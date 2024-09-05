12 привычек, которые обходятся людям в кругленькую сумму

$ 34 + банк автоматически депонирует деньги из связанного счета.
Многие люди сетуют, что у них никак не получается отложить деньги. Вроде, и покупок серьёзных не совершал, и в отпуск в далёкие страны не ездил, и в дорогих ресторанах не обедает. И совсем не понятно – куда уходят деньги. Ответ, как правило, прост – вредные привычки, которые опустошают кошелёк.
1. Покупка кофе
От $ 20 в неделю.
Американцы тратят в среднем $ 21,32 в неделю на напитки в кафе. Если приобрести себе переносную чашку и маленький френч-пресс (это относится к тем, кто в течение дня постоянно на ногах) или же установить в офисе обычный кофейник, то можно сэкономить $ 1108,64 в течение всего одного года.
2. Пропуск тренировок
От $ 58 в неделю.
Практически любой человек, который покупает абонемент в тренажерный зал, а не занимается дома, уже по умолчанию является транжирой. Дело в том, что среднемесячная стоимость абонемента в спортзал составляет $ 58, а исследования показали, что около $ 39 из этой суммы тратится впустую, поскольку человек пропускает занятия.
3. Снятие наличности в банкоматах
$ 7 млрд в год только в США.
Хотя всегда нужно иметь "лишние" наличные деньги в бумажнике, незначительные комиссии, которые взимаются в банкомате при снятии денег, накапливаются с течением времени. К примеру, только США люди американцы потратили $ 7 млрд на сборы банкоматов в 2010 году.
4. Выпивка
Минимум 1 процент всех расходов.
По данным национальной статистики, у среднего американца 1 процент всех расходов уходит на алкоголь. Рестораны и бары обходятся дорого, но даже если раз в неделю выпивать у себя дома бутылку вина стоимостью $ 15, то за месяц это обойдется в $ 60, а за год -$ 720.
5. Обеденные перекусы
$ 10 в день / $ 50 в неделю.
Несколько лет назад, одна крупная компания кредитных карт провела исследование среди 1003 взрослых людей по всей Америке. Они в среднем выходили на обед два раза в неделю и тратили по $ 10. Несложно посчитать, что за месяц так набегает $ 80.
6. Овердрафт
$ 34 + банк автоматически депонирует деньги из связанного счета.
Практически каждый банк предлагает держателям кредитных карт возможность овердрафта. Хотя возможность постоянно иметь деньги "на черный день" очень привлекает, банки делают это не бесплатно. По США было подсчитано, что по всей стране стоимость регистрационного сбора овердрафта составляет $ 34. Пр этом, если баланс слишком низкий, что банк автоматически депонирует деньги из связанного счета.
7. Лотерея
Шанс 1 к 292,2 миллионам + стоимость билета.
Даже если денег осталось только на билет лотереи, то стоит помнить, что шанс сорвать джек-пот составляет всего 1 к 292,2 миллионам. Тем же, кто любит периодически покупать билетик на счастье, стоит знать, что американцы потратили $ 70 млрд на лотереи в 2014 году.
8. Пищевые отходы
Минимум $ 375 за год.
По некоторым оценкам, средний американец выбрасывает 20 процентов еды, которую он покупает в супермаркете, в мусор. Эта расточительная привычка обходится в $ 375 за год.
9. Нежелание посещать автомастерскую
Плановый ремонт в разы дешевле капитального + эвакуатор.
Экономия на техническом обслуживании автомобиля в итоге выльется в гораздо большую сумму. Американцы тратят более $ 2 млрд каждый год на капитальный ремонт или другие связанные с этим расходы, поскольку ленятся вовремя сменить масло или заменить фильтры, ремни и шланги.
10. Отложенные платежи
Пеня, проценты, проценты на проценты, штрафы...
Как правило, кредитные компании взимают плату в размере $ 25 - $ 35 за просрочку платежа. Если постоянно забывать оплачивать свои карточные счета вовремя, то в итоге это приведет к массе ненужных расходов.
11. Студенческие кредиты
Учиться и учиться платить вовремя.
Расходы по федеральным студенческим ссудам с процентными ставками от 4 до 7 процентов могут быстро превратиться в лавину, вышедшую из-под контроля, если не совершать регулярные платежи. Процентные ставки по частным кредитам могут быть еще выше.
12. Покупка брендированной продукции
Плата за буковки и значки...
С одной стороны, всемирное признание бренда обнадеживает по поводу качества. Но многие продукты питания, медикаменты и продукты домашнего обихода так же хороши, как их более именитые аналоги. При этом они намного дешевле.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии