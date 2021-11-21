Что будет, если положить кусок мыла в микроволновую печь

Эксперимент для любопытных и немного жадных.
В детстве всё хочется попробовать: скатиться с горки головой вперёд, лизнуть качели в лютый мороз или посмотреть, что будет, если смешать мятные конфеты с газировкой. И куда девается это любопытство? Вероятно, вытесняется здравым смыслом. Но иногда и взрослым невредно поддаться безобидной инфантильности. Например, взять и положить мыло в микроволновую печь. Тем более, что результат может оказаться вполне полезным.
Любопытный и небесполезный эксперимент с мылом и микроволновкой.
Наука может быть не только полезной, но и просто прикольной. А ещё экономически выгодной. Совсем, как вот этот небольшой эксперимент. В домашних условиях. Всё, что нужно, это взять брусок мыла…
Время выдержки – 2 минуты.
… положить его в микроволновку и установить таймер разогрева на 2 минуты.
Секунд через 15.
Уже секунд через десять вы начнёте замечать, как мыло начинает деформироваться.
Что происходит с мылом в микроволновке.
Чем больше будет проходить времени, тем меньше мыло будет напоминать твёрдый брусок. Вместо этого оно будет увеличиваться в размерах, превращаясь в огромное облако.
Примерно через полторы минуты.
Секрет в наличии пузырьков воздуха, которые почти неизбежны при мылопроизводстве. При нагревании они увеличиваются в размерах, заставляя «подрасти» и само мыло.
Вот, сколько мыльного суфле можно получить из одного маленького бруска.
Через 2 минуты вместо небольшого куска мыла вы получите целую гору нежнейшего мыльного суфле: не пены, а именно слегка «пудинговой» массы. Использовать его – одно удовольствие: суфле отлично подойдёт для умывания или в качестве бюджетной замены геля для душа. А «облака» от одного бруска хватит примерно на несколько недель использования. Экономично, не так ли?
Детям точно понравится.
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