первый ключ к разгадке.

Ривер / River




Жанр: Драма, криминал
Рейтинг IMBD: 8.2
Рейтинг Kinopoisk: 7.4

Успешного полицейского преследуют призраки жертв убийц, которых ему не удалось поймать. Он хочет раз и навсегда избавиться от дара, который причиняет ему боль.

Больница Никербокер / The Knick




Жанр: Драма
Рейтинг IMBD: 8.6
Рейтинг Kinopoisk: 8.1

Действие сериала разворачивается в больнице Никербокер, в Нью-Йорке начала XX века. Медперсонал пытается держаться «на плаву» и лечить пациентов новейшими экспериментальными методами в атмосфере расизма, нетерпимости и зачастую в состоянии наркотического опьянения.

Обзор / Review




Жанр: Комедия
Рейтинг IMBD: 8.4

У телеведущего Форреста МакНила сложная, но интересная работа. Он рискует жизнью и собственным благополучием, стараясь найти ответы на вопросы телезрителей: как пережить развод, попробовать секс в неожиданных местах, стать суперменом и даже совершить правонарушения…

Эш против Зловещих мертвецов / Ash vs Evil Dead




Жанр: Ужасы, фэнтези, комедия
Рейтинг IMBD: 8.7
Рейтинг Kinopoisk: 7.9

Спустя 30 лет после того, как Эш Уильямс открыл портал в таинственный мир мертвых, очередное нашествие мертвецов грозит уничтожить всё население планеты. И снова ему предстоит вернуть этих гадов туда, откуда они пришли.

Хорас и Пит / Horace and Pete




Жанр: Драма, комедия
Рейтинг IMBD: 9.0
Рейтинг Kinopoisk: 8.1

Это сладко-горьковатое уморительное шоу вращается вокруг пары братьев и их друзей, которые постоянно тусят в их ирландском баре. Если вы еще не смотрели этот сериал, вы пропустили, пожалуй, лучшую сатиру на ТВ.

Убийство на пляже / Broadchurch




Жанр: Драма, криминал, детектив
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 8.0

Сериал рассказывает о тихом городке, полном страшных темных тайн. Но все секреты начинают всплывать, когда на местном пляже находят тело 11-летнего мальчика, и все СМИ сходят с ума.

Путь / The Path




Жанр: Драма
Рейтинг IMBD: 7.6
Рейтинг Kinopoisk: 6.9

Драматический сериал рассказывает о фанатично верующей семье, члены которой никак не могут выбрать, чему им верить — в голос разума или «высшую миссию».

Черное зеркало / Black Mirror




Жанр: Фантастика, триллер, драма
Рейтинг IMBD: 8.8
Рейтинг Kinopoisk: 8.4

Сериал состоит из серий, не связанных между собой ни сюжетом, ни персонажами, ни временем. Все сюжеты объединяет лишь сатира на современную Британию и тема влияния информационных технологий на общество и человеческие отношения.

Внутри девятого номера / Inside No. 9




Жанр: Ужасы, комедия
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 7.6

Внутри девятого номера всегда происходит то, чего вы точно не ожидаете. Семейные тайны, изысканные убийства, полк скелетов в шкафу и неповторимый черный британский юмор.

Цветы / Flowers




Жанр: Драма, комедия
Рейтинг IMBD: 8.1

Эксцентричная семья Флауэрсов изо всех сил старается быть одним целым. Однако мужа раздирают личные наклонности и тайны, жена все время считает, что тот неравнодушен к своему помощнику, а дети, 25-летние близнецы, конкурируют за любовь своей привлекательной соседки…

Миллиарды / Billions




Жанр: Драма
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 7.9

В мире власти и больших денег, в самом сердце Нью-Йорка, вовсю идет противостояние амбициозного финансиста с Уолл-стрит и принципиального федерального прокурора.

Утопия / Utopia




Жанр: Фантастика, триллер, драма, детектив
Рейтинг IMBD: 8.5
Рейтинг Kinopoisk: 7.7

Группа людей, которые встретились в Интернете, находят рукопись культового графического романа, в котором изображены самые страшные бедствия прошлого века. Вскоре за ними начинает охотиться таинственная организация «Сеть», которой по какой-то причине не выгодно оставлять эту пятерку в живых.

Счастливая долина / Happy Valley




Жанр: Драма, криминал
Рейтинг IMBD: 8.5
Рейтинг Kinopoisk: 7.5

Сержант полиции Западного Йоркшира Кэтрин Кэйвуд сталкивается с серией преступлений после того, как одно незапланированное похищение привело к цепочке непоправимых последствий.

Ты — воплощение порока / You’re the Worst




Жанр: Комедия, мелодрама
Рейтинг IMBD: 8.2
Рейтинг Kinopoisk: 7.4

Когда два безответственных, эгоистичных и саморазрушительных человека проводят ночь вместе, а на утро решают продолжить отношения, это не предвещает ничего хорошего. Зато много смешного!

Трудности ассимиляции / Fresh Off the Boat




Жанр: Комедия
Рейтинг IMBD: 8.0
Рейтинг Kinopoisk: 7.2

История о тайваньской семье, которая переезжает из Вашингтона в Орландо, об «американской мечте» и о феерически смешных попытках «вписаться» в культуру США.

Викинги / Vikings




Жанр: Боевик, драма, военный, история
Рейтинг IMBD: 8.6
Рейтинг Kinopoisk: 8.2

Сериал создан на основе саг о набегах викингов раннего средневековья Скандинавии на Британию. Ключевым персонажем сериала является легендарный вождь викингов Рагнар Лодброк, который по легендам являлся потомком бога Одина.

Темное дитя / Orphan Black




Жанр: Фантастика, боевик, драма
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 7.7

Сара становится свидетелем самоубийства девушки, похожую на нее как две капли воды. В попытке убежать от собственных проблем, она крадет личность суицидницы, присваивает ее деньги, квартиру и проблемы. До кучи.

11.22.63




Жанр: Фантастика, триллер, драма, детектив
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 7.9

Основанный на одноименном романе Стивена Кинга сериал рассказывает об учителе английского языка, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди.

Винил / Vinyl




Жанр: Драма, музыка
Рейтинг IMBD: 8.0
Рейтинг Kinopoisk: 7.9

Действия сериала происходят в 70-х годах XX века и рассказывают о руководителе студии звукозаписи по имени Ричи Финестра, который пытается удержать на плаву свою звукозаписывающую компанию, преодолевая личностный кризис и неурядицы семейной жизни.

Чужестранка / Outlander




Жанр: Фантастика, драма, мелодрама
Рейтинг IMBD: 8.5
Рейтинг Kinopoisk: 7.8

Военная медсестра из 40-х годов XX века загадочно перемещается во времени в 1743-й год. Попав в XVIII век, она оказывается в неизвестном мире, где ее жизни угрожает опасность. Чтобы спастись в незнакомом героине прошлом, она вынуждена выйти замуж за шотландского воина со сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора.

Несгибаемая Кимми Шмидт / Unbreakable Kimmy Schmidt




Жанр: Комедия
Рейтинг IMBD: 7.7
Рейтинг Kinopoisk: 6.9

В центре сюжета находится 29-летняя жизнерадостная и излишне наивная женщина по имени Кимми, которая приспосабливается к жизни в Нью-Йорке после спасения из подземного культа сумасшедшего преподобного.

Покажите мне героя / Show Me a Hero




Жанр: Драма, история
Рейтинг IMBD: 8.3
Рейтинг Kinopoisk: 7.3

Молодой мэр вынужден построить жилье для малообеспеченных слоев населения в престижном районе города по распоряжению федерального суда. Это решение поставило крест на его политической карьере и стало причиной волны недовольства горожан, которое вылилось в протесты и беспорядки на улицах города.

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