За что Чарли Чаплина выгнали из США и почему называли шпионом коммунистов

Чарли Чаплин, лицо немого кино, создал свои лучшие фильмы в Америке. Однако при этом он никогда не имел американского гражданства и после 40 лет жизни в этой стране был фактически выслан из Штатов. Как ни странно, причиной стали симпатии идеям коммунизма и политическая сатира. Своими фильмами он умудрялся одинаково раздражать и Гитлера, и Сталина, и власти США. За смелые взгляды великий комик подвергся настоящей травле.
Чарли Чаплин приехал в Америку еще 20-летним юношей. 1910 по 1912 - два года гастролей по США в составе труппы Карно перевернули его жизнь. Начинающий актер увидел в этой стране свое будущее, и после недолгого возвращения в Лондон, решил остаться там навсегда. Именно в Америке начался его опыт в кинематографе. Как это часто бывает, поначалу шаги на новой стезе вовсе не были для молодого комика удачными. После первых съемок кинопродюсер Мак Сеннет, решивший сделать ставку на новое лицо, вообще решил, что это было ошибкой. Только чудом будущая звезда не вылетела с киностудии. Дальше, правда, все пошло лучше. Молодого человека ждал ошеломительный успех – сначала в чужих фильмах, затем в своих собственных. Кинематограф тех лет позволял актеру гораздо больше свободы, и Чарли Чаплин постепенно заслужил у зрителей право делать то, что он хочет. В своих фильмах он был и сценаристом, и режиссером, и актером, даже писал для них музыку.
Чарли Чаплин в 1910 году – таким он приехал в Америку
Удивительно, что много лет, уже получив всенародную известность, Чарли Чаплин не имел в Америке своего постоянного пристанища. Он жил в арендованных домах, гостиницах и клубе. Только в 1922-м знаменитый актер построил себе дом в Беверли-Хиллс. Правда, здесь он уже ни в чем себе не отказывал - кроме сорока комнат в доме были кинозал и орган. Чарли Чаплин мог себе это позволить, ведь уже в 1917-м он стал самым дорогим по тем временам актером в истории, заключив с «Фёрст Нэшнл» контракт на 1 миллион долларов. Впереди его ждали 20 лет плодотворнейшей работы, успеха и обожания зрителей.
Открытка «Дом Чарли Чаплина, Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния»
Однако времена менялись. Надвигающаяся на мир катастрофа Второй мировой войны затронула и Америку. В 1938 году Чарли Чаплин начинает писать сценарий «Великого диктатора». Идеей для фильма послужило внешнее сходство между сценическим образом Бродяги, в котором мы знаем и любим знаменитого Чарли и Гитлером. Интересно, что в судьбах великого комика и великого диктатора также прослеживается ряд совпадений: оба родились в апреле 1889 года (Чаплин был всего на четыре дня старше Гитлера) и выросли в бедности, оба выстроили свои «империи».
Чарли Чаплин в молодости
Съемки «Диктатора» начались в сентябре 1939 года, через неделю после начала Второй мировой войны, а к концу работы над картиной Франция уже была захвачена фашистами. Этот фильм стал во многом для Чарли Чаплина поворотным – первый звуковой (хотя эра немого кино закончилась еще пару десятилетий назад, но великий комик держался до последнего), последняя лента, в которой использовался образ Бродяги, и первый комедийный фильм, вызвавший невероятную волну критики и протеста, причем не только у цензоров, но и у агрессивно настроенной части зрителей. Многие считали, что картина вообще не выйдет в прокат, так как это подорвет нейтральные отношения между США и Германией. Правда, ситуация быстро менялась, и к моменту выхода давление «сверху» прекратилось, однако начались письма с угрозами от зрителей. Общество разделилось, и кинокартина оказалась на острие горячих споров. Профашистки-настроенная часть бывших поклонников теперь обещала забросать кинозалы на премьере бомбами с газом и стрелять в экран. Чаплин даже договаривался с лидером профсоюзов портовых грузчиков об охране кинотеатров.
К счастью, возмущений на премьере удалось избежать. «Великий диктатор» вышел в прокат осенью 1940 года и был хорошо принят зрителями. Сатира на Гитлера стала сенсацией. Интересно, что по воспоминаниям маршала К. А. Мерецкова, во время Великой Отечественной войны фильм был предложен для проката в СССР, но Сталину он совершенно не понравился. Есть свидетельства, что Гитлер картину тоже посмотрел. Чаплин, услышав, об этом, сказал: «Я бы отдал всё, чтобы узнать, что он думает об этом фильме».
Чарли Чаплин в фильме «Великий диктатор»
Однако эта картина запустила в отношении великого комика американскую машину внутренней безопасности. «Дейли ньюс» писала, что «Чаплин тыкал в зрителей «коммунистическим пальцем», а такие обвинения в «свободной стране» в те годы могли иметь серьезные последствия. ФБР интересовалось деятельностью Чарли еще в 30-е годы, когда он фильмом «Новые времена» наступил на все мозоли капиталистического общества сразу, теперь же им занялась Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Однако Чаплин, как и положено гению, кажется, не обращал внимания ни на что и продолжал отстаивать свои взгляды – в 1942-м он горячо выступил в поддержку открытия второго фронта, чем вызывал очередную волну критики.
Чарли Чаплин в фильме «Месье Верду»
Первым его фильмом, не принятым и не понятым американским обществом, стал «Месье Верду». К обвинениям в коммунистической пропаганде добавились нападки ревнителей нравственности. В газетах вовсю обсуждали внебрачные связи Чаплина, и фильм, очень непохожий на предыдущие, рассказывающей о тихом обывателе, внезапно оказавшемся многоженцем и убийцей, вызвал шквал возмущений. Картина еле-еле была пропущен цензурой, но в прокате Чаплину отказывали сами кинотеатры. В газетах печатались фотографии пикетов «Католического легиона» с плакатами «Чаплин — попутчик красных!», «Вон из нашей страны чужака!», «Чаплин слишком долго загостился у нас!», «Чаплин — неблагодарный! Он прихвостень коммунистов!», «Выслать Чаплина в Россию!».
В 1952-м году, актер ненадолго покидает Америку, чтобы посетить в Лондоне мировую премьеру «Огней рампы». Назад его уже просто не пускают. Чаплину сообщают, что для получения визы ему предстоит ответить комиссии департамента иммиграции на ряд обвинений политического порядка, а также на обвинение в моральной распущенности. После этого актер поселился в Швейцарии, в городе Веве. Он пишет мемуары, музыку, к своим фильмам, снимает еще несколько картин, но общественность принимает их холодно – его звездный час уже прошел, хотя награды за свое творчество он будет получать до самой смерти: Международная премия Мира в 1954 году, премия Эразма, почетный «Оскар» в 1972 (для его получения Чаплину даже выдали визу в Америку, правда, ограниченную по времени), и, наконец, в 1975 года актер был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.
Чаплин и Ганди, Лондон, 1931 год
Хочется сказать, что великий комик был не единственной жертвой борьбы за американское самосознание. Движение Маккартизм, которое позднее называли «новой охотой на ведьм», подмяло под себя в 50-е годы многих граждан «свободной страны». Так, например, Чарли Чаплин входил в число 19-ти голливудских актеров и режиссеров, которых в те годы вызывали в Вашингтон на слушания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Некоторые из них, кстати, потом сидели.
Чарли Чаплин дает интервью BBC, 1970-е гг
«Жизнь может быть свободной и прекрасной, но мы сбились с верного пути. Алчность отравила души людей, разделила мир ненавистью, ввергла нас в страдания и кровопролитие. Мы все наращивали скорость, но заперли себя в темнице. Машины, которые дают изобилие, оставили нас в нужде. Наши знания сделали нас циничными, наша рассудительность сделала нас холодными и жестокими. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем. Нам нужны не столько технологии, сколько человечность. Не столько ум, сколько доброта и мягкость. Без этих качеств жизнь станет жестокой и потеряет смысл». (Финальная речь Чарли Чаплина в фильме «Великий Диктатор»)
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