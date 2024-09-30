Настойку для быстрого заживления ран и ушибов из чеснока и йода

С приходом тепла количество порезов, ушибов и прочих повреждений на теле многократно возрастает. Многие раны заживают долго, если им не помочь правильным уходом и обеззараживанием.

Обрабатывая порезы и прочие повреждения этой самодельной настойкой, вы сможете заживлять кожу в разы быстрее.



Что потребуется:



чеснок – 6 долек;



йод – 3 пузырька;



стеклянная бутылочка 100-200 мл.

Процесс приготовления настойки

Необходимо очистить чеснок и раздавить его прессом. Полученная кашица помещается в небольшую стеклянную бутылочку и наливается йодом. Нужно, чтобы он полностью покрыл чеснок. Затем бутылка закрывается, взбалтывается и настаивается в холодильнике.Через неделю настойка готова к применению. Она используется для лечения любых повреждений, в том числе и синяков. Насыщенный чесноком йод не просто обеззаразит раны, но и ускорит их заживление. Хранить средство нужно в холодильнике.