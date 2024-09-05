Фотографии 15 заброшенных мест, которые наводят ужас на путешественников

Заброшенный после аварии на Чернобыльской АЭС город Припять. Украина, Киевская область.
Бывают места, оказавшись в которых чувствуешь себя персонажем фильма ужасов, который вот-вот попадёт в какую-нибудь ужасную передрягу с монстрами или призраками. И хотя ни тех, ни других в этих заброшенных местах не найдёшь, менее жуткими эти места не становятся.
1. Заброшенная церковь
Заброшенная церковь святого Георгия, населенная скульптурами призраков. Чехия, Лукова.
2. Заброшенный немецкий госпиталь
Давно заброшенный немецкий военный госпиталь Белиц-Хайльштеттен в котором лечился Адольф Гитлер. Германия, Белиц.
3. Город призрак
Заброшенный после аварии на Чернобыльской АЭС город Припять. Украина, Киевская область, Припять.
4. Старое еврейское кладбище
Старое еврейское кладбище, где по сей день продолжаются процессии. Чехия, Прага.
5. Capela dos Ossos
Capela dos Ossos или часовня костей. Португалия, Эвора.
6. Заброшенное поселение шахтеров
Заброшенное поселение шахтеров на острове Хасима в Япония.
7. Висячие над пропастями гробы
Висячие на скалах гробы на острове Лусон в деревушке Сагады на Филиппинах.
8. В заброшенной психиатрической клинике
Арт-объекты заблудших душ пациентов в заброшенной психиатрической клинике. Италия, Парма.
9. Лес самоубийц
Лес Аокигахара Дзюкай в котором и по сей день совершаются ритуальные самоубийства. Япония, остров Хонсю.
10. Телемское аббатство
Оккультное Телемское аббатство. Италия, Сицилия.
11. Замок Лип
Замок Лип в графстве Оффали, построеный в конце XV века семьёй О’Баннон..
12. Магический рынок
Рынок магических предметов и колдовских трав Акодессева. Африка, Того, город Ломе.
13. Пещера Актун-Туничиль-Мукналь
Пещера Актун-Туничиль-Мукналь служившая местом жертвоприношений. Белиз, город Сан-Игнасио.
14. Арочный мост Овертоун
Старый арочный мост Овертоун. Шотландия, неподалеку деревушки Милтон.
15. Гора Крестов
Гора Крестов - святыня в Литве, место паломничества. Расположена в 12 километрах от города Шяуляй на дороге Калининград - Рига.
