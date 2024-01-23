Каменная Могила: Что скрывает украинский Стоунхендж и какое отношение к нему имеют Гитлер и иноплане

На Земле много сакральных и загадочных мест, имеющих историю, которая уходит в глубь тысячелетий: Мачу-Пикчу, Стоунхендж, пирамиды Египта… И люди устремляются в эти места, чтобы прикоснуться к седой тайне. А вот Украине есть свой Стоунхендж - сакральное и даже мистическое место - историко-археологический заповедник с несколько грозным названием «Каменная Могила» в Мелитопольском районе Запорожской области.
Пещера Каменной Могилы / Фото: io.ua
Что скрывает Каменная Могила
По мнению учёных, это мощный энергетический центр нашей планеты. Роль «Каменной Могилы» рассматривается даже не в планетарном масштабе, а в космическом. Недаром в это место два раза приезжал Далай-лама. На планете, наверно, не отыскать более древнего свидетельства истории Человека. Возраст «Каменной Могилы» превышает 12 миллионов лет.
Каменная Могила / Фото: mv.org.ua
По окончании последнего «ледникового периода» (Днепровского оледенения) потоки воды тающего ледника, направленные на юг, вымыли здесь своеобразный каменный остров. А из-за процесса углубления русла реки Молочной, протекающей в этом районе, остров поднялся над уровнем окружающего ландшафта. Под воздействием внешних разрушительных сил - размыва и выветривания - «щит» из песчаника со временем раскололся. Обломки под действием силы тяжести «съезжали» вниз по песку. Так образовался этот каменистый холм, испещренный внутри ходами и гротами.
Сегодня «Каменная Могила», насчитывающая около трёх тысяч плит, возвышается на 12 метров и раскинулась на территории примерно трех гектаров.
Каменная Могила - выдающийся историко-археологический объект
Чем же так замечательна «Каменная Могила», и почему она является наиболее посещаемым местом в этом регионе Украины? 10 тысяч лет тому назад здесь оставили «автографы» наши далекие предки – первобытные люди.
Петроглифы Каменной Могилы / Фото: in.pinterest.com
Изображения на камнях (петроглифы) еще в XIX веке стали привлекать маститых ученых Российской империи. Петроглифы в 1887 году запечатлел в своих записях профессор из Петербурга Н.Веселовский, а расшифровал их в 1950 году О.Бадер, занимающийся археологией. Специалисты изучили изображения древних животных: мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных медведей и пришли к мнению, что «Каменная Могила» была местом обитания первобытного человека 14 тысяч лет тому назад.
Изображение из грота Быка /фото: mv.org.ua/news
Археолог Бадер помимо этого пришел к заключению, что в пертоглифах прослеживаются мотивы письменности шумеров. Изображения сильно напоминали клинописные знаки из книги археолога А.Пебеля «Основы шумерской граматики», изданной в 1923 г. Позднее исследователь цивилизации шумеров А. Кифишин занимался расшифровкой неведомых надписей и сделал вывод, что петроглифы «Каменной Могилы» древнее, чем клинопись на Вавилонских табличках. В мире есть аналогичные свидетельства древней письменности: наскальные изображения под Екатеринбургом (уральская писаница) датируются XVIII тысячелетием до н.э.
Уральские писаницы / Фото: cont.ws/@petrovserg
Эти надписи повторяют тексты, которые имеются на «Каменной Могиле» в зеркально отражённом виде.
Надписи на скалах в пещере Ласко (Франция) также визуально повторяют изображения из «Каменной Могилы».
Пещера Ласко (Франция) / Фото: fishki.net
Почему же древние тексты, писаные на шумерском, и удивительно похожие между собой, были обнаружены в таких отдаленных друг от друга точках Евразии?
Кифишин предполагает, что в далекие времена «Каменная Могила» являлась сердцем государства Аратта, раскинувшегося по всему материку. Именно в этом главном святилище собирались жрецы и доставляли, а также хранили таблички с нанесенными на них текстами.
Гитлер и Каменная Могила
Известен исторический факт, что Адольф Гитлер очень интересовался оккультизмом и не жалел средств на научные экспедиции, которые нашли бы подтверждение превосходства арийцев над другими народами.
Гитлер очень интересовался оккультизмом / Фото: witter.com/ElaineMoore123
Не зря в период оккупации Украины имело место усиленное внимание к «Каменной Могиле» со стороны нацистского лидера Гиммлера. Он курировал исследования института «Аненэрбе» (в переводе - «Наследие предков»). Гиммлер был убеждён, что «Каменная Могила» представляет собой древнее сакральное место ариев.
После захвата г.Мелитополя в 1941 году в этот район были направлены специалисты «Аненэрбе», которые в 1942-43 гг. даже организовали раскопки Каменной могилы. О результатах раскопок мы не знаем до нынешнего момента. Но есть сведения, что германские эксперты смогли прочесть до 40 протошумерских надписей. Якобы в них сказано, что с неба сошли боги на колеснице именно в том месте, где расположена «Каменная Могила». Эти боги и научили шумеров письменности, заниматься сельским хозяйством и возводить города.
Каменная Могила / Фото: funtime.kiev.ua
Летательные аппараты на камнях
Плита №37. Петроглиф на ней датируют IV тысячелетием до н. э. На плите изображен заостренный к низу цилиндр, покоящийся на трёх опорах. Цилиндр включает несколько секций, на двух из них просматриваются иллюминаторы. Плита доступна для обозрения.
Спустя 8 тысяч лет, в 1965 г. космонавт А.Леонов (Советский Союз) изобразил на картине странно похожий внешне аппарат - цилиндр с тремя опорами, с теми же деталями. На картине Леонова видно, что аппарат достиг поверхности Луны, и лунный грунт раздувается от струй тормозных двигателей космоаппарата - как на плите №37.
Петроглифы Каменной Могилы/ Фото: taynymira.ucoz.ru
В гроте №7 «Каменной Могилы» имеется композиция, датируемая 3 тысячелетием до н.э. На камне выцарапаны ладья с парящим в небесах объектом веретенообразной формы. Первобытный автор достаточно скурпулезно вырезал корпус с изогнутой на нем чертой – символом движения и заштриховал фон.
Специалисты подвергли компьютерной обработке плиту №19 с изображением и выявили детальный рисунок «дисколета» - космического аппарата с поразительно точными техническими деталями.
Петроглифы Каменной Могилы / Фото: helionews.ru
Тайна «Каменной Могилы» – украинского Стоунхенджа - не раскрыта до конца. В этом, наверно, ее притягательная енергетика. И еще: когда человек пытается прикоснуться к недоступному знанию, неизвестная сила всегда останавливает его на пороге открытия.
Каменная Могила /Фото: idoorway.mirtesen.ru
P.S. Археологический комплекс «Каменная Могила» является претендентом на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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