Как получить дистиллированную воду в домашних условиях

Дистиллированная вода имеет довольно большое применение в быту, о чем я лично не знал. Я лишь использовал дистиллированную воду только для заправки в аккумуляторную батарею. Хотя на этом её использование отнюдь не ограничивается.







Дистиллированную воду применяют:



— Для доливки в аккумуляторную батарею, приготовление электролита.

Процесс получения дистиллированной воды в домашних условиях

Что происходит?

Хранение

Тестирование

Заключение

— В домашней косметологии, для очищения кожи.— Для заправки в гладильные утюги с парогенератором, что продляет их срок службы и при глажке не оставляет на одежде белых следов.— Для приема внутрь — очищение организма. Некоторые любят заваривать чай. Вопрос пользы конечно очень спорный, поэтому не будем на нем останавливаться.— Имеются и другие применения, напишите свои примеры в комментариях.Дистиллированная вода – это фактически чистый «H2O» без примесей и солей, вирусов и бактерий. А вода, сама по себе, это самый лучший растворитель на планете Земля, в котором растворяется громадное количество химических элементов.Дистиллированную воду возможно получить только методом испарения, никакие фильтрующие элементы тут не помогу. Поэтому для получения сего чуда нужна такая установка как дистиллятор. Он состоит из нагревательного сосуда с жидкостью, в котором происходит испарение, и холодильника, в котором происходит конденсирование пара в жидкость. Кто хоть раз видел аппарат для приготовления «самогона» меня поймет.Все это конечно не очень сложно, но требует подготовки и изготовления оборудования.Простой дистиллятор своими рукамиЯ покажу вас простой способ, как сделать примитивный дистиллятор из кастрюли за 5 минут, для получения дистиллированной воды в домашних условиях. Не потребуется никаких доработок кастрюли и после использования она будет служить в дальнейшем по своему прямому назначению.Что понадобится для получения дистиллированной воды?Кастрюля с крышкой. Очень здорово будет, если крышка будет прозрачной, но это не принципиально. Главное, чтобы она была выпуклой, а не прямой.Размер кастрюли зависит от ваших потребностей в дистиллированной воде. Далее нам понадобится глубокая тарелка, которая будет влезать в кастрюлю.Также понадобится лед, который можно получить с помощью с холодильника и обычной воды.Наливаем в кастрюлю воду. Такое количество, чтобы на это количество можно было поставить тарелку, и она не перевернулась бы. Где-то одну треть.Если вы используете водопровод, то оставьте кастрюлю открытой, для того, чтобы лишний хлор выветрился.После этого поставим кастрюли на огонь.Внутрь, на эту воду поставим глубокую тарелку.В ней будет собираться дистиллированная вода. А сверху закроем крышкой, только не как обычно, а перевернем внутрь.Как только вода начнет закипать в кастрюле – сверху на крышку положим лед.Под действием температуры вода начнет превращаться в пар. Пар, в свою очередь, будет конденсироваться на крышке охлаждаемой льдом. А так как крышка выпуклая внутрь, капельки конденсата будут стекать вниз и капать в плавающую тарелку.Как только вы собрали полную тарелку дистиллированной воды, её можно перелить в чистую банку для дальнейшего хранения.Так как вода абсолютно «пустая» она хранится очень и очень долго в сосуде с плотной крышкой.Но прежде чем сливать воду в сосуд, я рекомендую его промыть дважды: один раз обычной водой с моющим средством, а второй раз небольшим количеством дистиллированной воды, которую потом нужно вылить. И уже тогда залить воду для хранения.Вторая промывка нужна для того, чтобы удалить остатки не дистиллированной воды с поверхности.Проверить качество дистиллированной воды очень просто. Для это возьмите лямочку на 220 В и мощностью 15-40 Ватт. Включите ее в сеть 220 В и разрыв цепи подключите электроды, которые погрузите в дистиллированную воду.Чистая дистиллированная вода не проводит ток, и если там нет никаких лишних примесей – лампочка не загорится. Но если в процессе дистилляции вы нарушили технологию (не вымыли сосуд или тарелку, а может попала не дистиллированная вода), спирать лампы будет красной, что в свою очередь будет означать присутствие солей в воде.Так что друзья, если вам срочно понадобилось получить небольшое количество дистиллированной воды, то данный способ вас обязательно выручит, потребовав от вас совсем малость усилий и времени. А главное – никаких затрат!