Место в СССР, где зарабатывали 1000 рублей, а проживание было бесплатным

В Советском Союзе было очень много всего интересного, что бы там ни говорили. И уж точно ничего подобного никто из нас не увидит в современном мире. Одними из таких необычных объектов были населенные пункты на Шпицбергене. Всего их насчитывалось три – Грумант, Баренцбург и Пирамида.
1. Немного истории
С 1931 года на архипелаге активно начали добывать уголь / Фото: m.123ru.net
На этом архипелаге месторождение угля обнаружили еще в дореволюционное время. И тогда страна начала добывать там полезное ископаемое. Процесс добычи велся вплоть до 27-го г. прошлого столетия. Начиная с 1927-го и заканчивая 1931-м г. работы почти не проводились. И только в 31-м основали трест под названием «Арктикуголь». Именно он и вернулся к интенсивной разработке этих мест.
«Арктикуголь» обеспечивал материк углем / Фото: off-limits.eu
За несколько лет ситуация полностью изменилась, и к 40-му году с шахт, построенных на острове, добывали и отправляли на материк 500 000 тонн продукта. Этот уголь полностью обеспечивал северный регион государства. Естественно, с началом войны произошли изменения. Немцы уничтожили шахты, конструкции и здания.
В послевоенное время шахты были восстановлены / Фото: fishki.net
Но как только наши войска одержали победу, стали думать о возобновлении добычи угля. В 46-м сюда были отправлены строительные бригады и шахтеры. Понадобилось два года, что поднять из руин шахты Грумант и Баренцбург, снова наладить на них производство. «Пирамида» появилась в 56-м году. Возле всех шахт построили и небольшие городки с точно такими же названиями.
2. Жизнь в необычных городах
Основным городом-поселением стал Баренцбург / Фото: picworld.ru
Основным из них был Баренцбург, а известным – Пирамида. Именно о последнем городе и в Советском Союзе, и уже после его распада снимались документальные ленты. Жизнь в каждом из городков протекала практически аналогично, но для примера возьмем Пирамиду.
В наиболее известный поселок Пирамида люди стремились попасть целыми семьями / Фото: commons.wikimedia.org
Рабочие заезжали сюда на вахту, которая длилась два года. Заработная плата здесь была высокой – до тысячи рублей. На руки выдавали небольшую часть, а остальные деньги переводили на сберегательную книжку. Наличные же можно было потратить на приобретение товаров в магазинах города. В основном выбор останавливали на бытовой технике, приборах. Люди стремились попасть сюда на работу целыми семьями, с детьми. Представителей подрастающего поколения было здесь в изобилии.
Власти позаботились об инфраструктуре города / Фото: nat-geo.ru
Власти позаботились об инфраструктуре города: детский садик, общеобразовательная школа и даже студия балета. Но это обычные явления даже в других небольших поселках. Самое интересное то, что в этих трех городах было все бесплатным. Рабочие со своими семьями жили в квартирах в комфортных условиях. За жилье никто не платил. Да и в городских столовых еда была бесплатной, причем кушать здесь люди могли в любое удобное для них время.
В городе были свои теплицы, животноводческая и свиноферма, спортзал и бассейн / Фото: auction.ru
В городе были собственные теплицы, в которых выращивались различные овощные культуры: лук, огурцы, помидоры. Работали свинокомплекс и животноводческая ферма. Кроме этого функционировали спортзал, бассейн и зал с тренажерами. За все это тоже никто ничего не платил.
В 1998 году поселок Пирамида был законсервирован и превратился в призрак / Фото: cruisebe.com
В конце девяностых город был «законсервирован» из-за того, что стоимость добываемого угля стала очень высокой. В настоящее время зимой в нем находится пять человек, а летом – шестьдесят. Поселение Пирамида пополнило список российских городов-призраков на Севере.
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