16 увлекательных явлений, при взгляде на которые остается сказать «Вау»

То, что не увидишь каждый день.

1. Кажется, этому пауку по душе сложные геометрические принты

Сплел необычную паутинку.

2. Кухонный гарнитур на стене с окном... А что, так можно было!?

Окно вместо кухонного фартука.

3. Эти глубокие ямы - следы динозавров, которым больше 100 миллионов лет

Следы динозавров в Аргентине.

4. «Несколько дождливых дней и моя овечка зазеленела!»

Травка на спине у овцы.

5. Обычная лошадь и ее уменьшенная версия

Так выглядит карликовая лошадка

6. Кому-то тут точно нужен психиатр...

Мужчина и его дрессированные пудели.

7. Когда задремал на полчасика в ванне

8. Брызги в виде слоника

Слон брызгается слониками.

9. Зловещий австралийский рассвет

10. Рапунцель действительно существует

Девушка со страниц сказки.

11. Тот самый тихий уголок, где начинается радуга

Радуга начинается в Норвегии.

12. Просто припаркованный верблюд. Идем дальше!

Личный транспорт на парковке.

13. Когда места категорически не хватает

Корни в форме куба.

14. Вот она - дорога на небеса

Дорога в небо.

15. Кажется я выиграл джекпот!

Тройной банан.

16. Похоже, кто-то проголодался!

Улитка и огурец.

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