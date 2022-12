Брутализм в интерьере: простота природных материалов, практичность и функциональность

1. Зарождение стиля брутализм

Брутализм в архитектуре.

Элегантный брутализм не так и груб, как кажется большинству.

Объемная композиция в стиле брутализм (работы Лазаря Хидекеля, 1960-е г.). | Фото: khidekel.togdazine.ru.

2. Основные принципы и философские идеи стиля брутализм в дизайне интерьеров

Бетонные стены нельзя оштукатуривать или покрывать неестественными красками, все должно остаться в первозданном виде. | Фото: rehouz.info.

Альтернативой бетону может стать «неприкрытая» кирпичная или каменная кладка.

Стиль брутализм применим только для больших и просторных помещений. | Фото: kot-na-divane.ru.

3. Сочетаемость материалов при оформлении интерьера в стиле брутализм

«Обнаженная» фактура бетона сама по себе является украшением интерьера. | Фото: greentown2020.livejournal.com.

Особенно эффектно смотрятся стеклянные перегородки.

Ванная комната в стиле брутализм производит впечатление. | Фото: rehouz.info.

Соотношение бетонных и деревянных поверхностей зависит от предпочтений хозяина.

Деревянным может быть только пол. | Фото: rehouz.info.

4. Цветовое решение в дизайне интерьера

Светлые тона бетона сделают интерьер более воздушным и приятным. | Фото: kot-na-divane.ru.

Не стоит увлекаться только темным цветом, контрастные акценты помогут создать эффектный и стильный дизайн. | Фото: prointerior.info.

5. Правильный выбор мебели

Для бруталистского интерьера подойдет лаконичная мебель, которая «растворяется» на фоне стен. | Фото: greentown2020.livejournal.com.

Максимальная лаконичность и никакого украшательства.

Мягкая мебель должна быть однотонной без цветочных/геометрических мотивов и градиентов. | Фото: kot-na-divane.ru.

Столы тоже могут быть сделаны из бетона.

6. Аксессуары и освещение

Обилие масштабных окон и световых люков – приоритетное решение для организации освещения.

Светильники станут украшением интерьера, если выбрать правильную модель.

Максимум, что себе можно позволить – небольшое количество картин.

Тот случай, когда не нужно думать, как спрятать инженерные коммуникации и металлоконструкции.

Представляя монументальные здания с грубыми формами, прямыми линиями и нарочитой фактурностью бетона, построенными в стиле брутализма, сложно себе представить , как это направление может сочетаться с домашним уютом и даже модой. Как показали время и практика, спорный стиль, зародившийся в противовес буржуазному обществу, благодаря своей лаконичности, скульптурности и строгости линий может стать идеальным решением для оформления не только офисных зданий, но и жилплощади. Правда, есть некоторые нюансы, о которых нужно знать, прежде чем начинать преобразования.Брутализм (от французского béton brut, что в переводе означает «необработанный бетон») зародился в послевоенной Великобритании, когда европейские страны отстраивали свои населенные пункты после колоссальных разрушений Второй мировой войны. Ограниченные возможности и полная разруха породили неприятие буржуазной культуры с ее вычурными элементами и кричащей роскошью. В тяжелый период времени было не до изысков , поэтому главное внимание уделялось простоте, функциональности и экономичности, что предопределило появление нового стиля и философии жизни.Брутализм, как стиль, сформировался в начале 1950-х гг. Отправной точкой стали впечатляющие проекты и теоретические изыскания британских архитекторов Элисон и Питера Смитсонов. А вот сам термин плотно вошел в жизнь после выхода в свет книги «Новый брутализм. Этика или эстетика?» (The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, 1966 г.), автором которой был британский архитектурный критик Рейнер Бэнем. Он один из первых описал сооружения, кардинально отличающиеся от устоявшихся канонов городской архитектуры. Стоит отметить, что многими искусствоведами, да и большей массой людей бруталистские творения принимались в штыки, вызывая лишь яростную критику и сопротивление. Тем не менее эти объекты заняли достойное место на улицах городов большинства стран мира.Брутализм является не только стилем в искусстве, но и особенной философией, которая завоевывает сердца современников. Благодаря скульптурности и строгости линий даже неприкрытые бетонные стены приобретают особенный смысл и шик, если сочетать с «правильными» материалами и уметь видеть красоту в самых простых вещах.А если учитывать функциональность и простор, которые является еще одной чертой стиля, то не удивительно почему современные дизайнеры тяготеют к брутализму при оформлении интерьеров загородных домов. Конечно же, в малогабаритных квартирах и «хрущевках» создать такой дизайн не удастся, но для творческих мастерских, масштабных общественных центров и больших жилых домов станет прекрасной возможностью сделать внутреннее пространство более впечатляющим и запоминающимся.Помня о том, что принципы брутализма основываются на «честности» материалов, которые нельзя прятать за отделкой , нужно понимать, что монолитные бетонные поверхности или кирпичная/каменная кладка должны оставаться в первозданном виде. Единственно допустимое «украшательство» – это вскрытие слоем бесцветного лака, который образует невидимую пленку и способствует закреплению микрочастиц бетона.Если хочется придать интерьеру оригинальности и немного его разнообразить, то авторы Novate.ru, советуют использовать стекло, натуральный камень и металл. Эти материалы позволят создать эффектный акцент, который в наше время считается современной роскошью.Если пожелаете привнести нотку эпатажа и экспрессии в дизайн одной из комнат, то в качестве отделки или акцента можно использовать металлические/хромированные материалы, характерные индустриальному стилю и хай-теку. Только в связке с брутализмом эти детали будут выглядеть, как противопоставление гламуру.Неплохо себя зарекомендовала натуральная палитра дерева. Его можно использовать в качестве акцентов, и необязательно это будут стеновые панели, древесностружечный материал может стать основным материалом при организации напольного покрытия или для отделки потолка. Тактильная теплота дерева и его естественные умиротворяющие тона помогут создать более комфортную и расслабляющую обстановку и домашний уют.Учитывая особенности исходного материала – цвет самого бетона, нужно не ошибиться с правильным выбором палитры. Дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение более контрастным тонам. Например: при базовом цвете светло-серого бетона неплохо будут смотреться темные оттенки (главное не переусердствовать), и наоборот, если бетон окажется слишком темным его точно нужно разбавлять, иначе получится угрюмое пространство.При желании можно оставить естественные тона материала, но монохромность в серых тонах может быстро надоесть, а вот использование точечных акцентов привнесут в атмосферу дома положительные эмоции. Впрочем, как и светлые, пастельные тона, которые обеспечат внутреннее пространство свежестью и привлекательностью. Если все же захочется праздника и экспрессии, можно прибегнуть к главной дизайнерской хитрости – приобрести яркий текстиль. Достаточно будет нескольких диванных подушек с веселенькой расцветкой, чтобы поднять настроение и отвлечься от серости не только будней.Как при подборе материалов для акцента, так и при выборе мебели стоит руководствоваться принципами самого стиля, чтобы не возник диссонанс в дизайне. Помня о том, что брутализм не приемлет нагромождений и ненужных вещей, покупать мебель нужно очень грамотно и только самое необходимое, ведь количество предметов должно быть максимально минимальным. Никаких излишеств, вычурных и громоздких моделей, по возможности – только компактные, практичные и многофункциональные изделия. При этом и сами формы должны иметь строгие линии, без обтекаемых углов, фигурных столешниц и без намека на декор.Для бруталистских интерьеров предпочтительней будет встроенная мебель, которая сольется с цветом стен, создавая впечатление монолитности. Касаемо мягкой мебели и столов, даже если они и не «растворятся» в интерьере, то должны выглядеть натурально, не привлекая к себе лишнего внимания. Этому поспособствует натуральность самого материала, чистота цвета (никакой размытости), лаконичность и естественность фактуры. Также дизайнеры настоятельно рекомендуют избегать многообразия цветовых оттенков, идеальным будет выбор в пользу одного, максимум двух цветов.Как и в оформлении интерьера, мебель может быть сделана из комбинированных материалов, здесь действует тот же принцип, что и в сочетании материалов. Одинаково хорошо впишутся в бруталистский интерьер металлические шкафы с деревянными/ стеклянными дверцами или кухонный/обеденный стол с бетонным основанием и со стеклянной столешницей.Несмотря на то, что брутализм не приемлет украшательств, тем не менее без некоторых аксессуаров никак не обойтись. Взять, к примеру, светильники, которые в любом случае будут присутствовать в каждой из комнат даже несмотря на то, что в этом направлении главный упор сделан на большие окна, стеклянные двери от пола до потока, что само по себе обеспечивает беспрепятственное проникновение солнечных лучей. Именно последние и помогают создавать динамичную атмосферу внутри помещений, ведь игра света и тени на бетонных поверхностях рисует неповторимые образы, которые могут меняться ежесекундно, а их картинка буде зависеть от угла зрения и фантазии самого человека.Говоря о светильниках не лишним будет напомнить, что и к ним применяются все те же правила – никакого декора, строгие линии, прямые углы и грани. Хотя допускаются и круглые формы, но только виде тарелок. Материал может быть стандартным, как для такого рода приборов – стекло, пластик, металл, дерево. А вот подвешивать светильники можно как на грубых цепях, так и на проводах.Напомним, что никаких выставочных сервантов с сувенирами, тарелками, поделками и т. д. в бруталистских интерьерах быть не должно, равно как и портретов, вышивок и других самоделок. Бетонные стены не нуждаются в декорировании. Зато прятать радиаторы, гофру вытяжки, вентиляционные короба, стальные швеллера, поддерживающие потолок , и любые другие металлоконструкции тоже не придется, вот они-то и станут основным украшением интерьера, если, конечно же, решитесь оформить интерьер своего дома в стиле брутализм.