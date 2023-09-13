10 уединенных и сказочных домиков, где можно побыть наедине с собой

Самые восхитительные уединенные дома на планете.

1. Остров Уруп (россия)

Уединенная хижина для охотников на острове Уруп (Курильские острова, россия).

Часовня построена в честь Святого равноапостольного великого князя Владимира на острове Уруп (Курильские острова, россия).







2. Остров Бьярнарей (Исландия)

Уединенный охотничий домик, где можно превосходно отдохнуть от суеты.

3. Муннар (Индия)

Оригинальный отель гармонично вписался в ландшафт чайной плантации (Муннар, Индия).

В таких необычных хижинах любят отдыхать экотуристы и молодожены (Муннар, Индия).

4. Деревянная электростанция «Кристалл-Милл» (США)

Деревянная электростанция на реке Кристалл (США).

Прекрасное место для уединенного отдыха в любое время года (электростанция «Кристалл-Милл», США).

5. Дом на реке Дрина (Сербия)

Дом для отдыха на реке Дрина (Сербия).

Дом на реке – самое популярное место среди туристов (Сербия).

6. Остров Тристан-да-Кунья (поселение Эдинбург Семи Морей)

Такие домики разбросаны по самому отдаленному обитаемому острову на планете (Тристан-да-Кунья).

Указатель показывает расстояние до самых ближайших населенных пунктов (Остров Тристан-да-Кунья).

7. Остров «Достаточно места» (Остров Just Room Enough, США)

Самый маленький обитаемый остров на планете (Just Room Enough, США).

Единственный дом на крошечном острове.

На всех островах архипелага Thousand Islands обитают люди.

8. Остров Кулусук в Восточной Гренландии (Дания)

Маленький охотничий домик на мысе Моррис-Джесуп (Гренландия).

9. Монастыри Метеоры (Греция)

Монастырь Варлаама основан в XIV веке (Метеоры, Греция).

Монастырь Святого Стефана основан в XIV веке (Метеоры, Греция).

Монастырь Святого Николая Анапавсаса основан в XIV веке (Метеоры, Греция).

Монастырь Русану – самый неприступный из всех монастырей (Метеоры, Греция).

10. Монастырь на вершине горы Хуашань (Китай)

Монастырь на горе Хуашань (Китай).

«Тропа смерти», ведущая над пропастью к монастырю (Гора Хуашань, Китай).