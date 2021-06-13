Как появились женские сумочки, и какие сумки носили Коко Шанель и другие известные дамы

Какими были сумки давнего прошлого

Обнаруженная на территории Германии сумка, датируемая примерно 2500 г. до н.э.

На древних ассирийских барельефах можно увидеть прообразы будущих сумок

Кожаный кошелек на Руси, XV в.

Сумка из Франции, XIV в.

Сумочка в XVI в.

Французская мода на сумки

Сумочка XVI в.

Французская сумочка в стиле "помпадур"

Ретикюль

XX век: такие разные сумки

Сумка в виде зонта, 30-е годы XX века

Клатчи были популярны до Первой мировой войны

В пятидесятые интерес к клатчам возродился - благодаря Кристиану Диору и кумирам телезрителей

Свою знаменитую модель сумки 2.55 Коко Шанель первоначально сделала для себя

Актриса Миа Фэрроу с сумкой Шанель 2.55

Грейс Келли

Джейн Биркин с корзиной

Она же с любимой моделью сумки