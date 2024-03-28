5 впечатляющих боевых топоров, которыми наносились сокрушительные удары

Топор - орудие универсальное. Им рубят дрова или...врагов. В древние времена сложно было представить воина без боевого топора. Во многом из-за своего удобства: при сравнительно небольшом весе он обладал впечатляющей ударной силой. Поэтому боевой топор был одинаково действенный и против пехоты, и против кавалерии.
1. Секира
Один из самых распространенных боевых топоров. /Фото: warbook.club
Секира долгое время занимала главенствующее положение в вооружении воина среди других видов боевых топоров. Особенно она полюбилась воинам Скандинавии - викингам. Довольно распространенным орудие было и у славян.
Бродэкс - секира скандинавских воинов. /Фото: topmech.ru
Секира отличается особой формой лезвия - в виде полумесяца длиной до 35 сантиметров. А длинное древко в дополнение делало удары невероятно продуктивными. Особая конструкция позволяла использовать секиру в качестве некого гарпуна, чтобы стаскивать противника с лошади.
Военная карьера секиры длилась несколько веков. /Фото: pinterest.de
Секира была популярна вплоть до позднего Средневековья, когда эпоха рыцарей постепенно отходила в прошлое, а на смену им пришли легковооруженные воины. Мечи и сабли были способны прорезать более тонкую кольчугу, и в тяжёлых боевых топорах уже не было нужды.
Интересный факт: «возрождение» секиры произошло не так давно и, как ни странно, в Голливуде. Режиссёрам и постановщикам очень полюбились эти топоры с двумя лезвиями. И хотя они считаются одними из самых неудобных модификаций этого оружия, их внушительный вид привлек кинематограф.
2. Бердыш
Разновидность секиры. /Фото: popmech.ru
В некотором смысле, бердыш можно назвать разновидностью секиры. Он также имеет лунообразное лезвие, однако оно более вытянутое и с острым верхом. Ещё одной отличительной особенностью этого типа топора было наличие на конце длинного древка (ратовища) так называемого подтока - специального металлического наконечника. Его устанавливали для того, чтобы можно было поставить оружие вертикально, уперев его в землю.
Бердыш в руках стрелецкого воина. /Фото: spiculo.ru
Бердыш был очень удобным в ближнем бою. Длинное древко помогало держать противника на некотором расстоянии, а закругленное лезвие помогало наносить сокрушительные удары. Острый конец позволял выполнять топору еще и колющую функцию. А также довольно широкое лезвие способно было отражать вражеские удары, и воин мог даже обходиться без щита.
Бердыш воинов-кавалеристов. /Фото: warbook.club
У конных войск имелась своя модификация этого оружия. Такой бердыш был более легким и меньшим по размеру. Он имел еще одну отличительную черту: по всей длине лезвия в него продевались металлические кольца. Бердыш постепенно вышел из массового использования воинами примерно в тот же период, что и собственно секира.
3. Бородовидный топор
Бородовидный «дедушкин» топор. /Фото: popmech.ru
Сегодня это оружие также называют «дедушкиным топором», что указывает на его традиционность и массовость использования. Его родиной считается северная Европа, предположительно на территории современной Норвегии. У этого топора есть ряд характерных особенностей, которые отличают его от других «сородичей». Лезвие имеет четко горизонтальную верхнюю грань, а вот нижняя часть наоборот, вытянутой формы.
Такая необычная конструкция позволяла выполнять сразу несколько функций: и как рубящее, и как режущее оружие. Сама удлиненная часть, т.н. «борода», давала возможность для двойного хвата, причем одна рука защищалась собственно лезвием. А рукоятка небольшой длины делала топор более легким, и воин мог использовать не только силу удара, но и скорость.
Бородовидный топор славянских воинов. /Фото: livejournal.com
Благодаря своим характеристикам, бородовидный топор был довольно универсальным: его применяли и в быту, и во время боя. Этим он очень полюбился скандинавским воинам: как известно, викинги имели довольно легкие лодки, соответственно позволить себе тяжелую, громоздкую поклажу явно не могли.
4. Валашка
Валашка - оружие горцев. /Фото: popmech.ru
Валашка – это боевой топор, имеющий четкую локализацию своего распространения. Его можно назвать «национальным» оружием карпатских горцев. Стоит сказать, что этот топор популярен и у румын, и у гуцулов, и у лемков, но названия имеет разные: бартка, балта, топірець. Собственно, имя «валашка» орудие получило от румынской исторической область Валахии, откуда родом был легендарный Влад Цепеш.
Танец с валашкой. /Фото: reibert.info
Валашка представляет собой узкий набалдашник клиновидной формы на длинной рукоятке. Обух топор часто делали в виде кованой головы животного или просто украшали резным орнаментом. Такая конструкция позволяла топору быть универсальным в применении. Его использовали и как оружие, и как посох во время передвижения в горах.
Валашка настолько полюбилась карпатским горцам, что стала, в том числе, частью их национального костюма. Топор также использовали в качестве ритуального предмета – с ним даже танцевали. Валашка являлась неким знаком статуса женатого мужчины, главы семьи.
5. Полэкс
Популярное оружие пеших воинов. /Фото: popmech.ru
Полэкс был очень популярным древковым оружием для пешего боя у европейских воинов 14-15 веков. Особенно он полюбился участникам падармов – рыцарских турниров с театрализованным элементами. По информации полэкс имел немало разновидностей и модификаций, отличавшихся по размеру, весу или дополнительным оснащением.
Основными отличительными характеристиками полэкса были длинный шип на вершине орудия, и на его нижнем конце. Форма лезвия варьировалась: тяжелое широкое, либо в виде молота с шипом-противовесом. Отдельные части навершия топора прикреплялись один к другому штифтами или болтами.
Битва на полэксах. Гравюра. /Фото: wikipedia.org
Полэкс, будучи турнирным оружием, предполагал наличие дополнительных защитных элементов, пусть даже те и снижали его боеспособность. Так, например, на древке топора иногда располагались лангеты – специальные металлические полоски, которые защищали его от перерубания. В некоторых случаях применялись также особые диски для защиты кистей рук во время боя, так называемые рондели.
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