Странные и загадочные достопримечательности, спрятанные по всему миру

Наш мир — это странное место. Как только у нас начинает появляться ощущение того, что мы всё о нём знаем, он вдруг показывает нам странные места или жуткие скалистые образования. Если знать, где именно искать, то можно найти настолько же необычные и загадочные места как те, о которых мы расскажем далее:



10. Долина эротических камней (Erotic Rock Valley), Турция

9. Ванна Дьявола (Devil’s Bath), Новая Зеландия

8. Стекло пустыни, Ливия и Египет

7. «Мировая Машина» Франца Гзельманна (Franz Gsellmann’s Weltmaschine), Австрия

6. Смертельно опасные пузыри озера Эйбрахам (Lake Abraham), Канада

5. Озеро Крови (Lake Of Blood), Боливия

4. Мечеть в стиле диско (Disco Mosque), Иран

3. Грандиозные туманные радуги, По всему миру

2. Мёртвая лошадь на покатушках, Штат Невада

1. Нижняя часть айсберга, Антарктида