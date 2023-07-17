10 причудливых традиций и обычаев, которые, к счастью, канули в лету

Обувь кракове и другие причуды из прошлого.
Планкинг, тверкинг, айсбакет – не нужно долго вспоминать, чтобы назвать причудливые занятия, которые люди придумывают сами себе, и смысл которых будет тяжело объяснить нашим внукам. В истории же встречались еще более странные традиции, обычаи и занятия.
1.
Клубки нечесаных слипшихся волос считались своего рода амулетом, которые приносит хорошее здоровье. Люди даже летом намазывали головы жиром и надевали теплые шапки, чтобы волосы спутывались еще больше. В 17 веке люди верили, что болезни покидают тело через волосы. Это суеверие было настолько сильным, что люди в течение всей жизни ни разу не обрезали свои польские косички. Самым известным человеком с подобной «прической» был датский король Кристиан IV.
2. Дуэльные шрамы
Дуэльные шрамы.
По данным современных исследований, женщин более привлекают мужчины со шрамами, но только для краткосрочных отношений. Это может быть наследием так называемых renommierschmiss (также известных как «дуэльные шрамы»), которые были приняты в начале 1900-х годов в Германии. Шрам от дуэли (которые были тогда законными) на лице считался признаком чести. Считалось, что шрам делает мужчину более брутальным и мужественным.
Большинство людей бросали вызов на дуэль, не чтобы выиграть, а чтобы преднамеренно получить ранение в лицо. Но не все были достаточно смелыми, чтобы принять участие в поединке. Некоторые люди (кто хотел обзавестись шрамом, но боялся поединков) делали себе порез бритвой, а затем втирали конский волос в рану, чтобы усугубить травму. Другие платили врачам, чтобы отрезать кусок щеки. У многих высокопоставленных членов общества, от врачей до профессоров и нацистских чиновников, были подобные шрамы.
3. Бинтование головы
Бинтование головы.
Бинтование ног в древнем Китае является одной из самых известных практик модификации тела из истории. При этом ноги гарантированно ломались и деформировались, что зачастую приводило к инвалидности. Бинтование головы было также умышленной и необратимой деформацией черепа, которая практиковалась у древних египтян и майя.
В некоторых обществах деформированные головы были символами интеллекта и высокого социального статуса. В других обществах бинтование головы практиковалось только из эстетических соображений. Деформация черепа обычно происходила еще в детском возрасте, поскольку детские черепа более мягкие и податливые. Перевязывали головы обычно тканью и виноградной лозой или сжимали голову ребенка между кусками дерева, чтобы сделать ее плоской.
4. Мокомокаи
Mokomokai.
Мокомокаи - высушенные головы умерших родственников маори в Новой Зеландии, которые покрыты традиционной татуировкой. Обычно эти головы варили или готовили на пару, чтобы они сохранялись дольше. В 18 веке британские моряки попытались закупать такие головы у туземцев в качестве сувениров. Маори поначалу не желали расставаться со своими жуткими талисманами, но затем вспыхнула война между местными племенами. Чтобы финансировать эту войну, маори начали продавать момокаи британским морякам, которые в свою очередь перепродавали головы коллекционерам и краеведам в Европе.
В результате торговли племенные войны стали еще более кровавыми, поскольку те племена, которые покупали европейское оружие, победили других и начали продавать головы своих жертв. Спрос на мокомокаи быстро увеличивался. Дошло до того, что европейские покупатели стали выбирать голову, которую они хотели приобрести, еще у живых рабов.
5. Питание мышьяком
Питание мышьяком.
Для большинства людей слово «мышьяк» является синонимом слова «яд». В средние века мышьяк был очень популярным среди большинства убийц, отчасти потому, что последствия отравления мышьяком напоминают эффекты холеры, которая встречалась повсеместно в то время. Однако, народ Штирии (области Австрии) думал иначе. В 1851 году было обнаружено, что бедные крестьяне Штирии любили употреблять мышьяк в пищу, потому что считали, что он делает их здоровее.
Штирийцы начинали употреблять мышьяк в очень малых количествах, постепенно увеличивая дозу до уровня, который был смертелен для обычного человека. Большинство из людей этого горного народа никогда не болели хроническими заболеваниями при использовании мышьяка, но при прекращении его приема начинали страдать от потери аппетита, беспокойства и спазматических болей.
6. Обувь кракове
Обувь кракове.
«Кракове» был модной обувью с невероятно длинными носами. Этот стиль обуви, который был якобы назван в честь польской столицы Кракова, пользовался невероятной популярностью в 15-м веке в Европе. Позже такую обувь начали называть пуленами. Поскольку в пуленах было ходить невероятно трудно, люди зачастую набивали длинные носки обуви мохом или укрепляли их китовым усом. В разгар повального увлечения были даже приняты законы, согласно которых длина носка пулена зависела от социального класса человека.
7. Удлинение шеи
Удлинение шеи.
Женщины народностей падаунг или каян в Бирме и Таиланде часто называют «жирафами», поскольку вплоть до 1990-х годов у них существовала необычная традиция. Девочки падаунгов с пятилетнего возраста начинали носить на шее медные или латунные кольца, чтобы удлинить шею. Если у юной девочки кольца весили порядка одного килограмма, то у взрослой – до пяти килограммов. Без колец шея не могла поддерживать вес головы, а питаться было очень проблематично.
Происхождение подобного обычая является тайной, но некоторые говорят, что так поступали специально, чтобы сделать женщин менее привлекательными для работорговцев. Тем не менее, большинство людей думает, что длинные шеи просто считаются красивыми у падаунгов.
8. Танцевальные марафоны
9. Умышленные аварии поездов
Умышленные аварии поездов.
В начале 19-го века у менеджера по маркетингу Missouri-Kansas-Texas Railroad Уильяма Джорджа Краша родилась «гениальная» идея устроить представление из лобового столкновения двух поездов. Для этого в Техасе был выстроен целый временный городок, который был назван по его имени – Краш. Билет на катастрофу стоил 2 доллара, а всего собралось более чем 40 000 человек. Поезда Сумели разогнать до скорости 72 км/ч лоб в лоб, а машинисты выпрыгнули.
Несмотря на заверения о безопасности шоу, два котла двигателей взорвались при ударе, что привело к гибели трех человек и ранениям множества других от разлета осколков. Крага уволили, но традиция была положена - с 1896 по 1932 годы провели более 100 подобных преднамеренных аварий.
10. Купание в ослином молоке
Купание в ослином молоке.
По словам известного греческого врача Гиппократа, ослиное молоко может быть использовано для лечения многочисленных заболеваний, включая отравления, проблемы с печенью, лихорадку и несколько инфекционных заболеваний. Купанием в ослином молоке, как говорят, очень увлекалась Клеопатра. Ей, якобы, требовалось около 500 ослиц для того, чтобы обеспечить молоко для ежедневного купания. Клеопатра была не одинока в своем стремлении к идеальной коже. Поппея Сабина, вторая жена римского императора Нерона, и Полина, сестра Наполеона Бонапарта, также были большие любительницами купания в ослином молоке.
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