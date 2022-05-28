Художникам и не только: как самому сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки
Художника обидеть может каждый. Особенно, производители товаров для творчества, которые ставят такие ценники, что невольно задумываешься над двойным смыслом афоризма «художник должен быть голодным». И если вы только начинаете свой долгий путь в искусстве и не имеете возможности тратить много, не откладывайте мечту в долгий ящик. Лучше начните с того, что сделайте угли для рисования.
Уголь для рисования – вещь не самая бюджетная, но одинаково необходимая и юным ученикам художественных школ, и вполне взрослым творческим личностям. Если и вам хочется попробовать себя в создании угольных набросков, но нет уверенности, что дело заладится, попробуйте с эконом-варианта: создайте необходимый «инвентарь» самостоятельно. Поверьте, это куда проще, чем кажется.
Вам понадобятся:
1. Пара ивовых прутьев (многие художники называют именно иву идеальным материалом для угля) или же бамбуковые палочки;
2. Фольга
3. Костёр
Шаг 1
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки
Если используете прутья, предварительно очистите их от коры, обрежьте до удобного размера и оставьте просохнуть на ночь. Если используете бамбуковые палочки – сразу переходите к следующему шагу.
Шаг 2
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки
Прутья или палочки тщательно заверните в алюминиевую фольгу. В одном свертке может быть от 1 до 3 палочек, не более.
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки
Обязательно оставьте небольшое «вентиляционное» отверстие с одной из сторон свертка, чтобы выпустить газ.
Шаг 3
Шаг 4
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки
Когда огонь погаснет и сам свёрток перестанет дымиться, дайте ему остыть хотя бы полчаса. Затем аккуратно вскройте фольгу и доставьте свои новоиспечённые (в прямом смысле) угли.
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки
Приятного рисования.
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки
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