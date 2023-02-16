Что можно увидеть в нереально красивой соляной шахте в Польше

Соль может стать шедевром.

План соляной шахты в Величке.

Всё здесь сделано из соли, до мельчайших деталей, даже полы.

Немного истории

В военные годы развитие шло довольно активно.

Во время Второй мировой войны посещение разрешалось только немецким сановникам.

Промышленную выработку соли пришлось остановить после катастрофы.

Тёмные пещеры шахтёры постепенно превратили в королевские палаты.

Соль кажется очень хрупким материалом.

Соль, как предмет искусства

Внизу настоящий город, где всё сделано из соли.

Гигантские люстры, которые украшают залы сделаны из кристаллов соли.

В свете свечей убранство переливается всеми цветами радуги.

Лестницы соединяют уровни.

Лабиринт коридоров длиной более 150 метров.

Памятник Николаю Копернику.

Подземные озёра.

Туристы могли прокатиться по озеру на лодке.

В соляных шахтах есть залы, где проводятся концерты и другие культурные мероприятия.

Уникальная часовня в шахте.

Здесь проводятся церковные службы.

Быть в Кракове и не посетить соляную шахту в Величке — преступление

Прекрасные соляные статуи высечены скульпторами-шахтёрами.

Доступно к осмотру всего два процента от всего комплекса.

Не увидеть эту красоту - это преступление перед самим собой.

Свет, играя в соляных кристалах, создаёт волшебную атмосферу сказки.

Прекрасные соляные скульптуры украшают залы и коридоры.

Самый низкий уровень шахты - 326 метров под поверхностью земли.