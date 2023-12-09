Как сохранить тепло в доме

Рассказываем, как наслаждаться зимой, но не впускать ее в дом.







Иногда счета за отопление такие высокие, что мы начинаем думать — а не золото ли течет по моим трубам? Но есть действенные способы, которые не позволят замерзнуть и без лишних трат. И так, делимся списком простых (и недорогих) лайфхаков, с которыми вы забудете про выбор между теплом и кошельком.



Проверьте котел

Обновите термостат

Переставьте мебель

Проверьте окна

Заполните промежутки в паркете

Побольше ковров

Не забудьте про подложку

Купите свечи

Поменяйте шторы

Управляйте радиатором

Уберите трещины на чердаке

«Запечатайте» плинтусы

Закройте замочную скважину

Купите электрическое одеяло

Изолируйте входную дверь

Проблемы в работе котла начинаются задолго до его поломки. Он перестает прогревать помещение (так что вам все время приходится увеличивать температуру) и тратит больше электроэнергии на ежедневные задачи. Поэтому стоит проверять котел каждые 12 месяцев — это невысокая трата, в сравнении с покупкой нового котла.Термостат — это устройство, которое измеряет температуру вашего дома и передает данные в котел (или кондиционер). Если термостат устарел, то и котел будет выдавать не ту температуру, которая вам нужна. Так что советуем обновить термостат — тем более, что он, как правило, недорогой.Если ваш диван прилегает к батарее, то он получает все прелести отопления, а вы остаетесь в стороне. Поэтому освободите доступы к батареям — так они будут распространять тепло по всей комнате, и никакая мебель не будет его «впитывать»Окна пропускают воздух даже в новых домах, но не обязательно сразу покупать новые — подготовьте старые к холодному сезону. Так, закройте окно и проверьте, есть ли у него место, которое пропускает воздух. Дальше снова откройте окно, и пройдитесь самоклеящейся лентой из пенопласта по тем участкам, к которым окно прилегает неплотно. Дополнительная подкладка не пропустит холодный воздух и прослужит сезон.Многие выбирают необычное напольное покрытие с трещинами, но они пропускают холодный воздух (особенно в большом доме). Промежутки в паркете можно заполнить — например, специальным резиновым покрытием, которое проникает прямо в трещины пола. Оно продается в магазинах для дома и не остается на поверхности пола.Другой вариант для паркета с трещинами — покупка ковра. Так, постелите его на особо продуваемые места, чтобы ткань вобрала в себя весь холод. Этот совет подойдет и для обычного паркета — как правило, он все равно холоднее, чем ковер, по которому можно ходить без тапок.Эксперты из бренда ковровых покрытий Carpetright в США выяснили, что ковры с подложкой на 15% теплее, чем без нее. Дело в том, что она не пропускает холод с пола к ковру, а забирает его на себя. А еще она выполняет роль фиксатора, не позволяя ковру скользить.Маленькая свеча повышает температуру комнаты на несколько градусов. А что, если свеча будет не одна, да еще и большого размера? Да, это не заменит центральное отопление, но точно даст дополнительное тепло, когда батареи не справляются.Чтобы сохранить тепло в комнате, выберите шторы из плотной толстой ткани — они забирают весь холод на себя и не пропускают его в квартиру. Держите их закрытыми с вечера и до утра (когда на улице особенно холодно), а утром открывайте, чтобы дом согрелся за счет солнца. Кстати, выбирайте шторы темных цветов: они привлекают лучи солнца днем, и отталкивают холодный воздух ночью.Когда отверстия в радиаторе установлены сверху, то основное тепло идет в потолок — то есть, впустую. Если же вы установите небольшую полку над радиатором, то воздух будет сталкиваться с ней, и перенаправляться прямо в комнату. К тому же, это еще и красиво — на нее можно поставить свечу или букет сухоцветов.Согласно некоторым данным, чердак (или неотремонтированный верхний этаж) забирает ¼ тепла у вашего дома. Так что пройдитесь стекловатой по всему периметру чердака и не забудьте про крышу. Да, этим не всегда хочется заниматься, но цифры говорят сами за себя — изоляция на чердаке служит от 40 лет.Если вашим плинтусам более 7 лет, настало время проверить — пропускают ли они воздух. Если да — не нужно сразу покупать новые, попробуем восстановить старые. Так, пройдитесь герметиком по всем трещинам за плинтусами и над ними. Этот лайфхак особенно полезен в частных домах — они легче продуваются воздухом.Если вы живете в частном доме, то замочная скважина ведет прямо на улицу и пропускает холодный воздух. Да, отверстие пропускает немного воздуха, но он ощутим. Так что прикройте скважину металлическим или пластмассовым диском.Электрическое одеяло кладется поверх обычного одеяла, как теплый плед. Собственно, оно может и дальше быть просто пледом, пока вы не включите его через компактный пульт. На многих одеялах есть таймеры: вы можете включить его только на 20 минут, пока не заснете. Кстати, есть еще электрические матрасы — работают они по тому же принципу.Чтобы холод из входной двери не проходил в дом, нужно установить небольшую прихожую с еще одной дверью — которая уже будет вести в помещение. Да, такой шаг требует перепланировки, зато дом будет защищен в мороз.