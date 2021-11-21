Российское вольнодумное чудо: Храм, который православная церковь отказывалась освящать

Знаменская церковь в усадьбе Дубровицы
Есть в Южном Подмосковье под Подольском удивительный для этих мест храм - Церковь Знамения Пресвятой Богородицы. «…Ничего подобного не встретить больше на Руси великой; ничего экстравагантнее… обаятельнее просто не выдумать!» - так отзывался об этой церкви в начале XX века Сергей Маковский, архитектор. И она действительно уникальна и великолепна.
Заложена эта церковь была в 1690 году в усадьбе Дубровицы, хозяином которой был князь Борис Алексеевич Голицын, воспитатель и сподвижник Петра I. Случилось так, что в результате придворных интриг его оклеветали, царь отлучил впавшего в немилость Бориса Алексеевича от двора и отправил в недавно приобретенную им деревню Дубровицы. Но вскоре доброе имя Голицына было восстановлено, царский гнев поутих. Царь снова вызвал Голицына в Москву и пожаловал ему боярское звание. В честь примирения с царем и задумал Голицын возвести в своей усадьбе этот белокаменный храм.
Но хотя его строительство было закончено в 1699 году, освятили красавец-храм лишь спустя пять лет, и причин тому было несколько.
Во-первых, освящать его упорно отказывалась православная церковь в лице Патриарха Адриана. Выстроенный храм был очень необычным, совсем не похожим на православные храмы и не соответствовал церковным канонам. Украшенный в стиле барокко на европейский манер, он напоминал католические храмы, именно поэтому православная церковь и принимала его «в штыки».
Кроме того, освящение храма князь Голицын намеревался провести в присутствии государя, а в те годы Петр I, занятый военными походами, в Москве почти не появлялся. Лишь в феврале 1704 года, отвоевав у шведов Восточную Прибалтику, Петр с царевичем Алексеем и придворными прибыл в усадьбу Голицына. К тому времени царь провел церковную реформу, Патриарх Адриан скончался и митрополит Стефан все же освятил храм.
Центральная часть храма возносится ввысь в виде изящного восьмигранного столпа, венчает который не купол и не шпиль, как было заведено на Руси, а золоченая корона.
Хотя в архитектуре храма и прослеживались традиции древнерусского зодчества, в частности, резных украшений древнейших храмов Суздаля и Владимира, в целом он оказался построенным в духе подражания западным, католическим образцам.
В качестве украшения храма использовано множество скульптур, что характерно для европейского барокко XVIII века. К сожалению, многие из них сейчас сильно разрушены или вовсе утрачены.
У одного из входов помещены белокаменные скульптуры двух старцев-святителей в мантиях - Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Над западной дверью можно увидеть статую еще одного святителя – Василия Великого.
Кроме того, фасад украшен изваяниями евангелистов, апостолов, ангелов.
Богато декорирован храм и белокаменным ажурным кружевом с довольно затейливым узором из цветов, листьев, фруктов.
Внутри храма также находится много рельефных изображений на тему сюжетов из Библии.
Пространство под куполом украшено в духе Позднего Ренессанса.
Центральной композицией в интерьере является сцена «Распятие» из цикла «Страсти Господни».
В верхней части иконостаса резные украшения прекрасно гармонируют с иконами. Предположительно, в создании этих икон принимали участие мастера из Оружейной палаты Московского Кремля.
Интересна судьба надписей, встречающихся в храме. Во время реставрации этого храма первоначальные надписи, сделанные на латинском языке, по настоянию митрополита Московского Филарета заменили на церковно-славянские, но в 2004 году вновь вернули латинские тексты.
К сожалению, имена создателей этого шедевра канули в вечность. Но, несомненно, при возведении этого великолепного храма наряду с русскими привлекались и иноземные, итальянские мастера.
В своих воспоминаниях о строительстве этой церкви один из местных священников, С.И.Романовский, писал в 1802 году:"Достав в знании сем превосходнейшего архитектора, родом италианца ...".
Сейчас храм возвращен православной церкви, силами которой проводится его реставрация.
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