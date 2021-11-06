15 цветных фотографий с видами Крыма, сделанных в 1925 году

15 колоризированных фотографий Крыма, сделанные в 1925 году

1. Совхоз Харакс

Совхоз, который одновременно являлся одноименным санаторием.

2. «Ласточкино гнездо»

Памятник архитектуры и истории. Крым, 1925 год.

3. Усадьба Ореанда

Аллея в имении Ореанда. Крым, 1925 год.

4. Православный храм

Собор Святого Александра Невского. Крым, 1925 год.

5. Вид на Ялту

6. Гора в составе массива Ай-Петринская яйла

На вершине горы Ай-Петри. Крым, 1925 год.

7. Пешеходная тропа

Пешеходная тропа в Ялте. Крым, 1925 год.

8. Гурзуф

Посёлок городского типа на южном берегу Крыма в 1925 году.

9. Харакский парк

Парк на территории дворца Харакс. Крым, 1925 год.

10. Амфора

Античный керамический сосуд для вина. Крым, Харакс, 1925 год.

11. Вилла «Барбо»

Портик в имении Барбо. Крым, 1925 год.

12. Тропа в Бахчисарае

Пешеходная тропа в Бахчисарае . Крым, 1925 год.

13. Лесная тропа

Тропа в лесу неподалёку от Бахчисарая. Крым, 1925 год.

14. Симеиз

Посёлок на южном берегу. Крым, 1925 год.

15. Совхоз «Чаир»

«Чаир» - имение принадлежавшее княгине Анастасии Николаевне. Крым, 1925 год .