Как сделать цветник из непривычных, но очень экстравагантных вещей

Создать красивый и оригинальный цветник на даче — задача не из лёгких. Он не просто должен быть местом, где произрастают цветы, но и стать центральной композицией на участке, её украшением. Самые креативные садоводы находят в этом процессе безграничный простор для творчества.







И в процессе создания цветника в ход идёт всё: от автомобильных покрышек до музыкальных инструментов.

1. Цветник из железа: ванны, чайники, тазы

2. Цветник из натуральных материалов

3. Bодопадные клумбы

4. Использование садовых инструментов и средств передвижения

5. Цветники, высаженные в квадратных коробках, мониторах, чемоданах и ящиках

6. Старая обувь как основа для цветников

7. Классический цветник с оригинальными бордюрами

8. Цветник выросший на пне

9. Альпийская горка

Цветники получаются от самых простых до по-настоящему профессиональных, на которых уходит не столько много средств, сколько времени и сил. Но в любом случае каждый из таких цветников получается очень оригинальным. Ведь красивая клумба — это настоящая гордость для любого садовода.Прекрасная ёмкость для цветовХороший и простой способ создать креативный цветник заключается в использовании старой железной утвари. Все предметы обихода, которыми уже даже за городом никто не пользуется, отлично подойдут для высадки цветов. Главное — сделать в них хороший дренаж и готово. Старые ванны тоже подойдут, получится большая и красивая клумба. Ванну можно оставить в естественном виде, а можно и распилить, положить её набок. С тазами ещё меньше работы, зато вот чайник точно привлечёт внимание всех.Можно сделать даже нечто поистине уникальное: подвесить котелок или тот же круглый чайник на две палки, сделав очаг. Внизу можно высадить цветы красного или желтого цвета, имитирующие огонь, а в сам котелок — что-то пышное или оригинальные суккуленты, словно капуста. Также красиво этот котелок будет смотреться помещённым на цепях. В целом даже старый унитаз, который жалко выкинуть, может стать цветником, почему бы и нет.Дренаж в нём уже есть, вода застаиваться не будет.Природная красотаНе обязательно использовать утварь, в ход пойдут и натуральные материалы. Например, натуральные ёмкости кашпо из коксового волокна. Они очень экологичные и смогут дать растениям необходимую вентиляцию, а также хорошо будут удерживать влагу. В целом для создания таких небольших цветников подойдут и любые другие растения, например, пучки соломы, стебли пшеницы или большие толстые листья. Конечно же эти цветники долго не прослужат, но каждый сезон можно их обновлять и наслаждаться красотой на своём участке. Они будут отлично смотреться в любом стиле ландшафтного дизайна благодаря свей натуральной текстуре.Сложно создать, зато красивоБез сомнения, эффективный цветник, выполненный в стиле водопадной клумбы. В нём все яркие цветы, как бы, вываливаются из самых разнообразных ёмкостей. Для их создания подойдут разные бочки, но с деревянными будет смотреться эффектнее, горшки, бетонные напольные кашпо и т.д. Все их нужно установить таким образом, чтобы казалось, будто цветы рассыпались, что конструкция только что перевернулась. Будет создан невероятно динамичный эффект. Но тут необходимо очень чётко всё продумать и предусмотреть специальные сетки и опоры для поддержки.Уже стало классикойТакже достаточно оригинальная идея, которая, правда, подойдет не всем — это задействовать старые садовые инструменты, тачки для перевоза грузов и даже авто в качестве основы под цветник. Тачку, которая уже не используется, можно заполнить цветами, хорошо её обработать предварительно и покрасить в яркий цвет. Для правильной циркуляции жидкости на дно нужно выложить дренаж и не забывать поливать такой цветник регулярно. Тут уже можно не беспокоиться о долговечности конструкции и высаживать многолетники.А вот если на участке есть старый автомобиль, который точно уже не поедет, он в состоянии ещё превратиться в оригинальный огромный цветник. Машину можно перекрасить в какой-нибудь контрастный цвет и засадить салон, капот или багажник большим количеством цветов, например, подойдёт петунья. Садовые инструменты тоже могут стать украшением цветника, лопаты, грабли или пилы будут смотреться, будто их только оставили на клумбе, и в скором времени обрастут цветами став частью композиции.Почему бы и нетВсё, что угодно, квадратной формы тоже подойдёт. Это могут быть деревянные ящики или палета, коробки, квадратные мониторы старых телевизоров или компьютеров. В таких цветниках будут красиво смотреться не только цветы, но и декоративные травы, высокие и низкие. Дерево легко перекрасить или добавить к нему разнообразные элементы.Несколько старых чемоданов или мониторов выставленных в ряд с яркими цветами, торчащими из них, будут очень выигрышно смотреться и создадут целую законченную композицию. Из мониторов и телевизоров, безусловно, нужно предварительно извлечь все внутренности и экран, наполнить его землёй и уже после высадить любимые цветы. Настоящее окно в мир природы.Очень оригинальная композицияОбувь с цветами почему-то стала настоящей классикой, смотрится красиво и оригинально на любом участке. Туфли и сапоги подойдут только для совсем маленьких растений, которым ещё нужна земля, чтобы корни были прикрыты, но тем не менее смотреться будет эффектно. Если резиновые сапоги продырявились, то самое время сделать из них цветник. Они могут стать самостоятельной композицией или словно забытыми остаться на клумбе. Правда, туфли из текстиля нужно предварительно обработать цементным раствором или хотя бы каким-то водоотталкивающим, чтобы они смогли прослужить несколько сезонов и не развалились от дождя и снега. В обуви тоже необходим дренаж, это будет достаточно кропотливая работа. Тут можно смешать разнообразные цвета и текстуры.Сразу и не поймёшь что этоБезусловно, оригинальный цветник может быть и вполне классическим. Когда к экспериментам душа не лежит, можно высадить цветы так, как привыкли, и просто украсить всю композицию оригинальным бордюром. Он не только подчеркнёт границы, но и станет завершающем элементом композиции, не даст ей расползтись. Для бордюров подойдёт кирпич, камень и даже стеклянные бутылки, зарытые в землю. Из кирпича можно выложить красивую кладку, использовать его разных цветов или размеров.Природный камень сделает цветник сказочной полянкой, он прекрасно впишется в ландшафт. Благодаря разнообразным формам и текстурам можно создать оригинальные решения. Стеклянные бутылки тоже могут обрамить цветник. Их можно зарыть в землю горлышком, оставив только донышко, стекло будет красиво переливаться под лучами солнца летом. Получится очень неформальный цветник.Маленький, но красивый цветникСтарый пень, особенно, если он достаточно большой — прекрасное место для создания цветника. Классический и экзотический вид одновременно. Такой вариант экономит пространство и уже сразу представляет весь декор. Старое бревно для этих целей тоже подойдёт. Единственное, стоит обработать дерево лаком, чтобы защитить его от влаги. В нём могут расти как небольшие цветы, так и висячие ампельные растения. А можно и комбинировать их, главное, чтобы был обеспечен хороший дренаж.Классика никогда не перестаёт быть актуальнойКлассика цветника — альпийская горка. Этот тип показывает сложную композицию, где всё кажется просто случайным образом посаженным, но на деле хорошо продуманным. Начиная от цветов и заканчивая камнями. Внизу нужно использовать крупные камни, а наверху маленькие. Также стоит хорошо разбираться по времени цветения растений, которые будут произрастать на горке, чтобы она всегда оставалась яркой и цветущей. Обычно на альпийских горках высаживают многолетники.