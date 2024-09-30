Комнатные растения, с которыми нужно быть начеку

Комнатные растения – не только украшают квартиру и поднимают настроение, а и могут испортить самочувствие как хозяевам жилья, так и их четвероногим друзьям. Рассказываем, к каким цветам стоит относиться с опасением, поскольку, несмотря на их красоту, они токсичны и ядовиты.







1. Диффенбахия

2. Монстера

3. Азалия

4. Антуриум

5. Бегония

6. Фикус Бенджамина

7. Пуансеттия

8. Амараллис

9. Олеандр

Диффенбахия красива и опасна для здоровья.Диффенбахия — это род тропических растений, произрастающих на Филиппинах и в Юго-Восточной Азии. Они часто выращиваются как комнатные растения и известны своими крупными, ярко окрашенными листьями и простотой ухода. Растение токсично, и его следует хранить вдали от детей и домашних животных, так как при попадании внутрь оно вызывает отёк слизистой, горла и пищеварительной системы. При попадании на кожу, может появиться сильное раздражение и ожог. Наиболее распространённым видом диффенбахии является Dieffenbachia seguine. Несмотря на всю свою красоту, это растение получило прозвище «немые розги», пожевав пару листочков, можно раз и навсегда потерять дар речи.С монстерой нужно быть осторожным.Монстера является одним из видов цветковых растений, произрастающих в тропических лесах Центральной Америки. Оно славится своими крупными, глянцевыми листьями в форме сердца, которые с первых секунд бросаются в глаза характерным рисунком фенестрации, придающим листьям «дырявый» вид, как будто они были разрезаны. Несмотря на то, что монстера весьма популярное комнатное растение, известное своими свойствами по очистке воздуха, но при этом оно ядовитое, поскольку в нём содержится токсичный сок, вызывающий ожоги и раздражения при подпадении на кожу, а попадая в организм — может вызвать проблемы с пищеварением. Поэтому держите растение подальше от детей и животных.Роскошная, но ядовитая азалия.Азалия — популярный цветущий кустарник, относящийся к семейству рододендронов. Как правило, растение произрастает в Азии и Северной Америке. Оно славится своими красивыми, яркими соцветиями, которые распускаются весной. Азалии бывают самых разных цветов и оттенков, включая розовые, красные, белые и фиолетовые. Их частенько высаживают в садах, так как они относительно неприхотливы в уходе и цветут несколько раз за сезон. Азалии прекрасно растут во влажной, хорошо дренированной почве в полутени, поэтому прекрасно подходят и в качестве комнатных растений. При этом, не стоит забывать, что азалия токсична для человека и животных. Все части растения, включая стебли, листья и цветы, содержат химические вещества, называемые граанотоксинами, которые при попадании в организм, вызывают целый ряд симптомов, включая расстройство желудка, рвоту и диарею. Ко всему прочему, отравление азалией приводит к спутанности сознания, галлюцинациям и редко к смерти.Антуриум отлично впишется в любой интерьер.Антуриум — это род растений, включающий в себя множество видов, таких как Антуриум андреанум, который обычно называют цветком фламинго. У этих растений яркие листья в форме сердца, покрытые разноцветными пятнами. Зачастую, антуриум используют в цветочных композициях или в качестве декоративных комнатных растений, поскольку они отлично вписываются в любой интерьер. Важно помнить о том, что антуриум токсичен как для людей, так и для домашних питомцев. Все части растения, включая листья и сок, содержат кристаллы оксалата кальция, называемые рафидами. При попадании в организм, они вызывают раздражение и воспаление полости рта и пищеварительного тракта, а в некоторых случаях — отёк и затруднение глотания. В редких случаях антрицин, соединение, содержащееся в растении, может вызвать раздражение кожи или аллергическую реакцию у некоторых людей и животных.Несмотря на свою ядовитую натуру, бегония будет радовать красотой.Бегонии — это род цветковых растений, известные своими привлекательными яркими листьями и нежными цветами. Существует множество различных видов бегоний, начиная от тех, которые выращивают из-за их привлекательной листвы, и заканчивая теми, которые выращивают из-за их эффектных соцветий различных цветов и оттенков. К числу некоторых популярных видов бегоний относятся рекс, семперфлоренс и кокцинея. Бегонии можно выращивать в садах на открытом воздухе или в качестве комнатных растений, они ценятся за их яркую и декоративную листву. Обычно они хорошо растут при ярком непрямом освещении в хорошо дренированной почве. Не стоит забывать о том, что бегония содержит соединения, называемые оксалатами, вызывающими аллергические реакции как на коже, так и на слизистой оболочке. А вот сок растения, попадая в организм, вызывает отёк, жжение, рвоту и затруднённое дыхание.Опасно красивый фикус Бенджамина.Фикус Бенджамина, известный как плакучая смоковница или плакучий инжир — один из видов цветковых растений, произрастающих в Восточной Азии и Австралии. Этот фикус весьма популярен, его использую для украшения помещений и улицы благодаря привлекательной плакучей листве и тому факту, что за ним относительно легко ухаживать. Фикусу Бенджамина требуется яркое рассеянное освещение и хорошо дренированная почва. Он также чувствителен к низким температурам, поэтому в зимние месяцы его следует держать подальше от холодных сквозняков или прямого контакта с холодными окнами. Известно, что фикус Бенджамина поглощает из воздуха токсичные летучие органические соединения (ЛОС), такие как формальдегид, тем самым улучшая качество воздуха в помещениях. Однако сок растения содержит алкалоиды и латекс, вызывающие раздражение при попадании внутрь или на кожу. Поэтому важно бережно обращаться с фикусом, избегая прямого контакта с соком.Рождественская звезда.Пуансеттия, также известная как Рождественская звезда, является многолетним растением, произрастающим в Мексике и Центральной Америке. Она известна своими яркими прицветниками (видоизменёнными листьями), которые окружают маленькие жёлтые цветочки, распускающиеся я в рождественский сезон, что и дало растению его название. Пуансеттия нуждается в ярком непрямом солнечном свете и хорошо дренированной почве. Она также чувствительна к холодным сквознякам и низким температурам, поэтому в зимние месяцы рекомендуется держать её подальше от кондиционеров или холодных окон. Все части растения считаются токсичными. Млечный сок молочая содержит сердечные гликозиды и другие токсичные соединения, которые могут нанести вред при попадании внутрь как человеку, так и животному. Токсичные вещества вызывают целый ряд симптомов, включая тошноту, рвоту, диарею, нарушения сердечного ритма, судороги, раздражение кожи или аллергические реакции.Токсичный амараллис.Гиппеаструм (амариллис) — это род цветковых растений, произрастающих в Южной Америке, славящихся своими эффектными цветами в форме трубы, которые бывают самых разных цветов и оттенков, включая красный, розовый, оранжевый и белый. Гиппеаструмы часто выращивают в комнатных горшках, их ценят за простоту ухода и красивое цветение. Они любят яркий рассеянный свет и хорошо дренированную почву и, как правило, цветут в зимний сезон. Однако все части растения гиппеаструм содержат токсины, в том числе сапонины и ликорин (токсичный алкалоид, содержащийся в луковицах и стеблях растения), которые при попадании в организм людей и животных, включая кошек, может вызывать рвоту, диарею и почечную недостаточность.Пышноцветущий олеандр.Растение олеандр является разновидностью цветущего кустарника, произрастающего в Средиземноморском регионе. Оно широко используется в качестве декоративного растения благодаря своим привлекательным розовым или белым цветкам. Однако все части олеандра токсичны и при попадании в организм могут вызвать серьёзные последствия для здоровья, включая тошноту, рвоту, диарею, головокружение и сердечную недостаточность. Даже небольшое количество растения несёт в себе вред, особенно для детей и домашних животных. Поэтому важно держать его в недоступном для них месте и соблюдать осторожность при обращении с ним.