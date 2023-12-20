Зачем хранить кофе в холодильнике и как используют лёд для выпечки

Холодильник есть на каждой кухне. Мы привыкли его использовать для хранения продуктов. Но, оказывается, его можно использовать и для облегчения своего быта.







На самом деле холодильник является незаменимым помощником у опытных хозяюшек. И благодаря нашей статье вы тоже сможете научиться применять его не только по прямому назначению. Как же обычный холодильник сможет помочь вам в повседневных делах? Обо всем этом расскажем в нашей статье.





1. Пищевая плёнка больше не будет рваться

2. Как избежать рыданий над луком?

3. Как продлить горение любимой свечи?

4. Сохраняем любимые шерстяные вещи

5. Димексид не только для аптечки

6. Газеты отправляются в холодильник

7. Овсянка, холодильник!

8. Достаём лёд при выпечке печенья

9. Добавляем крепости кофе

Плёнка станет эластичной и прочнойКаждая хозяюшка знает, как подчас сложно отмотать необходимую часть пищевой пленки. Она часто рвётся прямо в руках. Наверняка многие из вас сталкивались с такой проблемой. Но благодаря холодильнику ее можно решить.Необходимо просто положить упаковку пленки морозильную камеру на полчаса или в холодильник на несколько часов. Вы удивитесь, но такое простое действие поможет сохранить ее целостность. После охлаждения плёнка станет более упругой и прочной. Теперь вы без труда сможете ее размотать и использовать в быту.Лук больше не принесёт рыданийВсе мы используем лук для приготовления любимых блюд, ведь благодаря ему они получаются более ароматными и вкусными. И все мы плачем при нарезке лука. Ведь, к сожалению, этот овощ беспощадно жжёт слизистую глаз.И снова нам на помощь приходит морозильная камера нашего холодильника. Просто поместите луковицу в морозилку на пятнадцать минут, и вы удивитесь результату. Однако стоит поторопиться и нарезать лук, пока он полностью не растаял. В таком случае вы не пророните ни одной слезинки.Любимая свеча прослужили дольшеУ всех нас есть особенно дорогие сердцу предметы интерьера. И у многих из нас это ароматные свечи, которым так хочется продлить срок эксплуатации. И поможет нам в этом снова холодильник.Для того чтобы свеча прослужила вам дольше и продлить время ее горения, ее необходимо охладить. Для это помещаем свечку на час в холодильник и наслаждаемся ее ароматом намного дольше. Ведь чем медленнее она будет гореть, тем дольше сможет радовать вас своим очарованием.Шерстяные вещи больше не будут линятьЗима — пора уютных шерстяных свитеров и шарфов. Так приятно кататься в них при прогулках на морозе. Однако все любители шерстяных вещей сталкиваются с одной проблемой — новые вещи из шерсти часто линяют, оставляя частички на теле.Поможет справиться с этой проблемой морозильная камера холодильника. Необходимо положить шерстяную вещь на ночь в морозилку, а на утро радоваться результату. За счёт низкой температуры шерстяные волокна между собой склеятся. Это предотвратит последующее выпадание, и вы сможете спокойно носить любимую вещь.Димексид на страде чистоты холодильникаНаверняка многим известно противовоспалительное средство Демиксид. У многих оно хранится в аптечке и используется лишь по назначению. А ведь с его помощью можно восстановить железны своего холодильника.Часто снаружи и внутри холодильника на пластике появляются желтые пятна, которые сложно вывести. Но благодаря демиксиду это становится возможным. Налейте немного средства на ватный диск и тщательно протрите пожелтевший пластик. Он станет светлеть прямо на глазах, а ваш холодильник будет выглядеть как новый.Газеты храним в холодильникеМало кто знает, что для поддержания идеальной влажности в холодильнике не нужны специальные средства. Подойдёт обычная газета, которая всегда под рукой. Именно газеты опытные хозяйки кладут в холодильник, чтобы продлить его срок службы.Рекомендуется использовать именно газеты, а не просто бумагу. Дело в том, что газеты пропитаны определенным составом и способны впитать гораздо больше влаги, чем обычная бумага. А за счёт типографских чернил она способна ещё и побороть неприятные запахи.Овсянка устранит нежелательные запахиЗабота о холодильнике очень важна. Стоит озаботиться не только о правильной влажности, но и полном отсутствии посторонних запахов. Тогда ваш холодильник будет служить вам долгие годы.Для того чтобы полностью исключить смешение запахов в своём холодильнике, вам потребуется лишь овсянка. Ее даже не нужно будет варить. Просто насыпьте крупу в стакан и поставьте в холодильник. Овсом нейтрализует запахи и сделает ваш быт более комфортным.Добавляем лёд в тесто для печеньяХрустящие и рассыпчатое печенье особенно вкусно есть зимними вечерами, запивая горячим чаем или какао. Однако добиться идеальной рассыпчатой консистенции бывает достаточно трудно. Но мы узнали секрет у одного именитого пекаря и спешим поделиться им с вами.Нам снова поможет морозильная камера холодильника, вернее, кубики льда из неё. При замесе теста стоит добавить один раздроблённый кубик льда, и вы удивитесь результату. Печенье теперь всегда будет рассыпчатым и хрустящим, ведь лёд в морозилке всегда под рукой.Холодильник сделает ваш кофе более крепкимМногие из нас начинают свой день с чашечки кофе. Именно с утра хочется насладиться максимально крепким кофе, чтобы взбодриться и окончательно проснуться.Для того чтобы усилить ароматические соединения и придать напитку большей крепости, необходимо просто охладить зерна. Если отправить их в холодильник всего на полчаса, вы получите более яркий и насыщенный вкус любимого напитка.