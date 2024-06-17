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Мелани Гейдос – модель с генетическим расстройством, сломавшая стереотипы индустрии красоты


Мелани Гейдос - самая провокационная модель современности.

Мелани Гейдос - самая провокационная модель современности.

Ее зовут Мелани Гейдос. Она невероятно храбрая женщина, которая вступила в схватку с индустрией моды и выиграла! Ей 28 лет, и она с рождения страдает эктодермальной дисплазией. Это редкое генетическое заболевание, повреждающее зубы, хрящи, ногти и когти.
Казалось, что болезнь заклеймила ей и не оставила шансов, но несколько лет назад Мелани нашла в себе силы стать моделью.

Есть люди, которые не стесняются в выражениях, когда видят Мелани. А те, кому посчастливилось пообщаться с девушкой, отмечают, что у неё невероятная харизма, энергетика и внутренняя красота.
Инопланетянка Мелани Гайдос.

Инопланетянка Мелани Гайдос.

 
Мелани Гейдос - невероятная харизма, энергетика и внутренняя красота.

Мелани Гейдос - невероятная харизма, энергетика и внутренняя красота.

 
Мелани Гайдос - невероятная и провокационная модель.

Мелани Гайдос - невероятная и провокационная модель.

 
Красота за гранью.

Красота за гранью.

 
Мелани Гайдос: красота, заключённая в клетку.

Мелани Гайдос: красота, заключённая в клетку.

 
Погружение в сюр.

Погружение в сюр.

 
Сказочные сюжеты с Мелани Гайдос.

Сказочные сюжеты с Мелани Гайдос.

 
Мелани Гайдос: за гранью реальности.

Мелани Гайдос: за гранью реальности.

 
Она невероятна!

Она невероятна!

 
От ужаса до красоты полшага.

От ужаса до красоты полшага.

 

 

www.facebook.com/melanie.gaydos.model

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