Дом-муравейник: проект жилого комплекса с «пиксельным» фасадом

Будущий жилой комплекс на улице King Street West (Торонто, Канада.)
В связи с недостатком свободного пространства в мегаполисах, современные архитекторы стараются максимально использовать каждый клочок земли, соединяя новые здания со старыми. Так в Торонто (Канада) в скором времени может появиться жилой комплекс, который объединит в себе прежние постройки вместе с новыми зданиями. Снаружи этот объект напомнит то ли пиксели, то ли кубики лего.
Архитекторский проект фирмы BIG.
Фирма BIG во главе с архитектором Бьярке Ингельсом (Bjarke Ingels) планирует осуществить редевелопмент нескольких объектов, расположенных на улице King Street West. Банк и два офисных здания станут частью масштабного комплекса, снаружи напоминающего скопление кубиков.
Проект редевелопмента от архитектора Bjarke Ingels.
Площадь нового проекта составит 67 355 квадратных метров. Первый и второй этаж займут офисы и торговые площади. На верхних уровнях разместятся жилые апартаменты (500 квартир). Новые здания расположатся таким образом, что внутри образуется небольшой и уютный дворик, скрытый от суеты мегаполиса.
На террасах комплекса King Street West будут высажены зеленые растения.
Предполагается, что террасы каждого «кубика»-квартиры будут засажены зелеными растениями. Окна апартаментов развернут относительно друг друга на 45 градусов, что позволит солнечным лучам беспрепятственно проникать внутрь комнат.
Проект редевелопмента от архитектора Bjarke Ingels.
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