16 увлекательных явлений, при взгляде на которые остается сказать «Вау»

То, что не увидишь каждый день.
Наша планета полна загадок, и порой просто невозможно поверить в происходящее вокруг нас, будь то солнечный рассвет или паутина с геометрическими рисунками. Глядя на эти 16 явлений, остается просто сказать: «Вау!»
1. Кажется, этому пауку по душе сложные геометрические принты
Сплел необычную паутинку.
2. Кухонный гарнитур на стене с окном... А что, так можно было!?
Окно вместо кухонного фартука.
3. Эти глубокие ямы - следы динозавров, которым больше 100 миллионов лет
Следы динозавров в Аргентине.
4. «Несколько дождливых дней и моя овечка зазеленела!»
Травка на спине у овцы.
5. Обычная лошадь и ее уменьшенная версия
Так выглядит карликовая лошадка.
6. Кому-то тут точно нужен психиатр...
Мужчина и его дрессированные пудели.
7. Когда задремал на полчасика в ванне
Сильно размокшие руки.
8. Брызги в виде слоника
Слон брызгается слониками.
9. Зловещий австралийский рассвет
Утреннее небо Австралии.
10. Рапунцель действительно существует
Девушка со страниц сказки.
11. Тот самый тихий уголок, где начинается радуга
Радуга начинается в Норвегии.
12. Просто припаркованный верблюд. Идем дальше!
Личный транспорт на парковке.
13. Когда места категорически не хватает
Корни в форме куба.
14. Вот она - дорога на небеса
Дорога в небо.
15. Кажется я выиграл джекпот!
Тройной банан.
16. Похоже, кто-то проголодался!
Улитка и огурец.
Видео-бонус:
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