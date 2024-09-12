В чём секрет сыра для небрезгливых, который охраняется законом и считается пищей для избранных

Странный сардинский деликатес

Остров Сардиния.

Пастух на лошади пасёт овец в Джара-ди-Гестури, район Ористано на Сардинии.

Почему его считают самым опасным сыром в мире

Касу Марцу (Casu Marzu), сыр пекорино из Сардинии на выставке Музея отвратительной еды, на которой представлены 80 самых отвратительных продуктов в мире в Нанте.

Касу Марцу (Casu marzu), заражённый личинками сыр из Сардинии, Италия, представлен в Музее отвратительной еды в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Запрещённый продукт

Традиционный сардинский деликатес из овечьего молока запрещён к коммерческой продаже.

История традиции

Редкий смельчак может решиться попробовать этот сыр.

Современные технологии выводят производство Касу Марцу на новый уровень