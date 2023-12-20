Зачем хранить кофе в холодильнике и как используют лёд для выпечки

Холодильник есть на каждой кухне. Мы привыкли его использовать для хранения продуктов. Но, оказывается, его можно использовать и для облегчения своего быта.
На самом деле холодильник является незаменимым помощником у опытных хозяюшек. И благодаря нашей статье вы тоже сможете научиться применять его не только по прямому назначению. Как же обычный холодильник сможет помочь вам в повседневных делах? Обо всем этом расскажем в нашей статье.
1. Пищевая плёнка больше не будет рваться
Плёнка станет эластичной и прочной
Каждая хозяюшка знает, как подчас сложно отмотать необходимую часть пищевой пленки. Она часто рвётся прямо в руках. Наверняка многие из вас сталкивались с такой проблемой. Но благодаря холодильнику ее можно решить.
Необходимо просто положить упаковку пленки морозильную камеру на полчаса или в холодильник на несколько часов. Вы удивитесь, но такое простое действие поможет сохранить ее целостность. После охлаждения плёнка станет более упругой и прочной. Теперь вы без труда сможете ее размотать и использовать в быту.
2. Как избежать рыданий над луком?
Лук больше не принесёт рыданий
Все мы используем лук для приготовления любимых блюд, ведь благодаря ему они получаются более ароматными и вкусными. И все мы плачем при нарезке лука. Ведь, к сожалению, этот овощ беспощадно жжёт слизистую глаз.
И снова нам на помощь приходит морозильная камера нашего холодильника. Просто поместите луковицу в морозилку на пятнадцать минут, и вы удивитесь результату. Однако стоит поторопиться и нарезать лук, пока он полностью не растаял. В таком случае вы не пророните ни одной слезинки.
3. Как продлить горение любимой свечи?
Любимая свеча прослужили дольше
У всех нас есть особенно дорогие сердцу предметы интерьера. И у многих из нас это ароматные свечи, которым так хочется продлить срок эксплуатации. И поможет нам в этом снова холодильник.
Для того чтобы свеча прослужила вам дольше и продлить время ее горения, ее необходимо охладить. Для это помещаем свечку на час в холодильник и наслаждаемся ее ароматом намного дольше. Ведь чем медленнее она будет гореть, тем дольше сможет радовать вас своим очарованием.
4. Сохраняем любимые шерстяные вещи
Шерстяные вещи больше не будут линять
Зима — пора уютных шерстяных свитеров и шарфов. Так приятно кататься в них при прогулках на морозе. Однако все любители шерстяных вещей сталкиваются с одной проблемой — новые вещи из шерсти часто линяют, оставляя частички на теле.
Поможет справиться с этой проблемой морозильная камера холодильника. Необходимо положить шерстяную вещь на ночь в морозилку, а на утро радоваться результату. За счёт низкой температуры шерстяные волокна между собой склеятся. Это предотвратит последующее выпадание, и вы сможете спокойно носить любимую вещь.
5. Димексид не только для аптечки
Димексид на страде чистоты холодильника
Наверняка многим известно противовоспалительное средство Демиксид. У многих оно хранится в аптечке и используется лишь по назначению. А ведь с его помощью можно восстановить железны своего холодильника.
Часто снаружи и внутри холодильника на пластике появляются желтые пятна, которые сложно вывести. Но благодаря демиксиду это становится возможным. Налейте немного средства на ватный диск и тщательно протрите пожелтевший пластик. Он станет светлеть прямо на глазах, а ваш холодильник будет выглядеть как новый.
6. Газеты отправляются в холодильник
Газеты храним в холодильнике
Мало кто знает, что для поддержания идеальной влажности в холодильнике не нужны специальные средства. Подойдёт обычная газета, которая всегда под рукой. Именно газеты опытные хозяйки кладут в холодильник, чтобы продлить его срок службы.
Рекомендуется использовать именно газеты, а не просто бумагу. Дело в том, что газеты пропитаны определенным составом и способны впитать гораздо больше влаги, чем обычная бумага. А за счёт типографских чернил она способна ещё и побороть неприятные запахи.
7. Овсянка, холодильник!
Овсянка устранит нежелательные запахи
Забота о холодильнике очень важна. Стоит озаботиться не только о правильной влажности, но и полном отсутствии посторонних запахов. Тогда ваш холодильник будет служить вам долгие годы.
Для того чтобы полностью исключить смешение запахов в своём холодильнике, вам потребуется лишь овсянка. Ее даже не нужно будет варить. Просто насыпьте крупу в стакан и поставьте в холодильник. Овсом нейтрализует запахи и сделает ваш быт более комфортным.
8. Достаём лёд при выпечке печенья
Добавляем лёд в тесто для печенья
Хрустящие и рассыпчатое печенье особенно вкусно есть зимними вечерами, запивая горячим чаем или какао. Однако добиться идеальной рассыпчатой консистенции бывает достаточно трудно. Но мы узнали секрет у одного именитого пекаря и спешим поделиться им с вами.
Нам снова поможет морозильная камера холодильника, вернее, кубики льда из неё. При замесе теста стоит добавить один раздроблённый кубик льда, и вы удивитесь результату. Печенье теперь всегда будет рассыпчатым и хрустящим, ведь лёд в морозилке всегда под рукой.
9. Добавляем крепости кофе
Холодильник сделает ваш кофе более крепким
Многие из нас начинают свой день с чашечки кофе. Именно с утра хочется насладиться максимально крепким кофе, чтобы взбодриться и окончательно проснуться.
Для того чтобы усилить ароматические соединения и придать напитку большей крепости, необходимо просто охладить зерна. Если отправить их в холодильник всего на полчаса, вы получите более яркий и насыщенный вкус любимого напитка.
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