15 цветных фотографий с видами Крыма, сделанных в 1925 году


15 колоризированных фотографий Крыма, сделанные в 1925 году

15 колоризированных фотографий Крыма, сделанные в 1925 году

По официальной версии цветной фотографии в СССР до конца 1920-х не существовало. Но ведь если учесть тот факт, что каждый год тысячи советских граждан бывали за рубежом, а среди них были и фотографы, и они, конечно, могли купить за границей всё, что необходимо, для цветной съёмки. К тому же знатоки и поклонники «фото в натуральных цветах» были среди высшего советского руководства (в частности, Луначарский).

И всё же до недавнего времени не было известно ни одного цветного фото из 10=920-х. Но недавно «всплыла» потрясающая серия цветных открыток с видами Крыма, которая была издана ГОЗНАКом в 1926 году. И чем больше их рассматриваешь, тем больше убеждаешься, что это не раскраска (пускай, даже самая искусная). Это, бесспорно, репродукция с цветных фото.

1. Совхоз Харакс


Совхоз, который одновременно являлся одноименным санаторием.

Совхоз, который одновременно являлся одноименным санаторием.

 

2. «Ласточкино гнездо»


Памятник архитектуры и истории. Крым, 1925 год.

Памятник архитектуры и истории. Крым, 1925 год.

 

3. Усадьба Ореанда


Аллея в имении Ореанда. Крым, 1925 год.

Аллея в имении Ореанда. Крым, 1925 год.

 

4. Православный храм


Собор Святого Александра Невского. Крым, 1925 год.

Собор Святого Александра Невского. Крым, 1925 год.

 

5. Вид на Ялту


Панорама Ялты. Крым, 1925 год.

Панорама Ялты. Крым, 1925 год.

 

6. Гора в составе массива Ай-Петринская яйла


На вершине горы Ай-Петри. Крым, 1925 год.

На вершине горы Ай-Петри. Крым, 1925 год.

 

7. Пешеходная тропа


Пешеходная тропа в Ялте. Крым, 1925 год.

Пешеходная тропа в Ялте. Крым, 1925 год.

 

8. Гурзуф


Посёлок городского типа на южном берегу Крыма в 1925 году.

Посёлок городского типа на южном берегу Крыма в 1925 году.

 

9. Харакский парк


Парк на территории дворца Харакс. Крым, 1925 год.

Парк на территории дворца Харакс. Крым, 1925 год.

 

10. Амфора


Античный керамический сосуд для вина. Крым, Харакс, 1925 год.

Античный керамический сосуд для вина. Крым, Харакс, 1925 год.

 

11. Вилла «Барбо»


Портик в имении Барбо. Крым, 1925 год.

Портик в имении Барбо. Крым, 1925 год.

 

12. Тропа в Бахчисарае


Пешеходная тропа в Бахчисарае. Крым, 1925 год.

Пешеходная тропа в Бахчисарае. Крым, 1925 год.

 

13. Лесная тропа


Тропа в лесу неподалёку от Бахчисарая. Крым, 1925 год.

Тропа в лесу неподалёку от Бахчисарая. Крым, 1925 год.

 

14. Симеиз


Посёлок на южном берегу. Крым, 1925 год.

Посёлок на южном берегу. Крым, 1925 год.

 

15. Совхоз «Чаир»


15 цветных фотографий с видами Крыма, сделанных в 1925 году

«Чаир» - имение принадлежавшее княгине Анастасии Николаевне. Крым, 1925 год.

 

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15 цветных фотографий с видами Крыма, сделанных в 1925 году

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15 цветных фотографий с видами Крыма, сделанных в 1925 годуПодписаться на мой Instagram
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