С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kottrak
    лошадиная версия не выдерживает критики: если ноги женщины свешены направо, то и она направо больше повернута, а в та...Почему пуговицы н...
  • Геннадий Бережнов
    Все их потуги направлены на реализацию собственных амбиций и в том числе экстремальных. Сколько их погибло на этих ск...Как альпинисты об...
  • Александр Данилов
    Во времена СССР, в Москве, через дорогу от ЦУМа, была сосисочная. Я до сих пор помню вкус тех сосисок с кофем!!!Как в советское в...

Настойку для быстрого заживления ран и ушибов из чеснока и йода

С приходом тепла количество порезов, ушибов и прочих повреждений на теле многократно возрастает. Многие раны заживают долго, если им не помочь правильным уходом и обеззараживанием.
Обрабатывая порезы и прочие повреждения этой самодельной настойкой, вы сможете заживлять кожу в разы быстрее.

Что потребуется:

чеснок – 6 долек;

йод – 3 пузырька;

стеклянная бутылочка 100-200 мл.



 

Процесс приготовления настойки



Необходимо очистить чеснок и раздавить его прессом. Полученная кашица помещается в небольшую стеклянную бутылочку и наливается йодом. Нужно, чтобы он полностью покрыл чеснок. Затем бутылка закрывается, взбалтывается и настаивается в холодильнике.



  
Через неделю настойка готова к применению. Она используется для лечения любых повреждений, в том числе и синяков. Насыщенный чесноком йод не просто обеззаразит раны, но и ускорит их заживление. Хранить средство нужно в холодильнике.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
настойка
Раны
наверх