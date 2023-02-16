9 вещей из СССР, назначение которых нынешней молодежи не понять

Советский Союз перестал существовать почти три десятка лет назад. Несмотря на то, что с тех пор в обиходе россиян появилось немало новых приборов и бытового инвентаря, в домах многих из нас все еще хранятся вещи, купленные старшим поколением и носящие в себе отголоски времен СССР. Молодым людям эти изделия ни о чем не говорят, однако у дедушек и бабушек вызывают воспоминания и слезы сожаления о минувших временах.
Советские семьи пользовались такими предметами быта, как:
1. Форма для отливания леденцов
В таких формах готовили любимую сласть советских ребятишек.jpg
Вкусные петушки и зайчики, которые готовили из сахарного сиропа, были любимыми лакомствами советских малышей. Если современные дети просят родителей купит им киндер-сюрприз, то в СССР юное поколение радовалось леденцам. Готовились они легко и не требовали больших затрат. Главное – чтобы в доме была форма для отливания леденцов.
2. Покрывала на диван и кресла
Советские люди обязательно застилали диваны и кресла
Мягкой мебелью в СССР пользовались иначе, нежели в наши дни. На диваны и кресла не садились, предварительно не застелив пледами или ковровыми дорожками. Так проявлялась практичность и чистоплотность советских хозяек. Они понимали, что стирать покрывала можно чаще, чем чистить обивку мягкой мебели. Рисунки на пледах и дорожках настолько отличаются от дизайна современного текстиля, что в них легко можно узнать эпоху СССР.
3. Салфетки
В СССР было модно украшать интерьер салфетками.jpg
Каждая хорошая хозяйка в СССР придавала уют квартире или дому с помощью изделий из пряжи, которые вязала сама или покупала готовые. Салфетки стелили на столы, комоды и телевизоры (тогда еще не плоские, а ламповые). Вязаные крючком или льняные с вышивкой крестиком – эти изделия считались изысканным украшением интерьера. Салфетки крахмалили и поддерживали в идеальной чистоте.
4. Чеканка
В СССР чеканки с изображениями считались сувениром
Такие картины стояли дорого, однако в СССР было модно украшать ими жилище. Это были изображения деревьев, цветов, парусников и мн.др.
5.Сантехника финского производства
Финская сантехника устраивала советских людей по всем критериям.jpg
Советские люди отдавали предпочтение именно ей. Во-первых, потому, что в то время было можно пользоваться изделиями зарубежного производства. А во-вторых, финская сантехника стоила совсем недорого и была многим по карману. Хорошее качество и привлекательный дизайн также были несомненными преимуществами данной продукции. Поэтому ее популярность в СССР вполне понятна.
6. Отрывной календарь
Отрывной календарь был источником интересной информации
Они были почти в каждом доме. Как и современные календари, они носили тематический характер. В них можно было почитать полезные советы по домоводству, кулинарные рецепты или советы для садоводов-огородников. Вся эта информация читалась и бралась на заметку, а также использовалась в быту. Учитывая, что в те времена не было интернет-ресурсов и кабельного телевидения с десятками и сотнями каналов, вполне понятно, почему страницы отрывных календарей читались от корки до корки.
7. Спички Балабановской фабрики
Спички в быту советской семьи были предметом первой необходимости
За коробок советский человек платил 1 копейку. И вещь эта была необходима в быту не меньше какого-нибудь электроприбора. Многие представители старшего поколения до сих пор не используют функцию электроподжига, которыми оснащены современные плиты, а «по старинке» применяют спички.
8. Счеты
Счеты и сегодня считаются самым надежным калькулятором.jpg
Этот первый кассовый прибор (кстати, самый надежный) использовался во всех советских магазинах. Между тем его точное название- счеты канцелярские. Некоторые виртуозы считали на них молниеносно. Счеты использовали не только в магазинах, но и в школах. С их помощью советские дети учились математике. Потому в семьях, где росли школьники, на письменном столе лежали счеты.
9. Стеклянная бутылка
В этих бутылках продавались молоко и кефир высокого качества, а пустую тару хозяйки использовали для хранения круп..jpg
В СССР жидкие молочные продукты (простоквашу, кефир, молоко) выпускали в емкостях из стекла. Крышки делались из фольги. Практичные и экономные советские люди не выбрасывали тару после употребления продуктов – ее сдавали, получая 15 копеек за штуку, или использовали в быту. В них хранили сыпучие продукты (сахар, крупы и т.д.).
В Советском Союзе было немало трудностей, сопряженных с ведением быта. Не было кондиционеров, мультиварок и другой техники, значительно облегчающей хлопоты хозяек. Многие товары относились к категории дефицитных. Однако в продаже можно было найти и доступные изделия, пригодные для использования в быту. Потому многие советские семьи охотно их использовали. Более того, представители старшего поколения с умилением вспоминают те времена и признаются, что были бы рады вернуться в ту эпоху.
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