Как появились женские сумочки, и какие сумки носили Коко Шанель и другие известные дамы

Маркиза де Помпадур, Коко Шанель, Грейс Келли, Джейн Биркин и многие другие знаковые фигуры своего времени обладали интересной особенностью: они стояли у истоков моды на некоторые вещи и аксессуары – и в частности, сумки. Те самые, что известны человечеству с давних времен, когда их внешний вид, возможно, тоже был подвержен каким-то модным веяниям - в подражание тогдашним знаменитостям.
Какими были сумки давнего прошлого
Нетрудно предположить, что предметы, в которых было бы удобно переносить другие предметы, должны были появиться еще на заре человечества. И находки археологов подтверждают эту мысль: первые сумки стали делать не позднее четырех с половиной тысячелетий назад.
Обнаруженная на территории Германии сумка, датируемая примерно 2500 г. до н.э.
Конечно, тогда эта вещь носила больше функциональный смысл – а впрочем, кто знает? Во всяком случае, уже в Древнем Египте и других государствах древнего мира сумки и сумочки изготавливались и для самых высокопоставленных чиновников, и даже для фараонов, подтверждением служат не только рисунки и барельефы, но и сами найденные в гробницах артефакты.
На древних ассирийских барельефах можно увидеть прообразы будущих сумок
Средневековые мужчины носили монеты в кожаных мешочках, которые прикрепляли к поясу, а женщины прятали такие сумочки в складках своей одежды – очевидно, чтобы избежать ограбления на улицах городов. Такие кошельки шили из кожи или мешковины. Сумки, в которых носили молитвенники, были расшиты золотыми или серебряными нитями.
Кожаный кошелек на Руси, XV в.
Сумка из Франции, XIV в.
Во времена Возрождения внешнему виду сумок придается уже куда большее значение, их изготавливают из дорогих тканей – шелка и бархата - и украшают бисером и драгоценными камнями.
Сумочка в XVI в.
Французская мода на сумки
Благодаря портным французского короля Людовика XIV мужчины перестали носить сумки – вместо них использовались карманы, которые впервые сшили для одежды его величества – так гласит история. А вот из жизни французских женщин, да и европеек в целом, сумки никуда не исчезли – наоборот, стали еще более изысканными, чем раньше, постепенно превращаясь в предметы искусства – правда, лишь среди высших сословий, ведь заказать или купить такой аксессуар было удовольствием не из дешевых.
Сумочка XVI в.
В XVIII веке содержимое сумок было довольно ограниченным, а потому и сами эти изделия были небольшими. В сумке помимо монет носили и необходимые для бала дамские аксессуары – духи, бальную книжку, зеркальце, табакерку. В театральные сумочки попадали бинокль и веер.
Конечно, в эту область человеческой жизни не могла не вторгнуться мода, и одной из ее законодательниц стала Жанна-Антуанетта Пуассон, знаменитая маркиза де Помпадур. В дополнение ко многим вещам, что носят по сей день ее имя, она подарила миру сумочки «помпадур», мягкие мешочки из ткани, стянутые шнурком.
Французская сумочка в стиле "помпадур"
Но настоящий «сумочный бум» начался после Французской революции, когда в конце XVIII века в государстве поменялось все – включая моду на одежду и моду на аксессуары. Платья становятся облегающими, и в их складках уже не спрятать прежнего вида сумочки, которые крепились к поясу. Стали популярными так называемые «ретикюли» с длинным шелковым шнуром, его надевали на руку. Довольно скоро название превратилось в «ридикюль» - то есть «смешной».
Ретикюль
Если раньше каждая сумка изготавливалась мастером вручную, то с середины XIX века начинают появляться фабрики по производству сумок. В их числе – и ставшие легендарными компании Hermes и Louis Vuitton.
Теперь уже на сумках появляются замки, заменяя ранее применявшиеся тесемки, стягивающие края мешочка, а уже в XX веке, в 1923 году, наконец изобретена удобная для использования сумки застежка-молния.
XX век: такие разные сумки
Сумка в виде зонта, 30-е годы XX века
На моду в XX веке влияли разные факторы – прежде всего первая и вторая мировые войны, которые сместили акцент с эстетической составляющей внешнего вида сумок на их функциональность и практичность. В то же время, после Второй мировой войны мода обратилась к максимально женственным, роскошным предметам – в их числе были и сумочки, которые теперь всем своим видом кричали о беззаботности своих обладательниц и их желании возвратить довоенный образ жизни.
Благодаря Кристиану Диору вернулась сумка-клатч, уже вошедшая в моду в двадцатых-тридцатых годах. Клатчи - небольшие сумочки-конверты – шили из дорогих и высококачественных материалов, и носили их обхватив ладонью или держа под мышкой.
Клатчи были популярны до Первой мировой войны
В пятидесятые интерес к клатчам возродился - благодаря Кристиану Диору и кумирам телезрителей
Настоящий фурор произвела созданная в 1955 году сумка Chanel, которую Великая мадемуазель Коко сшила по собственному замыслу и для себя самой. Эта сумочка была оснащена цепочкой, которую можно было перебросить через плечо – достаточно революционный ход, ведь предыдущие модели приходилось держать руками. Детище Шанель получило название 2.55 – это не скрывало в себе таинственного кода, а означало лишь месяц и год создания – февраль 1955.
Свою знаменитую модель сумки 2.55 Коко Шанель первоначально сделала для себя
Актриса Миа Фэрроу с сумкой Шанель 2.55
Нет ничего удивительного в том, что главным двигателем моды и продаж были выходящие в прессе снимки знаменитостей, которые отдавали предпочтение той или иной модели. Чем более харизматичной и популярной была владелица, тем большую притягательность приобретала и сама сумка. Так произошло в 1956 году с той, что носила носила принцесса Монако и американская актриса Грейс Келли: большую сумку Hermes, которая отлично скрывала собой признаки беременности принцессы. Сумка мгновенно стала знаменитой, и до сих пор эта модель носит название «Келли» и продается за очень внушительную сумму.
Грейс Келли
Другая знаменитая сумка той же компании была сшита для актрисы Джейн Биркин, которая, как считается, однажды летела в самолете по соседству с одним из руководителей Hermes. Ему-то Джейн и рассказала о своих сложностях с выбором подходящей кожаной сумки для прогулок, из-за чего ей приходилось использовать плетеную корзину.
Джейн Биркин с корзиной
Она же с любимой моделью сумки
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