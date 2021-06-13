Способы чистки стеклокерамической плиты, которые не причинят ей вреда

Для ухода за стеклокерамическими плитами существует множество специально разработанных средств. В магазинах представлен широкий выбор по разной цене. Однако эти средства еще нужно проверить, ведь не все из них действуют хорошо. А вот проверенные народные методы действуют безотказно, не требуют особых денежных вложений и включают компоненты, которые практически всегда находятся дома.

Редакция предлагает несколько лайфхаков от опытных хозяек, которые помогут убрать со стеклокерамической плиты даже самые сложные загрязнения без особых усилий, а также максимально долго сохранять ее сияющий и привлекательный вид.

1. Уксус

Уксус — это средство, которое всегда под рукой.

Уксус — замечательное естественное и недорогое средство для очищения стеклокерамической плиты. Он быстро справляется с жировыми и известковыми загрязнениями. А еще уксус обычно всегда есть под рукой для быстрой уборки. Использовать его следует только на остывшей поверхности. Для начала нужно смочить загрязнения уксусом, дать им размягчиться около 5 минут, а затем протереть влажной губкой, чтобы полностью их убрать. Затем стеклокерамику нужно протереть начисто и насухо.

2. Средство для мытья окон и стекла

Средство для мытья стекла также хорошо подходит для очищения стеклокерамической плиты.

В составе стеклоочистителя содержится нашатырный спирт, который помогает не только навести чистоту, но и придать плите сияющий красивый вид. Применение этого средства довольно простое: необходимо распылить средство для мытья окон на плиту и протереть ее умеренно абразивной губкой или мягкой тканью. В завершении рекомендуется вытереть поверхность влажной микрофибровой тряпочкой.

3. Зубная паста

Средство, которое всегда деликатно помогает удалить большинство распространенных загрязнений.

Зубная паста отлично справляется с деликатной чисткой загрязнений. В ее составе, особенно если паста отбеливающая, содержатся крошечные абразивные элементы, которые без особых усилий убирают жировые накопления, грязь и нагар. Для чистки плиты необходимо нанести пасту на загрязненные области, протереть губкой, а затем тщательно смыть все следы водой и вытереть насухо.

4. Меламиновая губка

Меламиновая губка помогает быстро справляться даже со сложными загрязнениями.

Меламиновая губка — отличный помощник во многих видах уборки. На кухне она также отлично справляется. Однако использовать ее нужно правильно и аккуратно. Благодаря своей более пористой структуре меламиновая губка намного лучше обычной стирает любые загрязнения при меньшем количестве трений. Для начала на стеклокерамическую плиту необходимо нанести очиститель для стекла или мыльный раствор, а затем протереть при помощи губки. После этого все тщательно смывается водой и протирается обычной губкой.

5. Пищевая сода

Действенное средство, которое нужно использовать с осторожностью.

Несмотря на то, что обычно все производители стеклокерамических средств не рекомендуют использовать соду для чистки, однако это средство все равно довольно популярно среди домохозяек. После применения соды поверхность плиты становится менее блестящей и покрывается микроцарапинами, которые, тем не менее, не особо заметны со стороны. Соду лучше не использовать без крайней необходимости, но она хорошо справляется с сильными застарелыми загрязнениями в виде жира и нагара, которые не поддаются чистке с более деликатными средствами.

Чтобы воспользоваться содой для чистки стеклокерамической плиты, следует обильно посыпать ею загрязнения, а сверху положить ткань, пропитанную в заранее подготовленном растворе из горячей воды и небольшого количества жидкости для мытья посуды. На активизацию очищения уйдет от 15 минут до получаса. После этого тканью, лежащей на плите, все загрязнения счищаются с поверхности стеклокерамики. Завершающий этап: все стереть обычной водой.

6. Ежедневный уход

Чем тратить время на агрессивную уборку, лучше предотвращать сильные загрязнения.

Для того чтобы стеклокерамическая плита всегда оставалась красивой и чистой, лучше не доводить ее до сильных загрязнений, а ухаживать за ней регулярно. Для этого существует несколько действенных советов. После готовки все запачканные места необходимо протереть губкой с нанесенным на нее мыльным раствором: подойдет обычное средство для мытья посуды или специальное средство для мытья плиты. Помимо этого очень действенным лайфхаком считается применение хозяйственного мыла, его можно нанести и оставить на 20-30 минут, чтобы жир и нагар лучше размягчились, а потом смыть.

Полезный совет: Для устойчивых загрязнений рекомендуется применять специальный крем или пасту для стеклокерамических поверхностей. Губка для уборки не должна быть слишком жесткой. А завершающим этапом всегда должно быть тщательное смывание любых средств водой и протирание плиты насухо полотенцем или тряпочкой.

7. Восстановление блеска и защита от последующих загрязнений

Идеальной красоты можно добиться только с блеском.

В магазинах продаются специальные средства для восстановления красивого внешнего вида стеклокерамики. Однако можно использовать и домашние средства, более дешевые и простые. Отлично для этой цели подойдут обычное детское масло или вазелин. На тщательно вымытую и вытертую насухо поверхность плиты наносится тонкий слой выбранного средства и втирается посредством мягкой ткани и круговых движений руки.