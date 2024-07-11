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Правда или миф: любая советская макаронная фабрика могла выпускать патроны

В СССР предполагалось, что вся советская промышленность прочно стояла на военнах рельсах и, в случае чего, сможет быстро наладить производство оружия. Например, патронов вместо... макарон. Но так ли это на самом деле?

Источник: Unsplash

Миф о быстрой конверсии макаронных изделий в патронные базировался на утверждении, что советские власти, дескать, учли горький опыт двух прошедших мировых войн, когда военным остро не хватало боеприпасов — как раз потому, что отечественная промышленность не смогла быстро перейти на те самые военные рельсы.

Поэтому было принято твердое решение унифицировать все основные ГОСТы в гражданском производстве с военно-промышленным комплексом, чтобы на случай очередной войны прямо на тех же самых станках начать вместо мирной продукции выпускать оружейную. Казалось бы, ну при чем тут макароны?

Дело в том, что их разновидности в виде трубочек приписали диаметр 7,62 мм — как у боеприпасов револьвера Нагана, пистолета ТТ, винтовки Мосина, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и многого другого стрелкового оружия. 7,62 мм — это 3/10 дюйма, или три линии, если измерять по полям, то есть промежуткам между нарезами.

фото: Unsplash

Он гласил, что макароны «Обыкновенные» должны быть диаметром 5,0-7,0 мм, «Обыкновенные гофрированные» — 5,6-7,0 мм, «Особые» — 4,0-5,5 мм, а «Любительские» и «Соломка» оставались прежних размеров. Никаких 7,62 мм не было и в помине и тут. Оно и понятно почему: дело не в диаметре. Патроны делают совершенно иначе!

Например, заготовку для гильзы — кружок из листа латуни, стали или биметаллического сплава — несколько раз вытягивают в цилиндр, а затем штампуют дно. Заготовка при этом успевает несколько раз нагреться и остыть. Получается гильза, в которой боковые стенки и дно составляют одно целое.

Чтобы изготовить макароны в форме трубочек, определенный объем теста помещают в специальную камеру, где под воздействием пресса его выдавливают через специальную матрицу — пластинку с отверстиями, как в мясорубке. Если отверстия в такой матрице представляют собой круги, на выходе получаются спагетти, если они щелевидные — получаем лентообразные макароны, а если в них имеются вкладыши — имеем заветные трубочки.

Но это не важно, поскольку смысл в другом. Заготовку не вытягивают, а выдавливают. Так что превратить макаронную фабрику в завод по производству патронов невозможно, это принципиально разные технологии. К счастью, и не надо: макароны нужны хоть в мирное время, хоть в военное.

 

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