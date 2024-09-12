Почему у автомобиля могут загореться тормозные колодки, и как этого избежать

Воспламенение тормозных колодок/ Фото: avtovzglyad.ru
Возгорание тормозных колодок – не редкость в автомобильной практике, даже если у транспортного средства нет признаков серьезных неисправностей. Причины воспламенения колодок станут понятны после того, как мы поймем принцип действия тормозной системы., как их устранить.
1. Принцип действия тормозной системы
Устройство тормозной системы автомобиля/ Фото: barnaul-altai.ru
Перед тем как перейти к разбору такой проблемы, как возгорание тормозных колодок, следует получить общее представление о принципе работы такой системы. В любом транспортном средстве узел состоит из дисков (или барабанов), а также колодок, отвечающих за механическое замедление «железного коня». Нажимая на педаль, автомобилист смещает поршень в ключевом цилиндре, после чего рабочее вещество, передвигаясь по магистралям, активирует цилиндры. Последние обеспечивают прижатие колодок с особым средством к барабанам или дискам, чем обеспечивают постепенное сбрасывание скорости.
Вдобавок, комплекс комплектуется вакуумным усилителем, минимизирующим негативную нагрузку на педаль, и специальным расширительным бачком для рабочей жидкости. В нынешних системах есть вспомогательные электронные датчики, такие как ABS. Это специализированный электронный комплекс, исключающий блокирование колес при резком сбрасывании скорости.
Тормоза в современных моделях автомобилей характеризуются особой надежностью. Однако они по-прежнему уязвимы к разного рода неисправностям.
2. Основные причины перегрева колодок
Перегревание тормозов/ Фото: ddcar.ru
Неполадки тормозной системы случаются при короблении дисков либо банальном стачивании колодок. К перегреву механизмов приводят избыточная нагрузка при трении из-за частой эксплуатации. Выделим несколько основных причин, способных вызвать возгорание колодок:
1. За свою историю автомобиль комплектовался разными типами силовых агрегатов, при том, что система торможения оставалась прежней. Любые глобальные вмешательства в подкапотное пространство с изменением конфигурации двигателя негативно сказываются на тормозах.
2. Автовладелец предпочитает агрессивный стиль вождения с постоянным набором и сбрасыванием скорости, перемещением между полосами движения и прочими манипуляциями, затрагивающими тормозную систему. Естественно, это не тот режим эксплуатации, который рекомендуют производители транспортных средств.
3. Экстремальные условия. Среди них – внезапное торможение с высокой скоростью, затяжной спуск с горного склона, подтормаживание с тяжелогруженым прицепом, длительная буксировка и т.д.
Частая езда по ухабам может привести к порче тормозной системы/ Фото: auto.rambler.ru
Перечисленные неприятности возникают и при движении по ухабистой и извилистой дороге, где возникает необходимость часто сбрасывать скорость при вхождении в повороты или спуске с горы. Под воздействием высоких температур диски подвергаются расплавлению и теряют свою работоспособность. В критических условиях составляющие тормозной системы могут нагреваться до 350-600 градусов. Но если речь идет о кратковременном перегреве, качественные комплектующие нормально его выдерживают.
Но ведь новые запчасти требуют правильной откатки в деликатном режиме. Как отмечают эксперты, рекомендуется преодолеть 500-1000 км, чтобы колодки адаптировались для последующей эксплуатации. Если упустить такой пункт, механизм может не выдержать, из-за чего произойдет возгорание краски на его пластине.
Естественно, в таких условиях придется воспользоваться огнетушителем либо подручными средствами для тушения. Однако обнаружить возгорание колодок во время управления автомобилем бывает непросто. А ведь очаг может поджечь тормозные шланги, создав аварийную ситуацию.
Существуют и другие неприятности. Если при обслуживании тормозной системы в автомастерской в пыльники направляющих добавят много литола, он может воспламениться под воздействием растущей температуры.
Резкое торможение/ Фото: avtopribambas.com
С бюджетными комплектующими ситуация выглядит еще плачевнее. Во время торможения они не только уязвимы к возгораниям, но и к разрушению. Фрикционная смесь может не справиться с нагрузкой в виде 5 резких торможений, а защитная краска на пластине, оберегающая металл от коррозионных процессов, может вспыхнуть открытым огнем.
Ну и напоследок, к воспламенению тормозных колодок может привести банальная халатность водителя. Например, если механизм возврата стояночного тормоза подзакиснет, то его колодка перестанет отходить обратно, из-за чего начнет заклинивать. Без своевременного устранения проблемы нагрузки начнут расти, что и станет причиной возгорания.
3. Дополнительные проблемы тормозов, и как их избежать
Изношенные тормозные колодки необходимо менять/ Фото: kuzovnoyservice.ru
Тормозные колодки могут воспламениться и по другим очевидным причинам:
1. Естественное старение колодок. Колодки являются расходным элементом, требующим своевременной замены. В дисковых системах они рассчитаны на 30-40 тыс. км пробега, после чего подвергаются демонтажу с целью установки нового комплекта.
Это обусловлено специфическим строением детали. Под колодкой подразумевается металлическая пластина с абразивной накладкой, где последняя постепенно изнашивается при взаимодействии с диском из чугуна и становится пылью.
Еще она может разрушиться на фоне перегрева или отслаивания от основы. Среди выраженных признаков износа упоминается снижение количества жидкости или характерный скрип и скрежет при сбрасывании скорости.
2. Изнашивание барабанов и дисков. Как и колодки, эти детали принадлежат к группе расходников, хотя функционируют в 2-3 раза дольше. Так, качественный механизм сможет пережить 2 комплекта колодок, после чего тоже будет заменен новым. Допустимый износ отмечается в документации и не может быть превышен. Среди явных проявлений износа барабанов упоминается побежалый цвет или сильная вибрация в руле при нажатии на педаль.
Слабая педаль тормоза/ Фото: 3drive.ru
3. Разгерметизация магистрали. Среди критических поломок системы следует выделить утечки в тормозной магистрали. Это сопровождается тем, что при выжимании педали последняя уходит практически до пола без существенного сопротивления, но автомобиль практически не замедляется.
Если вы обнаружили такую проблему, немедленно прекратите езду, воспользовавшись торможением двигателем, или ручным тормозом, не забывая о правилах безопасности. Дальше следует найти утечку, устранить ее заменой трубки или шланга и повторно прокачать систему. Эксплуатировать машину с неисправной гидравлической магистралью категорически запрещено.
4. Износ и клин направляющих суппорта. Поршни тормозных цилиндров подвергаются окислению и могут начать подклинивать. В результате эффективность работы тормозной системы стремительно снижается, а также становится неравномерной. Со временем вы можете обнаружить, как при нажатии на педаль тормоза машину начнет уводить в сторону.
Увод автомобиля в сторону/ Фото: vipauto-barnaul.ru
Порой подклинивание вызывает перегрев и возгорание дисков, а также стремительный износ колодок. Если не устранить проблему в ближайшее время, безопасность езды на машине окажется под угрозой.
5. Деформация дисков. В большинстве случаев для изготовления дисков используется чугун. А этот материал уязвим к резким температурным скачкам. Поэтому старайтесь не допускать перегрева дисков, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа.
Если на щитке приборов появилась индикация поломок с иконкой тормозов, скорее всего, это связано со снижением уровня жидкости в расширительном резервуаре. Ни в коем случае не игнорируйте эти симптомы и приступите к устранению неполадок, чтобы избежать более плачевных последствий в будущем.
