С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Россия вернулась к дореволюционному уровню обеспечения населения продуктами питания и штанами/сапогами, профуканному ...Каких продуктов н...
  • Ингерман Ланская
    то, что на 1-м фото - только в мусорКак очистить суши...
  • Grandad
    Уменьшали вес кирпичиков, сохраняя тот же объем. Продавали воздух.Осталась только п...

Фотографии 15 заброшенных мест, которые наводят ужас на путешественников


Заброшенный после аварии на Чернобыльской АЭС город Припять. Украина, Киевская область.

Заброшенный после аварии на Чернобыльской АЭС город Припять. Украина, Киевская область.

 

Бывают места, оказавшись в которых чувствуешь себя персонажем фильма ужасов, который вот-вот попадёт в какую-нибудь ужасную передрягу с монстрами или призраками. И хотя ни тех, ни других в этих заброшенных местах не найдёшь, менее жуткими эти места не становятся.
Такие достопримечательности, безусловно, для людей с крепкими нервами.

1. Заброшенная церковь


Заброшенная церковь святого Георгия, населенная скульптурами призраков. Чехия, Лукова.

Заброшенная церковь святого Георгия, населенная скульптурами призраков. Чехия, Лукова.

 

2. Заброшенный немецкий госпиталь


Давно заброшенный немецкий военный госпиталь Белиц-Хайльштеттен в котором лечился Адольф Гитлер. Германия, Белиц.

Давно заброшенный немецкий военный госпиталь Белиц-Хайльштеттен в котором лечился Адольф Гитлер. Германия, Белиц.

 

3. Город призрак


Заброшенный после аварии на Чернобыльской АЭС город Припять. Украина, Киевская область, Припять.

Заброшенный после аварии на Чернобыльской АЭС город Припять. Украина, Киевская область, Припять.

 

4. Старое еврейское кладбище


Старое еврейское кладбище, где по сей день продолжаются процессии. Чехия, Прага.

Старое еврейское кладбище, где по сей день продолжаются процессии. Чехия, Прага.

 

5. Capela dos Ossos


Capela dos Ossos или часовня костей. Португалия, Эвора.

Capela dos Ossos или часовня костей. Португалия, Эвора.

 

6. Заброшенное поселение шахтеров


Заброшенное поселение шахтеров на острове Хасима в Япония.

Заброшенное поселение шахтеров на острове Хасима в Япония.

 

7. Висячие над пропастями гробы


Висячие на скалах гробы на острове Лусон в деревушке Сагады на Филиппинах.

Висячие на скалах гробы на острове Лусон в деревушке Сагады на Филиппинах.

 

8. В заброшенной психиатрической клинике


Арт-объекты заблудших душ пациентов в заброшенной психиатрической клинике. Италия, Парма.

Арт-объекты заблудших душ пациентов в заброшенной психиатрической клинике. Италия, Парма.

 

9. Лес самоубийц


Лес Аокигахара Дзюкай в котором и по сей день совершаются ритуальные самоубийства. Япония, остров Хонсю.

Лес Аокигахара Дзюкай в котором и по сей день совершаются ритуальные самоубийства. Япония, остров Хонсю.

 

10. Телемское аббатство


Оккультное Телемское аббатство. Италия, Сицилия.

Оккультное Телемское аббатство. Италия, Сицилия.

 

11. Замок Лип


Замок Лип в графстве Оффали, построеный в конце XV века семьёй О’Баннон. Ирландия, графство Оффали.

Замок Лип в графстве Оффали, построеный в конце XV века семьёй О’Баннон.
Ирландия, графство Оффали.

 

12. Магический рынок


Рынок магических предметов и колдовских трав Акодессева. Африка, Того, город Ломе.

Рынок магических предметов и колдовских трав Акодессева. Африка, Того, город Ломе.

 

13. Пещера Актун-Туничиль-Мукналь


Пещера Актун-Туничиль-Мукналь служившая местом жертвоприношений. Белиз, город Сан-Игнасио.

Пещера Актун-Туничиль-Мукналь служившая местом жертвоприношений. Белиз, город Сан-Игнасио.

 

14. Арочный мост Овертоун


Старый арочный мост Овертоун. Шотландия, неподалеку деревушки Милтон.

Старый арочный мост Овертоун. Шотландия, неподалеку деревушки Милтон.

 

15. Гора Крестов


Гора Крестов - святыня в Литве, место паломничества. Расположена в 12 километрах от города Шяуляй на дороге Калининград - Рига.

Гора Крестов - святыня в Литве, место паломничества. Расположена в 12 километрах от города Шяуляй на дороге Калининград - Рига.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
атомная электростанция, город припять
немецкий военный госпиталь белиц хайльштеттен, германия
instagram (инстаграм), социальная сеть
г. Калининград
адольф гитлер
пещера актун туничиль-мукналь пещера актун туничиль-мукналь
старое еврейское кладбище
гор крестов
святой георгий
чернобыльская (чаэс), аэс
наверх