Лайфхаки, которые заставят по-новому взглянуть на бытовые приборы

Даже если вы терпеть не можете гладить, утюг все равно должен быть в вашем арсенале бытовых приборов. Оказывается, он способен не только вернуть вещам опрятный вид, но и помочь в решении многих проблем по дому. Novate.ru рассказывает, как утюг может пригодиться в хозяйстве.



Лайфхак 1: Убрать следы от воска на столе

Лайфхак 2: Устранить царапины и неровности на мебели

Лайфхак 3: Восстановить ковер

Лайфхак 4: «Отремонтировать» линолеум

Лайфхак 5: «Продезинфицировать» газету

Лайфхак 6: Предотвратить появление нагара

Лайфхак 7: Запаять пластиковый пакет

Лайфхак 8: Приготовить обед

Прогладьте следы от воска через полотенце.Решили устроить романтический ужин или вечером отключили свет и пришлось зажигать свечи? В любом случае будьте готовы к тому, что стол окажется заляпан воском. Существует много способов, как избавиться от его следов и очистить поверхность, но мы предлагаем сделать это с помощью утюга.Накройте пятна кусочком чистой ткани или мягкой салфеткой из микрофибры, а затем аккуратно прогладьте ее. Под воздействием высокой температуры воск расплавится и впитается в тряпку. После этого протрите загрязненный участок чистящим средством и отполируйте мягким полотенцем. Просто, быстро и эффективно! Кстати, этот же лайфхак можно применить и в том случае, если на одежде обнаружились следы жевательной резинки.Прогладьте вмятины через салфетку.Увы, деревянная мебель не может вечно сохранять свой привлекательный внешний вид. Со временем на ней появляются царапины, вмятины, трещины, неровности и прочие повреждения. Если покупать новую мебель каждый раз, когда на ней обнаружится след от удара или неаккуратного обращения, можно разориться. Поэтому гораздо лучше (и экономнее) прибегать к помощи лайфхаков, которые помогают устранять или маскировать следы повреждений.Например, можно взять кусочек ткани, смочить ее в воде, хорошо отжать и наложить на поврежденный участок (тряпка надежно защитит поверхность от прямого контакта с горячей подошвой утюга). После этого следует хорошо нагреть утюг, включить функцию пара и прогладить ткань. Из-за влажности поверхность мебели набухнет, приподнимется и вернется на свою исходную позицию. Это отличное решение для устранения вмятин и царапин. Кстати, данный лайфхак прекрасно работает и в случае с деревянным полом – можете проверить.Пятно с ковра перейдет на бумагу.На ковре часто остаются следы от мебели – стола, шкафа, комода, кровати. Пока они остаются на своих местах, ничего не заметно, но как только вы затеваете перестановку, все неровности сразу предстают перед вами «во всей красе». К счастью, быстро вернуть ковру привлекательный внешний вид можно с помощью все того же утюга. Нагрейте прибор, включите функцию пара и направьте его на вмятины – через некоторое время вы увидите, как слежавшиеся ворсинки поднимаются, и ковер возвращает себе первоначальную красоту.На заметку: Если вы заметили на ковре следы от чая, кофе, сока или любого другого напитка, попробуйте нанести на пятно чистящее средство, накрыть его влажной тряпкой и прогладить горячим утюгом. Через пару минут загрязнение перейдет на тряпку, а ковер вновь будет чистым. Будьте готовы к тому, что процедуру, возможно, придется повторить – все зависит от того, что именно вы пролили на ковер.Утюг может устранит вмятины на линолеуме.Заметили вмятины на линолеуме? Повторите те же действия, которые вы производили с ковром. Положите на поврежденные участки ткань или бумажное полотенце, после чего прогладьте их утюгом. Тепло прибора поможет за считанные минуты восстановить форму материала.Часто при укладке линолеума его края закручиваются наверх. Чтобы этого не происходило, возьмите кусочек фольги, положите его на проблемный участок и пройдитесь нагретым утюгом несколько раз. Таким образом вы закрепите края напольного материала.Когда линолеум отойдет от пола, можно будет проклеить его заново. И здесь вам вновь пригодится утюг, но уже в качестве груза – после нанесения клея, придавите участок линолеума к полу, чтобы он зафиксировался. А еще утюг часто используют для разглаживания напольного материала в процессе укладки. Только в этом случае разогревать его не нужно – вам понадобится холодный прибор.Прогладьте газету, а затем заворачивайте в нее фрукты.Если под рукой не оказалось пищевой пленки или бумаги, продукты питания можно завернуть в газету, чтобы они не заветрелись. Однако перед этим ее нужно обработать. Чтобы газета стала чище, а также не оставила следы краски на еде, прогладьте ее утюгом. Это отличный метод «дезинфекции». А если вы боитесь, что в процессе глажки подошва утюга испачкается, положите сверху на газету кусочек фольги.Налейте минералку в отсек для воды.Согласитесь: любую проблему легче предотвратить, чем потом тратить время и силы на поиски ее решения. И нагар на утюге не является исключением. Чтобы предотвратить его появление, используйте обычную минералку. Налейте небольшое количество в отсек для воды, установите на утюге режим с высокой температурой, включите пар и прогладьте тряпку или старое полотенце. Благодаря минералам, которые содержатся в воде, бороться с известковыми отложениями будет намного проще.Если же нагар все-таки образовался, убрать его поможет обычный парацетамол, который есть в каждой аптечке. Зажмите таблетку с помощью пинцета и протрите ею хорошо разогретую подошву утюга. Когда таблетка растворится, уберите ее остатки, а также следы от нагара с помощью мягкой салфетки или полотенца. После такой процедуры подошва станет идеально чистой.Вам понадобится фольга.Этим способом активно пользовались еще наши мамы и бабушки. Он приходил на помощь, когда нужно было защитить крупы от проникновения жучков, мошек и прочих насекомых. Итак, если вы хотите спрятать что-то в пластиковый пакет и надежно запечатать, наполните его содержимым и оберните фольгой те края, которые нужно зафиксировать. Прогладьте эти участки горячим утюгом и наслаждайтесь результатом. Под воздействием высокой температуры полиэтилен расплавится и склеится, а пакет окажется запаянным. Фольгу можно будет убрать, когда она остынет.Заверните бутерброды в фольгу и прогладьте утюгом.Изобретение духовки и микроволновки очень сильно облегчили нам жизнь – теперь не нужно думать, как быстро разогреть еду или приготовить горячие бутерброды. Но если микроволновая печь сломалась в самый неподходящий момент, вы можете воспользоваться лайфхаком из прошлого, который часто применяли студенты в общежитиях. Они брали нагретый утюг, стелили на него кусочек фольги, выкладывали сверху порцию еды и направляли поток горячего воздуха из фена. Вот и получалось, что блюдо прогревалось сразу с двух сторон: снизу грел утюг, а сверху – фен.Однако это были еще не все хитрости. Особо смекалистые шли еще дальше, и превращали подошву утюга в аналог электроплиты. Так, например, с его помощью можно приготовить всеми любимые горячие бутерброды. Возьмите кусочек хлеба, положите на него несколько кусочков колбасы и сыра, заверните в фольгу и поставьте сверху горячий утюг. Через пару минут переверните бутерброд и прогрейте его утюгом уже с другой стороны. Получится не хуже, чем в духовке или микроволновой печи.Конечно, если под рукой есть специально предназначенные устройства для приготовления еды, вряд ли такой лайфхак пригодится. Но в экстренных случаях вполне можно прибегнуть к его помощи.