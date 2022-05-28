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Художникам и не только: как самому сделать угли для рисования и не потратить ни копейки


Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

 

Художника обидеть может каждый. Особенно, производители товаров для творчества, которые ставят такие ценники, что невольно задумываешься над двойным смыслом афоризма «художник должен быть голодным». И если вы только начинаете свой долгий путь в искусстве и не имеете возможности тратить много, не откладывайте мечту в долгий ящик. Лучше начните с того, что сделайте угли для рисования.


Уголь для рисования – вещь не самая бюджетная, но одинаково необходимая и юным ученикам художественных школ, и вполне взрослым творческим личностям. Если и вам хочется попробовать себя в создании угольных набросков, но нет уверенности, что дело заладится, попробуйте с эконом-варианта: создайте необходимый «инвентарь» самостоятельно. Поверьте, это куда проще, чем кажется.

Вам понадобятся:
1. Пара ивовых прутьев (многие художники называют именно иву идеальным материалом для угля) или же бамбуковые палочки;
2. Фольга
3. Костёр

Шаг 1


Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

 
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

 

Если используете прутья, предварительно очистите их от коры, обрежьте до удобного размера и оставьте просохнуть на ночь.
Если используете бамбуковые палочки – сразу переходите к следующему шагу.

Шаг 2


Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

 
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

 

Прутья или палочки тщательно заверните в алюминиевую фольгу. В одном свертке может быть от 1 до 3 палочек, не более.
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

 

Обязательно оставьте небольшое «вентиляционное» отверстие с одной из сторон свертка, чтобы выпустить газ.

Шаг 3


Разведите костёр (все же помнят о правилах пожарной безопасности, правда?), в уже ослабевающий огонь положите ваш свёрток с палочками. Не забывайте переворачивать его щипцами для тщательной «прожарки» палочек со всех сторон, как показано на видео.

Шаг 4


Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

 

Когда огонь погаснет и сам свёрток перестанет дымиться, дайте ему остыть хотя бы полчаса. Затем аккуратно вскройте фольгу и доставьте свои новоиспечённые (в прямом смысле) угли.
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

 

Приятного рисования.
Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

Как сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

 

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Художникам и не только: как самому сделать угли для рисования и не потратить ни копейки

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Художникам и не только: как самому сделать угли для рисования и не потратить ни копейкиПодписаться на мой Instagram
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