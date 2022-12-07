Брутализм в интерьере: простота природных материалов, практичность и функциональность

1. Зарождение стиля брутализм

Брутализм в архитектуре.

Элегантный брутализм не так и груб, как кажется большинству.

Объемная композиция в стиле брутализм (работы Лазаря Хидекеля, 1960-е г.). | Фото: khidekel.togdazine.ru.

2. Основные принципы и философские идеи стиля брутализм в дизайне интерьеров

Бетонные стены нельзя оштукатуривать или покрывать неестественными красками, все должно остаться в первозданном виде. | Фото: rehouz.info.

Альтернативой бетону может стать «неприкрытая» кирпичная или каменная кладка.

Стиль брутализм применим только для больших и просторных помещений. | Фото: kot-na-divane.ru.

3. Сочетаемость материалов при оформлении интерьера в стиле брутализм

«Обнаженная» фактура бетона сама по себе является украшением интерьера. | Фото: greentown2020.livejournal.com.

Особенно эффектно смотрятся стеклянные перегородки.

Ванная комната в стиле брутализм производит впечатление. | Фото: rehouz.info.

Соотношение бетонных и деревянных поверхностей зависит от предпочтений хозяина.

Деревянным может быть только пол. | Фото: rehouz.info.

4. Цветовое решение в дизайне интерьера

Светлые тона бетона сделают интерьер более воздушным и приятным. | Фото: kot-na-divane.ru.

Не стоит увлекаться только темным цветом, контрастные акценты помогут создать эффектный и стильный дизайн. | Фото: prointerior.info.

5. Правильный выбор мебели

Для бруталистского интерьера подойдет лаконичная мебель, которая «растворяется» на фоне стен. | Фото: greentown2020.livejournal.com.

Максимальная лаконичность и никакого украшательства.

Мягкая мебель должна быть однотонной без цветочных/геометрических мотивов и градиентов. | Фото: kot-na-divane.ru.

Столы тоже могут быть сделаны из бетона.

6. Аксессуары и освещение

Обилие масштабных окон и световых люков – приоритетное решение для организации освещения.

Светильники станут украшением интерьера, если выбрать правильную модель.

Максимум, что себе можно позволить – небольшое количество картин.

Тот случай, когда не нужно думать, как спрятать инженерные коммуникации и металлоконструкции.