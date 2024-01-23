Почему немецкие танкисты во время Второй мировой войны не носили шлемофоны

Наверняка многие соотечественники обращали внимание на то, что в фильмах про Вторую мировую войну немецкие танкисты никогда не носят характерных шлемофонов. От сюда возникает закономерный вопрос: действительно ли у немцев не было шлемов или все это какой-то художественный прием? Сложно поверить, однако шлемофонов у немецких экипажей бронетехники действительно не было.
Сразу были вот такие береты. /Фото: waralbum.ru.
Немецкие танкисты действительно не носили шлемофонов в годы Второй мировой войны по очень простой причине - у них был свой собственный, принципиально отличный танкистского шлема головной убор, который (по сути) выполнял те же самые функции. Речь идет о немецком танковом берете. Появился он в 1934 году, когда была сформирована 1-я танковая дивизия вермахта. При этом приняли на вооружение берет только спустя год, в октябре 1935.
Потом отказались и от них в пользу обычных пилоток. /Фото: livejournal.com.
Изготавливались береты танкистов в большинстве случаев из добротного шерстяного сукна черного цвета. Внутри головного убора находился специальный металлический каркас, который помогал обеспечивать защитную функцию. Правда очень быстро стало понятно, что новые береты не очень-то хороши. Дело было в том, что на них отвратительно держались наушники. Поэтому уже в 1941 году командование вермахта решило заменить самобытные танковые береты на обычные пилотки.
Немцам шлемы были не нужны. /Фото: onesixthwarriors.com.
Правда, изжить из войск берет по щелчку пальцев все равно не получилось. Многие танкисты продолжали носить его вплоть до конца войны. Интересно еще и то, что немецким танкистам, по сути, никогда и не требовался шлемофон. Все потому, что отсек для экипажа в танках рейха был несколько более просторным по сравнению с аналогичным в советских танках. А потому и защищать голову от многочисленных ударов о потолок не было никакой нужды.
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