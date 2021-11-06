15 цветных фотографий с видами Крыма, сделанных в 1925 году

15 колоризированных фотографий Крыма, сделанные в 1925 году
По официальной версии цветной фотографии в СССР до конца 1920-х не существовало. Но ведь если учесть тот факт, что каждый год тысячи советских граждан бывали за рубежом, а среди них были и фотографы, и они, конечно, могли купить за границей всё, что необходимо, для цветной съёмки. К тому же знатоки и поклонники «фото в натуральных цветах» были среди высшего советского руководства (в частности, Луначарский).
И всё же до недавнего времени не было известно ни одного цветного фото из 10=920-х. Но недавно «всплыла» потрясающая серия цветных открыток с видами Крыма, которая была издана ГОЗНАКом в 1926 году. И чем больше их рассматриваешь, тем больше убеждаешься, что это не раскраска (пускай, даже самая искусная). Это, бесспорно, репродукция с цветных фото.
1. Совхоз Харакс
Совхоз, который одновременно являлся одноименным санаторием.
2. «Ласточкино гнездо»
Памятник архитектуры и истории. Крым, 1925 год.
3. Усадьба Ореанда
Аллея в имении Ореанда. Крым, 1925 год.
4. Православный храм
Собор Святого Александра Невского. Крым, 1925 год.
5. Вид на Ялту
Панорама Ялты. Крым, 1925 год.
6. Гора в составе массива Ай-Петринская яйла
На вершине горы Ай-Петри. Крым, 1925 год.
7. Пешеходная тропа
Пешеходная тропа в Ялте. Крым, 1925 год.
8. Гурзуф
Посёлок городского типа на южном берегу Крыма в 1925 году.
9. Харакский парк
Парк на территории дворца Харакс. Крым, 1925 год.
10. Амфора
Античный керамический сосуд для вина. Крым, Харакс, 1925 год.
11. Вилла «Барбо»
Портик в имении Барбо. Крым, 1925 год.
12. Тропа в Бахчисарае
Пешеходная тропа в Бахчисарае. Крым, 1925 год.
13. Лесная тропа
Тропа в лесу неподалёку от Бахчисарая. Крым, 1925 год.
14. Симеиз
Посёлок на южном берегу. Крым, 1925 год.
15. Совхоз «Чаир»
«Чаир» - имение принадлежавшее княгине Анастасии Николаевне. Крым, 1925 год.
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