Сауна на воде - отдых для души и тела

Сауна на воде.
Шведы известны своим трепетным отношением к окружающей среде. Более того, лучшим местом отдыха у них считается лес, свежий воздух и близость к какому-нибудь водоему. Учитывая эти факторы, одна из архитектурных фирм спроектировала небольшую сауну, которая держится на плаву. Так, специалисты добавили «изюминку» к отдыху на природе и максимально снизили негативное воздействие постройки на окружающую среду.
Плавучая сауна, расположенная в 3 часах езды от Стокгольма (Швеция).
Сауна расположена на озере в трех часах езды от Стокгольма. Снаружи строение обшили темной древесиной и прописали специальным составом, защищающим от гниения. К тому такой фасад позволяет постройке идеально вписаться в окружающий ландшафт.
Плавучая сауна выполнена из натуральной древесины двух видов.
Парилка со стеклянной стеной.
Внутренняя отделка резко контрастирует с наружной облицовкой. Стены и лежаки выполнены из светлой ольхи. В сауне два помещения: раздевалка и парилка. С одной стороны постройки вместо деревянной стены сделали стеклянную. Так отдыхающие смогут наслаждаться отличным видом на природу.
Прозрачная стена открывает вид на окружающую природу.
Сауна на воде.
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