10 уединенных и сказочных домиков, где можно побыть наедине с собой

Самые восхитительные уединенные дома на планете.

1. Остров Уруп (россия)

Уединенная хижина для охотников на острове Уруп (Курильские острова, россия).

Часовня построена в честь Святого равноапостольного великого князя Владимира на острове Уруп (Курильские острова, россия).







2. Остров Бьярнарей (Исландия)

Уединенный охотничий домик, где можно превосходно отдохнуть от суеты.

3. Муннар (Индия)

Оригинальный отель гармонично вписался в ландшафт чайной плантации (Муннар, Индия).

В таких необычных хижинах любят отдыхать экотуристы и молодожены (Муннар, Индия).

4. Деревянная электростанция «Кристалл-Милл» (США)

Деревянная электростанция на реке Кристалл (США).

Прекрасное место для уединенного отдыха в любое время года (электростанция «Кристалл-Милл», США).

5. Дом на реке Дрина (Сербия)

Дом для отдыха на реке Дрина (Сербия).

Дом на реке – самое популярное место среди туристов (Сербия).

6. Остров Тристан-да-Кунья (поселение Эдинбург Семи Морей)

Такие домики разбросаны по самому отдаленному обитаемому острову на планете (Тристан-да-Кунья).

Указатель показывает расстояние до самых ближайших населенных пунктов (Остров Тристан-да-Кунья).

7. Остров «Достаточно места» (Остров Just Room Enough, США)

Самый маленький обитаемый остров на планете (Just Room Enough, США).

Единственный дом на крошечном острове.

На всех островах архипелага Thousand Islands обитают люди.

8. Остров Кулусук в Восточной Гренландии (Дания)

Маленький охотничий домик на мысе Моррис-Джесуп (Гренландия).

9. Монастыри Метеоры (Греция)

Монастырь Варлаама основан в XIV веке (Метеоры, Греция).

Монастырь Святого Стефана основан в XIV веке (Метеоры, Греция).

Монастырь Святого Николая Анапавсаса основан в XIV веке (Метеоры, Греция).

Монастырь Русану – самый неприступный из всех монастырей (Метеоры, Греция).

10. Монастырь на вершине горы Хуашань (Китай)

Монастырь на горе Хуашань (Китай).

«Тропа смерти», ведущая над пропастью к монастырю (Гора Хуашань, Китай).

Бывают такие моменты в жизни, когда очень хочется уединиться, закрыться от суетного мира в своем доме, который находится далеко от цивилизации, чтобы спокойно отдохнуть и расслабиться. Многие так и не решаются бросить комфортную современную жизнь, а другие отправляются на поиски уединения и свободы.Остров Уруп входит в Большую Курильскую гряду и уже давно не имеет постоянного населения, за исключением смотрителей маяков. Это всего лишь две семьи, которые проживают на разных концах острова на расстоянии 120 км. друг от друга.Остров Бьярнарей входит в состав архипелага Вестманнаэйар (площадь 16 кв. км.), расположенного к югу от Исландии. Он состоит из заселенного острова Хеймаэй и тринадцати маленьких, которые считаются необитаемыми. На красивейшем острове Бьярнарее, который имеет совсем небольшую площадь (0,32 кв.км), находится охотничья изба (ходят слухи, что это дача певицы Бьорк), но поскольку постоянных жителей там нет, то он считается необитаемым.В 2000 году Муннар, в штате Керала был объявлен туристической зоной, поэтому здесь создано большое количество весьма оригинальных деревенских домов и хижин-отелей, разбросанных на склонах чайных плантаций. Их уединенная дислокация прельщает туристов и все чаще такого рода дома, абсолютно не нарушающие гармонии живописной местности, сдаются в аренду любителям экотуризма, молодоженам на период свадебного путешествия или желающим весьма неординарно и умиротворенно провести свой отпуск.Еще в XIX веке на реке Кристалл, которая находится в штате Колорадо (США), на одном из ее водопадов построили электростанцию с деревянным домиком для обслуживания. Она работала вплоть до 1917 года, пока не истощились местные рудники и народ не покинул эту территорию. Теперь этот необычный домик, расположенный в столь живописном месте, служит для загородного отдыха одной семьи, которая стала его владельцем.В Сербии, неподалеку от города Bajina Basta по среди реки Дрина (Drina), на небольшой скале расположился живописный деревянный домик. Местные жители утверждают, что этот сказочный приют построили местные ребята еще 45 лет назад. Поскольку эта скала была их излюбленным местом отдыха, они и решились на такое неординарное строительство. Теперь он является одной из самых популярных и посещаемых достопримечательностей Сербии.Этот вулканический архипелаг, расположенный в южной части Атлантического океана, известен из-за статуса самого отдаленного обитаемого участка суши на планете. Тристан-да-Кунья считается заморской территорией Англии и находится под ее суверенитетом, при этом не является частью Королевства. Одноименный остров архипелага имеет горный ландшафт, поэтому единственное плато стало убежищем для крошечного поселения.Это совсем крошечный остров Just Room Enough, являющийся частью частью архипелага Thousand Islands и расположенный на границе США и Канады, оказался обитаемым. На столь маленькой территории площадью всего лишь 306 кв. метров построила свой оригинальный дом американская семья Сайзлендов и даже умудрилась оформить небольшой палисадник вокруг единственного дерева. Just Room Enough оказался самым маленьким населенным островом в мире, хотя этот факт официально и не зафиксирован. Кстати, практически все острова этого архипелага заселены и на их территории расположены маленькие поселения и даже храмы.Этот одинокий домик расположен на мысе Моррис-Джесуп, самой крайней северной точке острова. В этом отдаленном месте изредка обитают охотники или исследователи этих суровых мест во время своих экспедиций.Этот крупнейший комплекс монастырей в Греции расположен на вершинах скал — Метеорах, которые возвышаются над Фессалийской долиной практически на 400 метров. «Парящие в воздухе» - так переводится с греческого этот уникальный горный массив, на вершинах которого были возведены самые удивительные религиозные сооружения. Ведь, начиная с времен зарождения христианства, такого рода места считались самым подходящим местом для добровольного отрешения от мирской жизни — отшельничества. В наше время некоторые из этих монастырей являются действующими и привлекают огромное внимание не только паломников, но и миллионов туристов.Гора Хуашань в Поднебесной стала самым излюбленным местом для экстремалов из разных уголков нашей планеты. Название горы с китайского переводится как «Цветочная гора». Она имеет самый опасный в мире путь восхождения – «тропу смерти». Эта «дорожка», ведущая к монастырю, не имеет ни перил, ни каких либо ограждений и сделана она из узких деревянных досок, проложенных над жуткой бездной. К нему устремляются потоки паломников и туристов, преодолевающих опаснейший путь, от которого просто захватывает дух (даже глядя на фотографии!).